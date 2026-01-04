Skandál s Okamurou? A co korupční skandály na Ukrajině?
V současné době nemá vskutku velký význam se zabývat výroky politiků a je lepší se zaměřit na to, zda dotyčný politik je schopný. Např. u Tomáše Zdechovského na síti X jsem si všimla, že ve svých příspěvcích soustavně zvrací. Vezmu jednu z citací ze sítě X:„Chce se mi zvracet! Tolik keců …“ Součástí výroků jsou samozřejmě pečlivě vybraná vulgární slova, která dávají novináři do hvězdiček, neboť by se to nedalo ani číst.
Nicméně měla bych začít po pořadě. Výrok Tomia Okamury: „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ iRozhlas.cz. Výrok ukrajinského předsedy Ruslana Stefančuka: „A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ iDnes.cz. A nyní mohou lidé hodnotit, který výrok zní hůř. Je jasné, že výrok našeho předsedy poslanecké sněmovny ČR mohl znít diplomatičtěji, ale zde vidíte, že Stefančuk se nebrání při výběru slov zneužít lékařských pojmů.
Zde je tu ale mnohem závažnější věc a týká se Ukrajinských politiků. Je to korupce. Na to už Stefančuk, ale i náš prezident Petr Pavel, zřejmě moc nehledí, přičemž tento fakt může negativně ovlivnit vstup Ukrajiny do EU. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kos sdělila: „Některé členské státy ale tento skandál sledují, což může ovlivnit jejich názor [o členství Ukrajiny] – a v tom vidím nebezpečí,“ DeníkN. A o jaký skandál šlo? Situace okolo energetického podniku Enerhoatom mohla ohrozit i ochranu jaderných elektráren. Evropská komise si pochvaluje, jak protikorupční úřad NABU funguje, ale měla by zbystřit nad faktem, že lidé okolo Volodymyra Zelenského se právě snažily omezit moc jedné z agentur úřadu, která případ vyšetřuje, Seznam Zprávy. Kupodivu začaly padat hlavy a mimojiné i na dříve blízkou osobu Zelenského Tymura Mindiče, který uprchl do zahraničí. „Mindič podle portálu Kyiv Independent stojí i za firmou vyrábějící drony dlouhého doletu a střely Flamingo. Na takovou se Češi skládali na počest Dany Drábové,“ iDnes.cz. Zajímavý je i postoj občanů Ukrajiny k Zelenskému, který je zatím u moci. Tento postoj je vyjádřen v průzkumu, kde nadpoloviční procento, konkrétně 59% Ukrajinců se domnívá, že Zelenskyj je zodpovědný za Mindičovy činy a pouhých 30% to nesdílí a 11% nerozhodnutých, Novinky.cz.
Není to však jediný korupční skandál. NABU spolu se speciální protikorupční prokuratou SAP „odhalil organizovanou zločineckou skupinu, jejíž členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Podle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu,“ CNN Prima News. Aby to bylo ještě zajímavější, tak státní bezpečnostní složky bránily vyšetřovatelům ve vstupu do parlamentu a na to NABU sdělil: „Je nutno poznamenat, že bránění vyšetřovacím akcím je přímým porušením zákona,“ CNN Prima News. Úřad je zjevně nepohodlný a tak ukrajinští politici využívají své moci.
Již v roce 2023 Zelenskyj musel odvolat ministra obrany Oleksije Reznikova a též byly i soudní spory s úředníky ministerstva. Již v té době se část Ukrajinců obávala, že „veřejné korupční skandály ohrožují tok zahraničních dodávek. Mají strach, že západní vlády mohou začít uvažovat, jestli je rozumné posílat pomoc, když část taky může skončit v kapsách zkorumpovaných úředníků,“ iRozhlas.cz.
A co takhle skandál s černým trhem se zbraněmi? „Chci peníze na kryptoúčet, pak dostanete souřadnice, kde budou zbraně ukryté. Jaké si řeknete, pistole, pušky, samopaly. Při více kusech dávám slevu. Umím zařídit převoz kurýry kamkoliv po Ukrajině, do Rumunska, Turecka. Dál už je to na vás,“ píše stroze muž, který denně střídá svou identitu, iDnes.cz. Není však jediný. Pan Janouš na iDnes.cz píše: „Samopal MP5 Heckler & Koch MP5 za 490 dolarů. Samopal 26 za 450 dolarů, samonabíjecí puška Taurus T4 za 820 dolarů, granát za 130. Pistole starší až po nové oblíbené Glocky od 120 dolarů. A k nákupu nepotřebujete vůbec nic – žádné povolení, zbrojní průkaz. Jen účet s kryptoměnami. Tak jednoduše se dají koupit zbraně z Ukrajiny, kdy jejich prodej nabízí několik různých účtů a kanálů na sociální síti Telegram.“
A nyní si všichni můžeme říci: „No, to je ale pohled na zemi, která potřebuje pomoc.“ Nedivím se maďarskému ministru zahraničních věcí Péter Szijjártó, který se ostře vyjádřil k platbám EU Ukrajině: „Kdyby bylo vedení v Bruselu normální, okamžitě by zastavilo platby. Musíme vědět, za co byly peníze evropských daňových poplatníků na Ukrajině utraceny. V celosvětových médiích se šíří zprávy o fungování tohoto zkorumpovaného systému, válečné mafie. A to je nejmírnější výraz, který teď použiji,“ Echo24.cz. Na těchto příkladech vidíte, že je nutné se zabývat důležitějšími věcmi, než výroky politiků ze všech možných koutů a to i na sociálních sítích, které se berou už spíše jako divadelní jeviště pro ně. Vždyť můžeme být rádi, že vstupné do politického divadla je zdarma a lepších projevů u některých se nemusíme dočkat.
Sandra Bornová
S finančními podvodníky po telefonu se roztrhl pytel
Tento článek bude trochu netradiční, protože většinou píši o politických a ekonomických tématech. Je však alarmující, že se v ČR zvýšily případy podvodných telefonátů. Senioři jsou častými oběťmi, ale už nejen oni.
Sandra Bornová
Filip Turek versus Jaromír Zůna aneb co mají případy společného
Situace okolo jmenování ministra životního prostředí a situace okolo již jmenovaného ministra obrany jsou sice odlišné, ale mají ve skutečnosti společný základ, na který se odkazují obě strany, tedy Hrad i SPD.
Sandra Bornová
Klempíř - vize koncesionářských poplatků jako nezávislost ČT a rozhlasu
Andrej Babiš původně chtěl sloučit Českou televizi a Český rozhlas. Mělo to smysl, protože by se tím ušetřili finanční prostředky. Ve vládním programu to však není, nicméně všechny tři strany se shodly na zrušení poplatků.
Sandra Bornová
Zdravotní pojišťovny stojí na tenkém ledu
Systém financování a poskytování zdravotní péče se za poslední čtyři roky vyhrotil do takové míry, že ministr Válek nevěděl, kam dříve skočit. Zdravotní pojišťovny hospodaří s deficity a celkově systém si žádá o nápravu.
Sandra Bornová
George Soros nikdy nespí a budoucí vláda nebude smět také
Budoucí vláda se rozhodla jít proti politickým neziskovým organizacím. Nebude to jistě tak jednoduché, protože rozhodují vazby prostřednictvím smluv se Sorosovou Open Society Foundations.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku
Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí...
Obyvatelé Bruntálu mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu
Obyvatelé Bruntálu mohou do poloviny února opět navrhovat své projekty pro participativní rozpočet....
Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu člověk
Při požáru stavební buňky ve Střekově v Ústí nad Labem zemřel v sobotu večer člověk. Hasiči tělo...
Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií
Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky...
Rodinný dům o dispozici 3+1 s užitnou plochou 139 m2
V Úzkých, Rájec-Jestřebí - Rájec, okres Blansko
2 990 000 Kč
- Počet článků 44
- Celková karma 20,66
- Průměrná čtenost 360x