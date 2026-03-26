Pravda o americké ekonomice aneb Trumpovy sliby chyby

Ekonomika USA se neodvíjí tak růžově, jak sděluje současný prezident Donald Trump. V sázce je však získání dalších finančních prostředků na válku proti Íránu a zvýšování cen jistě ovlivní volby do kongresu.

Již dříve jsem napsala některé názory ředitele Goldman Sachs, který hovořil o přehřátí ekonomiky a růstu inflace, euro.cz. Ekonomika USA není tak silná, jak se předtím tvrdilo. Již celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa těžce hýbla s Američany, neboť v nesla na trh nejistotu. Tím, že cla byla posunuta na červenec 2025, tak si firmy a lidé učinili zásoby, nicméně „v poslední čtvrtině roku se podepsaly právě nižší útraty domácností i investice firem,“ e15. Přejdu ke statistikám, ke kterým se vyjádřil statistický úřad Bureau of Economic Analysis a to, že v posledním kvartálu loňského roku se ekonomika v USA zvedla jen o 0,7%, přičemž odhad počítal s 1,4%. Mimo jiné poklesly i německé vývozy do USA ze 160 mld. dolarů v roce 2024 na 156 mld. v loňském. Tento článek z deníku e15 je zajímavý i tím, že poukazuje na nezaměstnanost v USA, jednotlivé schodky se zahraničními partnery a dokazuje, jaký je skutečný úspěch Trumpa ve snížení deficitu, neboť snížení deficitu z původních 903 mld. na 901,5 mld. je skutečně chabý úspěch.

Válka proti Íránu také Američanům zdražuje život, protože se jim zvedly ceny pohonných hmot, což schytávají i samotní podnikatelé, kteří hledají cesty k levnějšímu benzínu, iDnes.cz. Když vezmu v potaz opět fakta (jak jinak), kdy např. v Coloradu se zvedly ceny pohonných hmot o 35% a v Novém Mexiku stouply takřka o 40%, tak je to opět obrázek, jak se americký prezident stará o svůj lid. Úsměvné na tom jsou právě blížící se volby do kongresu, které nutí Trumpovu administrativu učinit ústupek tím, že zmírní sankce na vývoz ruské a dokonce i část íránské ropy, iDnes.cz. Otázka je, do jaké míry se dokáže zavděčit těmito kroky. Navíc v otázce Íránu Pentagon chce další peníze na válku a to 200 mld. dolarů, přičemž to nemusí dle slov amerického ministra obrany Peta Hegsetha být konečná částka a opět začnou problémy nejen s demokraty, ale i s kolegy ze strany republikánů, Ekonomický deník. Denně Trumpa stojí válka miliardu dolarů a blíží se ke 2 mld., Aktuálně.cz, a jeho lid je na tom hůř. Velkolepý slib „stop válce“ upadá do stínu Trumpovy fantazie. Vydrží Donald Trump celé své období? Zdražovat lidem život ve své zemi i ve světě mu jde totiž bravurně.

Autor: Sandra Bornová | čtvrtek 26.3.2026 8:00 | karma článku: 6,08 | přečteno: 90x

Sandra Bornová

  • Počet článků 58
  • Celková karma 17,01
  • Průměrná čtenost 421x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

