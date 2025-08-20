Robert Šlachta a Volt Česko: boj o hlasy do parlamentu

Strany Přísaha a Volt Česko, se rozhodly žalovat SPD, Stačilo! a Piráty za to, že se sdružili ne jako koalice, čímž by museli mít alespoň 11 procent hlasů. Ze strany Volt Česko padlo 28 žalob.

Když vezmu v potaz průzkumy, které tyto dvě strany dává pod pěti procentní hranici, a fakt, že Přísaha má aktuálně pouhých 2,4% a Volt Česko patří k těm ostatním s 1,1%, tak si můžeme my voliči klást otázku, co tím chtějí získat? Po pravdě strana Volt Česko je ve skutečnosti také pomyslná koalice, neboť na svých stránkách o sobě píší: „Na tiskové konferenci k příležitosti zahájení kampaně do poslanecké sněmovny se představily jedničky kandidátních listin, kde je Volt Česko posílen o osobnosti ze vznikajícího Hnutí Kruh a několika menších uskupení,“ Volt Česko. Tedy opoziční strana SPD a neparlamentní uskupení Stačilo! mohou snadno obrátit žaloby proti Volt Česko a soud se může maximálně smát.

Pochopila bych historii mezi Robertem Šlachtou a Motoristy sobě. Zde se musím postavit na stranu Šlachty, neboť obě strany se rozhodly, že zopakují svůj úspěch, avšak Motoristé sobě obrátili a spolupráci s Přísahou vyloučili, Echo24.cz. Zcela upřímně Petr Macinka ukazuje nejednoznačné kroky. Na jedné straně se musí pochopit pravděpodobný či lépe řečeno možný nezdar v letošních parlamentních volbách, ale na druhou stranu střídavě měnit svá rozhodnutí, protože ještě v loňském roce byly obě strany rozhodnuty, že spolupracovat budou, tak předseda Motoristů sobě selhává a ukazuje svou nezkušenost v politice. Zde si popravdě i přes jejich program nedokážu představit, jak by vypadala např. jejich zahraniční politika. Přijít ke Šlachtovi z důvodu, že průzkumy jim nepřejí, je z mého pohledu neseriózní jednání, iDnes.cz. Na druhou stranu musím uznat, že Motoristé sobě se začínají slušně rozjíždět a potenciál vstupu do českého parlamentu se jim zvyšuje. Pokud bych to vzala jako politolog, i když jím nejsem, tak otevřeně tvrdím, že Přísaha potřebuje Motoristy, protože se dokáží dostat dál, ale postoj Roberta Šlachty chápu.

Robert Šlachta se také rozhodl, že bude žalovat, v tomto případě Piráty, jak uvedlo iDnes.cz. Strany, kterým průzkumy nedávají ani 4%, se zřejmě rozhodly, že si vybojují naše hlasy za pomoci žalob. Obě strany ani nevytvářejí nějaké rozsáhlé kampaně, ale mají peníze na to, aby se s někým soudily. Pravděpodobně sází na současný trend jít proti opozici a tím si získat hlasy. Tudyma ale cesta k úspěchu nevede. Jistěže chápu, že Volt Česko musí upozornit na sebe ve smyslu „existujeme“, ale se svými 28 žalobami, jak napsala o tom např. Česká justice, se mohou zapsat tak maximálně do Guinnessovy knihy rekordů, nikoli do českého parlamentu. Věřím, že současná vláda tyto kroky jistě vítá, ale tím celá věc jak začala, tak i skončila. Místo, aby strany dávaly do popředí své cíle a záměry, budou se soudit a mrhat svými penězi, které mohly vynaložit účelněji. Z mého pohledu si vytvářejí anti-reklamu pro své strany. Tak nevím, jestli jim to stojí za to? Od státu nedostanou žádný příspěvek. Není to zbytečný tah?

Autor: Sandra Bornová | středa 20.8.2025 20:09 | karma článku: 4,72 | přečteno: 55x

Sandra Bornová

  • Počet článků 22
  • Celková karma 16,94
  • Průměrná čtenost 310x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

