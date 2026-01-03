S finančními podvodníky po telefonu se roztrhl pytel
Případ neziskové organizace Tady a teď, kterou založila Michaela Stehlíková, a další týkající se už běžných lidí vzbuzují velkou pozornost. Psychologie tu hraje velkou roli. V případě organizace je zdrcující slyšet, že trestnou činnost vykonávali lidé, kteří byli příslušníky policie a bankéři: „Ekonomka například ověřovala totožnost volajících, jména policistů i bankéřů skutečně existovala,“ Novinky.cz. Jinými slovy lidé, na které se my všichni spoléháme, což je po pravdě smutný pohled. Zaujalo mě u tohoto případu propracovanost podvodníků: „Předložili falešné dokumenty včetně policejních záznamů a potvrzení České národní banky a přesvědčili ji k odeslání 16 plateb,“ Zak.tv. Podvod stál organizaci 5,3 milionů korun.
Musím říct, byť mě nikdo nepodvedl a vše je tedy u mě v pořádku, že na konci října 2025 my z ničeho nic začala volat neznámá čísla a Google mě upozorňoval, že je to spam i se mi v některých případech začervenala obrazovka, tudíž jsem hovor nepřijala a zablokovala. Překvapení bylo, protože do té doby se mi nic takového nestávalo. Četnost pokusů, lépe řečeno náhlé volání i v době mé práce, které bylo takřka na denní bázi a dosud netuším, jak jsem se mohla stát pro ně oblíbenou, ale naštěstí, že to netrvalo dlouho a již je tradiční klid.
Bohužel klid nemají např. senioři, ale i lidé mladšího věku. Lidé jsou ochotni do telefonu sdělit čísla svých účtů, hesla, ale to je přesně to, co zločinec chce. Uvedu jako případ seniora sedmasedesátiletého muže, který uvěřil podvodníkům, že mu již zesnulá žena odkázala 5,5 milionů USD v hotovosti. Cílem podvodníka prezentujícího se jako právník bylo, aby muž převzal kufr a s ním odjel z Brazílie: „Vyděšená rodina se obrátila na Interpol. Jeho pracovníci muže kontaktovali s varováním, aby na cestách rozhodně od nikoho nepřebíral žádné zásilky a nevozil je přes hranice. Nic nepomohlo,“ iDnes.cz. Po pravdě převzít kufr a nepodívat se do něj je poněkud zvláštní. Vzhledem k tomu, že v kufru byly drogy, čeká ho v Brazílii trest.
Bohužel podvodných telefonátů přibývá a zde je statistický údaj z královéhradeckého kraje z iRozhlas.cz: „Telefonické podvody v současnosti v Královéhradeckém kraji tvoří zhruba pětinu veškeré trestné činnosti. Meziročně se jejich počet zvýšil o 55 procent. Lidé přitom často nepřijdou jen o své úspory.“ V případě neziskové organizace Tady a teď sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík toto: „Pokud někdo chce (abyste někam přeposílali peníze), tak je to vysoce podezřelé a měli byste okamžitě hovor ukončit a z komunikace odejít,“ iRozhlas.cz.
Já k tomu znovu připomenu: Lidi, neříkejte do telefonu hesla, čísla účtů a zjistěte si na zákaznických linkách Vaší banky i na policii, zda dané telefonní číslo skutečně jim patří. Domnívám se, že čím je člověk starší, má být moudřejší a vyšší věk nemá být znamením hlouposti. Je třeba říci, že psychologie je velmi mocný nástroj. Stačí třeba jen zvýšit hlas a člověk již nějakým způsobem reaguje. Kéž se počet případů sníží.
Sandra Bornová
