Pokračování příběhu: Vyšetřování
Probrali situaci okolo jeho neteře a jejích přátel. Shodli se na tom, že by již neměli dál riskovat. Jeden z nich byl napaden a co bude následovat dál – vražda? Nastala však chvíle, kdy Radek zatoužil vidět Gábinu. Potěšil ho jeho zájem o ni. Znal ho řadu let a nepochyboval o něm. Kdyby byla jeho dcerou, klidně ji za něj provdá.
Inu dočkal se chvíle, na kterou tolik čekal. Otevřel dveře do pokoje. Přikryta až k hrudi peřinou, s tváří obrácenou ke své volně ležící ruce na polštáři, připadala mu jako z pohádky. Oba se na ni zadívali. Chlapácky ho Libor poplácal po rameni. Poté Radek vešel k ní, opatrně se usadil na posteli. Začala se pozvolna probouzet. Procitla poté, co ucítila jeho tělo. Když otevřela oči, hladil ji po vlasech. Pousmála se – ještě rozespalá hleděla mu do očí. Strávili spolu nějaký čas v objetí, dopoledne se však s ní rozloučil se slovy, že musí něco zařídit.
Hodiny odbily druhou odpoledne. V jednom z pražských barů si Pavel vychutnával Fernet u pultu. Všiml si příchodu muže, byl o něco menšího vzrůstu než on, ale věnoval pozornost své sklence s nápojem, který ho vždy povzbudil. Neznámý muž se ho zeptal, co to pije. Slušně mu odpověděl. Překvapilo ho, že si objednal totéž. Asi se stal pro něho inspirací, ale vzal si k tomu i obyčejnou sodovku. Muž se trochu napil a prohlásil o nápoji, že má sílu. Tomu se podivil. Připadal mu, jako by pil Fernet poprvé. Zeptal se ho: „Co jste čekal? To je ten originální Fernet, jak má být.“ Muž se podíval na sklenici. Zakroutil hlavou a řekl:
„No, musím uznat, že pivo je prostě pivo.“
„Poprvé?“
„To ne, ale spíše jsem zvyklý na whisky. Chodíte sem často?“
„Jo, mám to tu rád. Moc lidí tu není… je tu klid. A vy?“
„Hm, s tím klidem máte pravdu. Jenom si tak říkám, škoda, že si ho nedopřává i ten kluk. Přesně jako vy.“
„Proč ho nevezmete s sebou?“
„Věřte, že bych rád. Pět chlapů se do něj pustilo a ani nedýchal.“
„Vy děsíte. Nahlásil to?“
„To si pište… jinak bych tu u vás nebyl. Ale teď jsem mimo službu, dopřávám si… svůj klid, víte?“ Zamrazilo ho. Nečekal, že bude mít policistu vedle sebe. Přemýšlel, jak z konverzace vyplout, i když byla z jeho pohledu u konce. Neodpustil si svým lehce ironickým tónem do něho rýpnout. Řekl:
„Škoda, že jsem neměl tu čest ho poznat, když se chudák ani nenadechl.“
„Naopak… znáte ho velmi dobře ze soudní síně. Mějte se.“
Když odcházel z baru, přijelo auto, ze kterého vykoukl Radek. Nasedl do něj. Zajeli o ulici dál – dobrou hodinu strávil s Ondřejem rozebíráním případu. Dozvěděl se, že se jim včera naskytl dárek v podobě návštěvy lehké ženy, kterou si Strnad osobně najímal na tělesné radovánky. Jeho údajná dvorní společnice se po dlouhé době rozhodla promluvit. Pohled na násilí, které jeho přátelé páchali na ženách, se jí už zajídal. Díky ní zjistili další informace o Strnadovi. Radek byl ohromen jeho zprávou. Dokonce poslal kluky, aby vyzpovídali jeho právníka. Přál si, aby se Jirka konečně dočkal odvety. Spoléhal na Ondru, byl to zkušený chlap v oboru a člověk na správném místě. Poté se rozloučili a odjel domů.
Doma u Lukáše nastal vymodlený klid. Dlouho se vzpamatovával z návštěvy policistů, kteří ho nešetřili. Snažili se dobrat pravdy, protože jeden novinář byl napaden pěticí neznámých mužů. Ukázali mu obrázky – neznal ani jednoho z nich. Dozvěděl se od nich, že se jedná o novináře, se kterým nedávno hovořil v kavárně. V mžiku toho litoval. Kvůli nečekanému setkání s Jirkou musel odejít předčasně z práce a doma se stal na několik hodin podezřelým. Nechtělo se mu k nim. Trmácet se z jedné části Prahy do druhé – měl toho dost a jeho přítelkyně Lenka stála při něm, jak nejvíce to šlo. Nakonec se vítězně dočkal momentu, kdy ho nechali. Musel však sdělit věci okolo společnosti a jejího majitele.
Přes veškerá jeho varování došlo k něčemu, co se nemělo nikdy stát. Jeho silná povaha nevydržela nápor policie – zdrcen usedá s přítelkyní na pohovku. Zítra ho policie navštíví v práci, prověří další zaměstnance a vyžádá si dokumenty.
Oba odpočívali na gauči. S hlavou položenou na jejím klíně se ptal sám sebe nahlas, co bude dál. V kavárně Jirkovi nevěřil, že by v něčem takovém jeho šéf figuroval. Podvraťák to sice byl, ale nedokázal si ho představit v horších věcech. Zatím policie šetří celou věc a uvidí se, jak to dopadne. Lence se v hlavě promítalo, co vše by se mohlo stát. Bála se o něj. Řekla:
„Nemůžeš ho chránit věčně. Zničí tě to.“
„To jo, ale teď nemá význam, abych dal výpověď, protože by stejně po mně šli.“
Když Radek dorazil domů, před jeho domem seděla Gábina. Dlouze se políbili. Přišla mu poděkovat za krásné ráno s ním. Povinnosti ho však přinutily se vzdálit a odjet do města, ze kterého prchla před nebezpečím. Postrádala ho. Nejraději by ho měla u sebe celý den. Cítila se s ním v bezpečí a ráda se s ním objímala.
Najednou si vzpomněla a začala z něj vyzvídat, jestli něco neví o zločincích, kteří napadli Jirku. Překvapilo ji, že došlo ke zlomovému bodu v jejich případu. První prostitutka se odvážila mluvit – nevěřila vlastnímu sluchu. Dokonce má prý dojít k setkání s lidmi v jednom z velkých skladů někde v Plzni, kam chtějí nahnat i neposlušné ženy. Rozdělili si je. Ona patřila k povolným, a proto si mohla dopřát luxus. Bohužel nezjistili od ní, kde se přesně sklad nachází. A v tom okamžiku Gábina dostala chuť se vrátit do práce. Řekl jí:
„Ty zlobíš.“
„A budu ještě víc.“
„Ne, ne, dovnitř a povinně.“
Usmála se – uvnitř se oddali vášni. Netrvalo dlouho a v předsíni zazvonil jeho druhý mobil. „Kruci!“ řekla. Volal mu Ondřej. Zjišťují, o jaké místo jde. Zatím pátrají.
Sandra Bornová
Dělat povyk okolo ČT a rozhlasu?
Popravdě nevidím důvod, proč dělat velké „haló“ okolo ČT a rozhlasu. Nedemokratické by bylo, kdyby u nás byly jen jedny noviny či televizní kanál, ale je svoboda a deníků, i internetových je tu dost.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Setkání
Je to už pět let, co se neviděla se svým strýcem Liborem. Rodinné vztahy nedopřály klidnému soužití. Napětí mezi bratry Stanislavem a Liborem stouplo tak, že přimělo Libora se svou ženou a dvěma syny učinit závažné rozhodnutí.
Sandra Bornová
Novináři (vylepšená verze)
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. Nechtělo se mu zpátky do ložnice. Spala tam jedna z neznámých žen, se kterou si včera v noci dopřával tělesné radovánky.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu část: Novináři
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. V ložnici mu spala jedna z neznámých žen, se kterou si dopřával radovánky. Trochu ho bolela hlava z noci.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Pronásledování
Ten den zaměstnaný právník firmy Building trade Lukáš odcházel z hospody po rozhovoru s novinářem Jirkou se smíšenými pocity. Nechtělo se mu věřit, že Strnad je propojen s mafií.
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