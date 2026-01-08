Sazby na spořících účtech klesají, co s penězi?
Banky oznamují změny podmínek na spořících účtech a je to v reakci na ČNB, která snížila dvoutýdenní repo sazbu na 3,5%. Jak se píše v Kurzech.cz: „Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu, tzv. repo sazbu, k hranici 3,5 %, což je nejnižší úroveň od závěru roku 2021,“ čímž server poukazuje na to, že komerční banky snižují sazby o pár desetin procenta, což samozřejmě klienti pocítí. Server však zároveň předpokládá, že „v průběhu roku 2026 budou úroky u většiny produktů často pod 2 %. Ostatně, průměrná úroková sazba spořících účtů se na konci roku 2025 pohybuje kolem 3 %,“ Kurzy.cz.
Lidé se rozhodují, jak lépe zhodnotit své finanční prostředky. Nabízí se tu samozřejmě investice v podobě akcií, ETF, fondy, kryptovaluty, ale zde klient musí počítat s rizikem. Stále platí, že řada lidí nechce riskovat a spořící účty jsou pro ně jistota. I přes negativní směr však banky naznačují, že spořit se vyplatí. Je třeba počítat, a to v mnoha případech, že si budou klást podmínky a bude záviset na lidech, jak se k situaci postaví. Velmi pěkně to má nastavené Trinity bank, která pro nové klienty nabízí Skvělý účet, kde nastavila sice pásmové úročení, ale na rozdíl od jiných bank učinila opačný krok, tedy ne že se sazby s vyšším obnosem peněz snižují, ale naopak zvyšují. Je to zároveň motivační pro klienty, protože pokud bude jejich zůstatek nad 600 tis. korun, budou se jim prostředky úročit 3,21%. Raiffesen bank nabízí zase 4%, avšak jen do půl milionu korun, takže pro bohatší klienty jsou 3% a to v závislosti na typu účtu. Unicredit bank nabízí u všech třech typů účtů až 3,15% do 2 mil. korun. Nevýhodou z mého pohledu jsou ty spořící účty, které požadují platby kartou, což jedinec s nízkým či běžným příjmem, může sáhnout i do rezerv a tak si snižovat zhodnocovanou částku. Pokud banky umožní cash back z nákupů, je to výhoda o pár drobných, ale i tak to pomáhá.
Pokud to každý vezme z dlouhodobého hlediska, tak jak se to bere u rizikových investic, tak může jednou dojít k návratu vysokých úrokových sazeb. Pokud si položíte otázku, za jak dlouho, kdy dojde k obratu, to už je samozřejmě věc jiná a neurčitá a hlavně otázka pro experta. Nicméně je možné využít i produkty typu stavebního spoření, spoření do drahých kovů u Golden Gate, či do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Když vezmu však stavební spoření u Raiffeisen bank, která nabízí zhodnocení až 4,2%, tak je třeba říci, že hlavní nevýhodou je, že nemáte finanční prostředky kdykoliv k dispozici. V takovém případě, z mého pohledu je lepší Golden Gate, kde v případě potřeby můžete peníze kdykoliv vybrat.
Obecně si myslím, že přesouvat soustavně finanční prostředky, případně měnit banky je zbytečné. Jednak je možné se domluvit s bankéřem a jednak spořící účty jsou „pohotovostní rezerva na neočekávané výdaje, která by měla pokrýt několik měsíců životních nákladů. Termínované vklady mohou nabídnout o něco vyšší úrok, zejména při fixaci na jeden až dva roky, ale je třeba počítat s omezenou likviditou,“ Top.cz. Je mi jasné, že milionář bude mít vyšší nároky, ale úrokové sazby jsou pohyblivé a v takovém případě může sáhnout po investicích, ale konzervativním trendu s nízkým rizikem. Rozhodně nevnímám, že spořící účty postrádají smysl. Jak se říká, člověk nikdy neví, co se stane a vytvářet si finanční rezervu je základem pro časy nejen zlé, ale i dobré.
Sandra Bornová
