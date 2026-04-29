Rozchod Emirátů s OPEC nemusí být vítězstvím pro USA
Od 1. května letošního roku Spojené arabské emiráty opustí organizaci OPEC, jehož jsou členem již od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů. Dle ekonoma Lukáše Kovandy se Trumpovi daří rozbíjet kartel: „Poté, co z Venezuely učinil v lednu loutkový stát USA, může nyní čekat, že zájmům Spojených států v energetické oblasti budou více vycházet vstříc Spojené arabské emiráty, další stávající člen kartelu,“ Echo24.cz.
Vzhledem k tomu, že Emiráty jsou třetím největším producentem ropy a to až 3,5 milionu barelů denně, je to rána pro OPEC, neboť může oslabit jednotu organizace i pozici vůdce Saudské Arábie. Monica Malíková, hlavní ekonomka emirátské banky ADCB uvedla: „To SAE otevírá dveře k získání podílu na globálním trhu, jakmile se geopolitická situace normalizuje,“ Aktuálně.cz.
Celý problém spočívá v tom, že Emiráty se cítily být limitovány v produkci ropy danými kvótami. Na jedné straně zvýšení produkce jistě bude snižovat cenu ropy, pokud se zvýší dle odhadů až o 30%, iDnes.cz, ale na druhou stranu tu hrozí, že si budou např. diktovat ceny. Zda se spojí s USA, to je otázka. Osobně to vnímám tak, že půjdou svou cestou a jistě si přejí přiblížit se Saudské Arábii, jakožto hlavní konkurent. Názor od Ajaye Parmara, ředitele pro energetiku poradenské společnosti ICIS, že se „to ukazuje na postupné oslabování historicky silného spojenectví mezi SAE a Saúdskou Arábií,“ iDnes.cz, je prostý fakt. Vzhledem k tomu, že vztahy mezi těmito zeměmi nejsou už delší dobu harmonické, čemuž nasvědčuje např. událost z konce loňského roku okolo postupu jemenských separatistů, ČT24, není se čemu divit. Navíc Emiráty si také stěžují, že v době íránských útoků jim ostatní arabské země nepomohly, Novinky.cz.
Saudská Arábie vytěží 10,8 milionů barelů denně a USA skoro až 23 milionů barelů denně. Některá média uvádí SAE jako třetího největšího producenta, ale před nimi je právě Írán, který vyprodukuje 4,6 milionů barelů denně, Novinky.cz. Uvidíme, co se bude dít dál a zda opravdu dojde k poklesu cen. Bude to zajímavé. Podle analytika finské společnosti Nordea, Jana von Gericha, po skončení války s Íránem OPEC už nebude schopen kontrolovat ceny jako dříve, iDnes.cz. Faktem je, že dle Novinky.cz si Trump stěžoval, že „ačkoliv USA brání členy OPEC, „zneužívají toho k zavádění vysokých cen ropy“. Nedomnívám se, že si získá Emiráty zcela na svou stranu. Trump už hodně ztratil a je otázkou, zda se udrží u moci po celé své období, protože demokraté i jistá část republikánů jsou proti jeho administrativě a např. chtějí impeachment Petea Hegsethovi, iDnes.cz.
Sandra Bornová
Kam tečou naše daně? Od směšných pokut politikům po miliardové trhliny v digitalizaci
Tento článek je sepsán ve spolupráci s Martinem Hájkem, od nějž mám i souhlas. Zajímaly nás některé výdaje a mimo jiné i postihy politických stran. Téma bylo široké a podařilo se nám dát dohromady alespoň některé informace.
Sandra Bornová
Donald Trump se snaží ukazovat moc, ale esa v rukávu drží někdo jiný
Americký dolar postupně ztrácí na významu a atraktivitě. Svět v mezinárodním obchodu prosazuje i jiné měny a politicky USA také ztrácí. Započít válku, na které v konečném důsledku vydělává někdo jiný, se stává faktem.
Sandra Bornová
Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému
Téma důchody a diskriminace lidí ve věku 50+ jsou velmi citlivým tématem pro mnohé. Zároveň je signálem dlouhodobého ekonomického a sociálního problému. Hrozí tu velký deficit penzijního systému, na který poukazují ekonomové.
Sandra Bornová
Od nadšení z Letné k tvrdému byznysu? Kdo dnes skutečně platí Milion chvilek
Tento článek je vytvořen ve spolupráci, a tedy i se souhlasem, s Martinem Hájkem, kterého si osobně vážím jako člověka. Rozhodli jsme se podívat více do hloubky na spolek Milion chvilek a vnést tak další pohled na něj.
Sandra Bornová
Praní špinavých peněz jako běžná praxe
Průtokové a offshore účty byly a jsou problémem každého státu. Mnohdy se jedná o toky peněz ze států bývalého sovětského svazu včetně Ruska. Do jaké míry pomůže zákon o odčerpání majetku, se uvidí v praxi.
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové
Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního...
Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl -...
V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini
Pronájem bytu 2+kk, 40m2, Litětiny
Dolní Roveň - Litětiny, okres Pardubice
10 500 Kč/měsíc
