Pokračování příběhu: Setkání
Již nebylo pro ně místa v rodinném domě k žití. Ostře vyhrocená atmosféra si vyžádala, aby si našli své vlastní místo. Rozhodli se pro dům v okolí Prahy, kde budou mít klid.
V té době to Gabrielu velice zasáhlo. Milovala strýce více než svého otce, který se mnohdy choval jako diktátor a její matka ho sotva zvládala. Později učinila to samé rozhodnutí. Měla dost finančních prostředků na to, aby si koupila v Praze menší byt a žila život bez hádek. Rozloučila se jen s matkou. Ten den se jí otec nechtěl podívat ani do očí. Vyčítala mu to a dosud mu neodpustila.
Práce v novinách jí nedovolovala podívat se za strýcem. Stihla se v krátkosti podívat k rodičům, více času však neměla. Alespoň mu občas zavolala, aby se optala, jak se má. Pro něj byla jako dcera – on pro ni jako otec. Sledování mafie ji však s kolegy zahnalo do kouta. Již loni uvažovala, že by opustila tuto práci. Dostávala se do velmi nebezpečných situací, k tomu přičítala i nespravedlnost, která se stala Jirkovi u soudu, a začala být unavená.
Sedící vzadu v autě, otočená k zadnímu oknu a opřená bradou o loket, hledí na cestu. Poslední most míjeli. Vzdalují se rušné Praze. Mezi nimi jsou jen pole z každé strany, ni auto v dohledu. Zasněně pohlíží do dálky. Oddechuje si. Po tolika letech ji osud zavedl na cestu k milovanému příbuznému. Do určité míry situaci děkovala, ale nadšená z toho také nebyla.
Když dorazili, jako první k nim přiběhla teta Klára. Přivítala se s nimi a nakonec vyšel za ní ven i Libor. Seznámili se s Lubošem a všimli si Jirky. Vystupoval z auta jako poslední. Pomohli mu. Doma mu Klára připravila postel, na které ho posléze i ošetřila. Zkušená lékařka věděla, co pro něj bude nejlepší. Uvařila mu čaj z meduňky a kozlíku lékařského pro zklidnění. Hned se mu ulevilo. Zpozorovala i známky úsměvu. Poděkoval jí. Řekla mu:
„Teď musíš být v klidu. Nejlépe, když se vyspíš.“
„To neusnu v noci.“
„Jak jste se k nim dostali?“
„Kláro, ty jsi zapomněla? Jsou to novináři.“
„Toto je jeho vizitka, a navíc,“ sedíc u něj, odhrnula mu triko a dodala „to přesahuje vaše možnosti.“
„Jasně, teto, my víme, ale potřebujeme být na krátkou dobu mimo jejich dosah. Nepočítala jsem s tím, že nás objeví.“
„Jo, děvče zlatý, u velkých pánů si musíš dávat sakra majzla. Chtěli vás zastrašit a povedlo se jim to. Buďte tu, jak dlouho budete chtít.“
„A odpočívat – a všichni!“
Každý z nich dostal svůj pokoj a mohl na chvíli zapomenout na nebezpečí. Ráno, když se všichni tři probudili, se odebrali do kuchyně, kde na ně čekalo překvapení. Přivítal je tam věrný kamarád Radek. Muž v Kristových letech byl vysoké postavy vypracované v posilovně. Na první pohled měli pocit, že mají před sebou kulturistu, od něhož by to nechtěli schytat ani v nejmenším. Měl však dobré srdce a smysl pro humor. Miloval auta a rád trávil čas ve své dílně. Když mohl, opravoval stará vozidla, která by už nikdo nekoupil. Dokázal jim dát nový život a to se mu líbilo. Netušili, čím se skutečně živí a proč je u nich. Právník se zkušenostmi z kriminální policie se dozvěděl o jejich osudu a slíbil Liborovi pomoc.
Libor ho chytil kolem ramen a představil jim ho. Překvapení bylo velké. Jejich raněný kolega myslel, že se málem rozbrečí štěstím. Svalovec se opřel dlaněmi o jídelní stůl, zaměřil svůj zrak na něj a zeptal se ho: „Jak dlouho na tom děláš?“ Z jeho úst vyšla nejistá odpověď, že asi přes dva roky. S námahou se mu snažil popsat případ, ale zde ho Klára zastavila a vybídla všechny, aby se posadili. Než se projevil, Gabriela se ujala slova: „Ve skutečnosti jsme neodevzdali všechny fotografie policii.“ Odešla z kuchyně pro ně a vrátila se. Rozložila fotky na stole. Klára se na ně nemohla ani podívat. Uznala, že tohle je skutečně pro silné povahy, a to je schopna se dívat na krev třeba celý den. Nastala chvíle vysvětlování, které objasnil Jirka. Popsal vše od začátku až po včerejšek. Mezitím jim Klára připravila snídani, aby se posilnili. Poslouchali ho až do konce. „Tak co na to říkáš?“ zeptal se Libor Radka, kterého měl poblíž sebe. „Tohle je mejdan. Obrat může způsobit můj vzdálený kolega, se kterým ses dal do řeči v té restauraci. Bude zapotřebí prověřit i ty dary, které přijímají. Klasická lest, jak se vyhnout daním. Viděl jsem vás v televizi. … Malá skulinka – obrátí to rázem proti žalobci.“
Nejvíce se o Jirku bála Klára. Soudila, že by měl od takové věci dát ruce pryč. Chtěla, aby odpočívali po tom všem, čím si prošli. A stalo se tak. Po snídani se Luboš chtěl porozhlédnout po okolí. Strýc jeho kolegyně se nabídl, že ho provede. Naopak Radek zvolil jinou variantu a vzal Gábinu do přírody. Velice se mu líbila. Výškou mu sahala po ramena. Od pohledu děvče, které uzvedne i jednou rukou. Byla velice roztomilá se svými rovnými vlasy kaštanové barvy střiženými do mikáda. Jakmile se převlékla do sportovního oděvu, vyšli.
Nelitovala toho. Nedaleko od strýcova domu byla příroda. Cestou Radek perlil svými hláškami. Za normálních okolností by preferoval černý humor, který měl v oblibě, ale v tuto chvíli si jím nebyl jist. Snažil se na ni maximálně zapůsobit, aby si ji získal. Již nějakou dobu žije sám a právě se mu naskytla jedinečná příležitost.
Když procházeli loukou, připadal jí jako utržený ze řetězu. Smála se tak dlouho, že měla pocit, že snad ani nepřestane. Na louce si chvíli poseděli. Kolem nich občas proletěla včela a vše provonělo kvítí, které je obklopovalo. Podívala se na jeho pravou paži. Černé triko s krátkým rukávem poodhalilo část jeho vytetovaného nápisu. Zeptala se ho na to. Řekl: „To je vzpomínka na mou holku. Loni zemřela. Dostala silný epileptický záchvat, když přecházela přes silnici.“ V ten moment se lekla, ale chápala, že to nechtěl nějak rozebírat. Jeho pohled přijal tento fakt a smířil se s tím. Aby ho rozveselila, vyprávěla mu, jak v Dubaji závodili na silnici. Vyprskl smíchy.
„Teda, ženská, ty se nezdáš. Nevěděl jsem, že je to součást tvého povolání.“
„Chtěla jsem s tím praštit.“
„To zní, jako že nejsi typ dobrodruha.“
„Je to nevděčná práce. Jdeš po darebácích a sklidíš výsměch. Kolikrát mi bylo vyhrožováno, že mě zničí, nebo zabijí. Nikdy jsem se nedala, ale po jisté době se to ve mně nastřádalo a...“
„Hledáš únik.“
Zachvěly se jí hlasivky – projev strachu, který vzápětí v sobě potlačovala. Poznal, že má vedle sebe ve skutečnosti křehkou bytost hledající útěchu a pochopení. Žena, která očividně postrádala lásku, jež hledala u druhých, byla zvyklá potlačovat strach a úzkost tím, že nasadila masku neohrožené ženy. Již se sžila i se skutečností, že jí práce dovede do podsvětí, kam by normální člověk nikdy nevkročil. Místa, která lidem odhalí televize či noviny. Ale lidi jsou naivní a hloupí. Nevědomky vstoupí do světa, který se zdánlivě tváří jako bezpečný. A právě do tohoto světa se dostávala Gabriela, když odhalovala s kolegy nepravosti.
Snažil si s ní o tom popovídat. Vyprávěla mu o všem, co zažila. On jí zase řekl ze své praxe. Cítila, že má vedle sebe oporu, kterou nedostávala ani od mámy. Takhle se ještě nikdy u nikoho necítila. Během těch let v hloubi její duše se uhnízdil zármutek, který pomalu vycházel napovrch. Ať potlačovala emoci sebevíce, nedokázala vedle Radka skrývat svou slabost. Pomalu před ní ustupovala. Úzkost nabírala na síle a sevřela jí hrdlo tak, že nedokázala ze sebe vydat ani slovo. Ruce se třásly – její výraz strnul. Stále se pokoušela ovládnout ten stav, ale bylo to tak silné, že slzy vytryskly proudem. Najednou se zachvěla celá. Chtěl jí utěšit – objal ji. Plakala na jeho hrudi. Pevně se držela jeho silných paží, které ji přitiskly k jeho tělu, aby v jeho náruči našla úlevu.
Po chvíli vše odeznělo. Pohlédla na něj, jako by byl zázrak. Zbavil její duši útrap. Ještě nikomu se takhle nesvěřila. Vzal jí za ruku a jako džentlmen jemně políbil. Hleděl do jejích modrozelených očí s touhou po milostném okamžiku. Nebránila se.
Večer už na ně čekali ostatní. „Sakra, kde jste byli tak dlouho?“ zeptal se překvapený Luboš, který si začal dělat starosti. Ti dva se nevinně na sebe podívali ve snaze oklamat druhé. „No, co? … Jenom jsme se prošli,“ odvětila. Zatímco ostatní na ně koukali – razili si cestu rovnou do kuchyně a již vyhlíželi něco dobrého na zub.
Sandra Bornová
Novináři (vylepšená verze)
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. Nechtělo se mu zpátky do ložnice. Spala tam jedna z neznámých žen, se kterou si včera v noci dopřával tělesné radovánky.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu část: Novináři
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. V ložnici mu spala jedna z neznámých žen, se kterou si dopřával radovánky. Trochu ho bolela hlava z noci.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Pronásledování
Ten den zaměstnaný právník firmy Building trade Lukáš odcházel z hospody po rozhovoru s novinářem Jirkou se smíšenými pocity. Nechtělo se mu věřit, že Strnad je propojen s mafií.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Faktura
„Ahoj, nerad ruším, ale dostali jsme dáreček, který bys měl vidět. Ehm, znám tě už nějakou dobu. Protože jsem tě už mnohokrát vysekal z průšvihu, chci vědět, zda znáš firmu Building trade. Dík. Ozvi se.“
Sandra Bornová
Život není jen politika a ekonomika, ale i příběh
V současné době píši román. Ukázka však není úryvek z mého nedokončeného díla. Pouze uvidíte, jakým stylem píši. Nejste na to u mě zvyklí, což chápu, ale ráda bych se dověděla reakce i od dalších lidí.
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