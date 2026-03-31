Praní špinavých peněz jako běžná praxe
Pandora papers a k nim patří i Panama papers a další jsou uniklé informace o skrytých přesunech kapitálu na offshore účty, o kterých informují novináři z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (dále jen ICIJ). Offshore a průtokové účty není nic neznámého, ale stát tak přichází o miliardy korun. V ICIJ je i článek z roku 2024 o současném premiérovi Andreji Babišovi a jeho skrytém statku ve Francii, který byl v té době na prodej.
Co se týče průtokových účtů, slouží zahraničnímu kapitálu k tomu, aby se mohly legalizovat a putovat dál po Evropě až do offshore účtů. V letech 2021 a 2022 přes ČR prostřednictvím těchto účtů proteklo přes 104 mld. korun, investigace.cz. Léta 2016 až 2017 nejsou toho výjimkou, ba naopak bylo více případů. Článek z ICIJ je o ruském oligarchovi, Pjotru Olegoviči Avenovi, který se stýkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V roce 2022 soudce svolil k propadnutí 1 mil. dolarů, neboť dle the U.K. National Crime Agency (Národní kriminální agentura ve Velké Británii) došlo ke snaze převést peníze v jeho prospěch, nikoli na účet oligarchy, ale na několik účtů a některé transakce porušovaly sankce. Tyto účty byly zmrazeny.
V roce 2016 americký Narcotics Control Strategy Report (INCSR) varoval před velkým přílivem peněz od nerezidentů Lotyšsko. Největší tamní banka ABVL byla zkritizována americkým regulátorem finančního trhu Financial Crimes Enforcement Network, že „kryje praní špinavých peněz, uplácí klíčové mocenské představitele a umožňuje porušovat sankce proti severokorejskému režimu,“ investigace.cz, což povedlo až k jejímu konci. V té době začaly tyto vklady nerezidentů z Pobaltí v ČR narůstat, takže dle tohoto článku, došlo k přelití ruských peněz sem k nám.
Uvedu krátce statistiku případů praní špinavých peněz, která je na stránkách Policie ČR za rok 2025: „Za prvních deset měsíců letošního roku eviduje Policie ČR 1 493 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti. V souvislosti s takzvaným „praním špinavých peněz“ je podle Nejvyššího státního zastupitelství stíháno 831 osob.“ Zda se statistiky zvednou na základě zákona o odčerpání majetku pocházejícího z trestné činnosti, je to možné, neboli spíše více pravděpodobné. Ovšem mohou to schytat i nevinní lidé. Pořád také platí, že zákon má kritiku ze strany právníků, což dokazuje článek na iDnes.cz, ale i Aktuálně.cz. Jinými slovy, má to své pro a proti. V současné době se řeší kauza ve fotbale, Echo24.cz a mnoho dalších. Praktik je tedy nespočet. Když se na to podívám jako člověk, velké ryby budou vždycky žít a miliardy odputují s nimi. Odsoudit člověka kvůli pár korunám bude mít odvahu jistě každý, ale postavit se těm, kteří mají vliv a moc, je už daleko horší. Sankce jsou pro ně nic.
Sandra Bornová
Pronájem byt 2+kk, 59m2, Uherský Brod
Masarykovo nám., Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
14 000 Kč/měsíc
