Robert Šlachta a Volt Česko: boj o hlasy do parlamentu
Když vezmu v potaz průzkumy, které tyto dvě strany dává pod pěti procentní hranici, a fakt, že Přísaha má aktuálně pouhých 2,4% a Volt Česko patří k těm ostatním s 1,1%, tak si můžeme my voliči klást otázku, co tím chtějí získat? Po pravdě strana Volt Česko je ve skutečnosti také pomyslná koalice, neboť na svých stránkách o sobě píší: „Na tiskové konferenci k příležitosti zahájení kampaně do poslanecké sněmovny se představily jedničky kandidátních listin, kde je Volt Česko posílen o osobnosti ze vznikajícího Hnutí Kruh a několika menších uskupení,“ Volt Česko. Tedy opoziční strana SPD a neparlamentní uskupení Stačilo! mohou snadno obrátit žaloby proti Volt Česko a soud se může maximálně smát.
Pochopila bych historii mezi Robertem Šlachtou a Motoristy sobě. Zde se musím postavit na stranu Šlachty, neboť obě strany se rozhodly, že zopakují svůj úspěch, avšak Motoristé sobě obrátili a spolupráci s Přísahou vyloučili, Echo24.cz. Zcela upřímně Petr Macinka ukazuje nejednoznačné kroky. Na jedné straně se musí pochopit pravděpodobný či lépe řečeno možný nezdar v letošních parlamentních volbách, ale na druhou stranu střídavě měnit svá rozhodnutí, protože ještě v loňském roce byly obě strany rozhodnuty, že spolupracovat budou, tak předseda Motoristů sobě selhává a ukazuje svou nezkušenost v politice. Zde si popravdě i přes jejich program nedokážu představit, jak by vypadala např. jejich zahraniční politika. Přijít ke Šlachtovi z důvodu, že průzkumy jim nepřejí, je z mého pohledu neseriózní jednání, iDnes.cz. Na druhou stranu musím uznat, že Motoristé sobě se začínají slušně rozjíždět a potenciál vstupu do českého parlamentu se jim zvyšuje. Pokud bych to vzala jako politolog, i když jím nejsem, tak otevřeně tvrdím, že Přísaha potřebuje Motoristy, protože se dokáží dostat dál, ale postoj Roberta Šlachty chápu.
Robert Šlachta se také rozhodl, že bude žalovat, v tomto případě Piráty, jak uvedlo iDnes.cz. Strany, kterým průzkumy nedávají ani 4%, se zřejmě rozhodly, že si vybojují naše hlasy za pomoci žalob. Obě strany ani nevytvářejí nějaké rozsáhlé kampaně, ale mají peníze na to, aby se s někým soudily. Pravděpodobně sází na současný trend jít proti opozici a tím si získat hlasy. Tudyma ale cesta k úspěchu nevede. Jistěže chápu, že Volt Česko musí upozornit na sebe ve smyslu „existujeme“, ale se svými 28 žalobami, jak napsala o tom např. Česká justice, se mohou zapsat tak maximálně do Guinnessovy knihy rekordů, nikoli do českého parlamentu. Věřím, že současná vláda tyto kroky jistě vítá, ale tím celá věc jak začala, tak i skončila. Místo, aby strany dávaly do popředí své cíle a záměry, budou se soudit a mrhat svými penězi, které mohly vynaložit účelněji. Z mého pohledu si vytvářejí anti-reklamu pro své strany. Tak nevím, jestli jim to stojí za to? Od státu nedostanou žádný příspěvek. Není to zbytečný tah?
SPOLU: „Teď jde o demokracii!“ - priority pro volby 2025
Koalice SPOLU zatím nemá kompletní volební program, nicméně si stanovili priority programu. Místo toho, aby se zaměřili na své cíle, tak vedou do nekonečna kampaň proti hnutí ANO. Liší se tímto však něčím zásadním od opozice?
Leyenová a Decroix: pfizergate a bitcoingate - akce čisté ruce
Dvě dámy, v jejichž kauzách hrají významné role „uklízeček“, neboť stůl plný odpadu musí být čistý. Máme tu dvě odlišné kauzy. Jedna měla dopad nejen finanční, ale i na zdraví některých z Vás a druhá finanční a reputační.
Po volbách vzpomenu si na premiéra
Po pravdě kdo by si nevzpoměl. Petr Fiala se nám za tu dobu ukázal v mnoha podobách. Myslím, že do voleb poznáme další jeho stránku a budeme se opět divit. Stejně tak, jako se divíme, jakým způsobem vede ministryně Decroix kauzu.
Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu
Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.
Dohoda s kovbojem
Již včera bylo v médiích oznámeno, že předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová učinila obchodní dohodu s Trumpem. Cílem bylo domluvit se na clech, tedy 15% sazbu na zboží z dovozu.
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
