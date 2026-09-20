Pokračování příběhu: Pronásledování
Zahloubaný do sebe přemýšlel o věcech, které mu sdělil novinář. Přemýšlel, zda zůstane u Strnada zaměstnán, ale zatím neodejde, neboť není prokázáno, že prodej bytů slouží ke kriminálním účelům. Oddychl si při vzpomínce, která se mu promítla hlavou, na zítřejší den, protože ho neuvidí. Bude mít dovolenou. Raději nepomýšlí na to, co na takové dovolené dělá. V každém případě se dohodl s Jirkou na vzájemném předávání informací. Novinář mu ukázal fotografie českých a slovenských žen zavlečených do prostituce. On mu na oplátku sdělil příhodu s fakturou a stručně zákulisí spojené s prodejem bytů na Maltě. Promítlo se mu hlavou i to, jak podotkl, že návratem těchto peněz se firma zdánlivě očistila. Z toho neměl radost ani trochu.
Inu, nastal první den dovolené, kterou chtěl Pavel Strnad strávit v Dubaji ve své vile. Před letištěm již čekala na něj dvojice fotografů ve svém autě. Dočkali se svého momentu. Vyšel z letiště a zavolal si taxi. „Je tady… asi na někoho čeká, možná na taxi,“ řekla Gabriela svému kolegovi Lubošovi, který seděl za volantem. Začala ho fotit, ale přerušil ji. Zeptal se jí: „Neměli bychom to říct Jirkovi?“ Přitakala. Pak ale zbystřila, když přijelo taxi, do kterého nasedl. „Šlápni na plyn,“ zavelela a rozjeli se. Taxikář nabral vysokou rychlost; předjížděl další auta, což Luboše vyvedlo z pohodlí, protože nechtěl, aby ho ztratili. Rozjel své pronajaté auto na vyšší rychlost. Již uháněli za ním, ale řidič taxíku byl očividně zdatnější jezdec. Měli co dělat, aby ho dohnali. Předjížděl auta před sebou, Lubošovi nezbylo nic jiného než nažhavit auto na maximum možné rychlosti. „Možná jsem si měl pronajmout sporťáka. Tohle je borec,“ řekl a nabíral rychlost. Auto jim ujíždělo před nosem. Tu si všimla, že odbočil, a upozornila ho. Strhl volant prudce doleva, ale neviděli ho. Před nimi bylo několik aut. Netušil kolik, ale najeli do úzkého pruhu, kde se museli držet ve frontě.
Pavel si jízdu užíval. Zavedl debatu s řidičem. Řekl mu: „Co si pamatuji, tak naposled, když jsem jel taxíkem, řidič byl opatrnej jako nějaký začátečník. Vy jste super.“
„Nemám rád loudání se. Jsem bývalý závodník.“
„Jo, vážně?“
„Musel jsem s tím skončit kvůli úrazu. To víte, zdraví je přednější.“
Najeli na dálnici. Některá auta za nimi se oddělila, protože se ubírala jinou cestou. Před Gábinou s Lubošem se otevřela příležitost zjistit stav. Před nimi jsou tři auta, ale s druhým závodili. Podívala se z okna. Dívala se jezdci přímo do očí – byla to žena. Ukázala jí prostředníček pravé ruky. Řidičku auta to šokovalo tak, že ubrala nechtěně na rychlosti a předjeli ji. Gábina se nezdráhala mu pochlubit a řekla: „Jsem šikovná, že?“ Vyprskl smíchy, ale uznal, že jí to vyšlo. Nyní měli před sebou už jen jedno auto, ale to náhle odbočilo. Řidič měl zřejmě problém. Nastal osudný okamžik. „Šlápni na to,“ vyzvala ho. Přidal na plyn, až se obě auta ocitla vedle sebe. Začala fotit. Řidič si toho všiml. Viděla, jak upozorňuje Strnada. Dostal povel a předjel je. „Vědí o nás. Teď to bude těžký,“ řekl a opět nabral rychlost. Tentokrát se držel pravé strany dálnice. Gábina se připravila. Jakmile byli v jejich rovině, zaměřila fotoaparát na Strnada, který se na ně podíval. Vyděsili ho. Takhle si dovolenou nepředstavoval. Poručil řidiči: „Ujeď jim, dělej!“ Řidič ho svým klidným hlasem ujistil, že se nemusí bát. „Chcete zažít závod?“ Zděšený Pavel mu odvětil: „Že váháte, tohle je šílené!“ Taxikář ho tedy upozornil: „Tak se držte.“ Nabral nejvyšší rychlost, z čehož Gábina pochopila, že focení pro dnešek skončilo. Dívala se za ujíždějícím autem. Náhle se z okna taxíku vynořila ruka sevřená v pěst jako výhrůžka, ale na takovou rychlost už jejich auto bylo krátké.
Ve vile si Pavel oddechl. Netušil, že narazí na novináře. Nechtěl si však kazit den. Hodlá si dovolenou užít se vším všudy. Očekává i vzácnou návštěvu, na kterou se velmi těšil. Po ničem jiném netoužil než po odpočinku. Pro svou firmu se namakal už dost, nyní si zasluhuje náležitou odměnu. Zaplaval si ve svém bazénu a pak si šel na chvíli zdřímnout.
Mezitím přijeli Luboš s Gábinou k sousednímu domu. Lámavou arabštinou se snažila přesvědčit majitele domu, aby jim poskytl ubytování. Nakonec zjistila, že s angličtinou pochodí víc, ale narazili, protože začal smlouvat o ceně za pokoj. Pochopil, že jsou novináři, a cenu zvedl na dvojnásobek. Domluvili se však s ním chytře. Luboš mu nabídl odměnu za fotografie pořízené z jeho domu, až budou zveřejněny, a na oplátku od něj chtěli nižší cenu za pronájem pokoje. Zarazil se, protože takovou situaci ještě nezažil. Zeptal se na odměnu, a když mu odpověděli, slevil z ceny. Spokojeně se podívali jeden na druhého a vešli dovnitř. Dovedl je do pokoje pro hosty, ze kterého viděli na Strnadův pozemek, a ponechal je o samotě. Malý pokoj s jednou širší postelí. Všimli si dveří – koupelna. Kamarádsky se domluvili na soužití a poté zavolala Jirkovi.
Nastal večer a v sousedním domě začala hrát hudba. Podívali se z okna – venku stoly s pitím a jídlem. Luboš sešel dolů po schodech s fotoaparátem v ruce. Majitel se o ně nestaral. Byl zalezlý ve svém pokoji. Uslyšel i chrapot – ideální situace. Sešel dolů k vchodovým dveřím, v zámku byly klíče. Doufal, že ho hluk neprobudí. Pootevřel, opatrně vykoukl. Uviděl zástup okrasných dam v doprovodu mužů. Některé ženy byly spoře oděné. Vyfotil jednu po druhé. Chvíli počkal, ale zdálo se, že další průvod se už konat nebude. Opatrně zamkl dveře. Lehkými kroky vystoupal nahoru. V pokoji Gábině ukázal fotky. Na pozemku se zatím nic zvláštního nedělo. Že by se vše konalo uvnitř? Tomu nevěřili.
Pokračování příště.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Faktura
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