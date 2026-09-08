Pokračování příběhu: Faktura
Společnost Rico, zabývající se výstavbou a prodejem nemovitostí, po dvou letech působení koupil Pavel Strnad. Za jeho působení se firma postupně rozšiřovala i v Evropě. Postupem doby si získával bohaté obchodní partnery, kteří si nepřáli, aby se přišlo na jejich činnosti, jež odporovaly zákonům v každé zemi, a tak začali platit darem. Ze svých účtů v daňových rájích, kde shromažďovali své zisky, posílali peníze na soukromý účet právničky Lenky, která vystavila darovací smlouvu, a Rico obdrželo dar. Nyní, spokojený se svým stavem jmění a zisky firmy, si může dát s klidným svědomím nohy na stůl.
Zrovna odešel z obchodního jednání, během kterého si všiml zmeškaného hovoru od Lukáše. Firma volá a musí chvátat. Když dorazil do práce, namátkově obhlédl některé pracovníky a zamířil rovnou k Lukášovi. Byl zvědav na údajný dáreček, o kterém neměl ponětí. Po poslechu jeho hlasové zprávy si s tím nelámal hlavu. Jeho obchody jsou zabezpečené a neprocházejí očima jeho bystré účetní, která si všímá každého detailu. Zeptal se ho: „Tak, co pro mě máš?“ Posadil se na židli naproti němu. Přívětivější jednání od něj ale očekával, místo odpovědi před něj hodil fakturu jako kus obyčejného papíru. Neměl důvod nic vysvětlovat. Šel si k ledničce, kde na něj čekala vychlazená whisky, kterou si celý natěšený naléval do sklenice. Toho si Pavel všiml a zareagoval: „Jak to, že piješ v práci? Víš, že to můžeš jen u mě v kanceláři.“
„Od té doby, co pracuju pro tebe, si to dovolím i ve své bez tvého svolení. Podíval ses na to?“ zeptal se ho. V klidu se usadil do svého křesla jako pán situace a čekal. Při pohledu na fakturu vytřeštil oči. Řekl: „Jak jsi k tomu přišel?“
„Ptáš se mě, který kontroluje všechny dokumenty? Jiřinka s tím přišla.“
„Tohle vám vůbec nemělo přijít do ruky.“
„Takže to znáš.“
„Kruci!“
„Jestli chceš, abych tě udržel mimo veškerá podezření – ven s pravdou!“
Zvedl se ze židle a mířil ke dveřím, které přibouchl. Jakmile se otočil zpět k němu, jeho kroky i tvář naznačily nelibou situaci, o které se nikdo neměl dozvědět. Lukáš ale očekával vysvětlení, které z jeho naštvaného obličeje nezjistí. Když se posadil zpět na židli, olízl si horní ret a řekl: „Tohle vůbec nemělo být adresované Ricu. Jedná se ve skutečnosti o výměnný obchod.“
„Výměnný obchod? Uvědomuješ si, že po tobě jdou média a já všude, kam jdu, musím vysvětlovat minulé kauzy a dokazovat, že společnost má vše v pořádku a pracovníci ve funkcích mají čisté trestní rejstříky?! Řekni mi, jak mám udržet tvůj zadek, když děláš takový věci?“
„Ve skutečnosti to není za pronájem, jak se tu píše. S Building trade jsem nedávno uzavřel dohodu. Majitel firmy si občas ubytoval prostitutky ve své vile. Okamžitě se to provalilo a novináři udělali z jeho krásných chvilek obchod se ženami. Z vily vytvořil prostory pro své pracovníky a dal je pod správu Building trade, ale to mu nepomohlo.“
„Zbavuje se nemovitosti.“
„Tu jsem od něj koupil. Na oplátku on nažene kupce na bytové jednotky na Maltě, které jsou v mojí režii. Tohle je výplata.“
Vyslechl si Pavla až do konce. Obvykle vydržel cokoli, ale měl místy chuť prásknout do stolu. Znal ho velmi dobře. Někdy se mu až zajídalo, jak syčáka chrání před nejhorším, ale vždy se kousl a vydržel to. Když se dozvěděl o procesu, zakroutil nad tím hlavou. Zákazníci nezaplatí za byty přímo Ricu, ale společnosti Building trade. Důvodem bylo, aby se část zisků vyhnula zdanění. Jakmile se částka připíše na firemní účet, musí se okamžitě přeposlat na účet v Belize. Vycítil z něj, že mu říká poloviční pravdu. I přestože naléhal, více se nedozvěděl. Mezitím účetní zavolala Karolíně, která je kvůli tomu vyrušila v rozhovoru, ale potřebovala se toho zbavit.
Oba se vydali za Jiřinou. Potvrdila jim, že skutečně přišla platba, která se shodovala s částkou na faktuře od této firmy, ale z jiného účtu. Ředitel neotálel a zavolal do zahraničí svému kamarádovi Furkanovi Charalambouovi, jenž byl majitelem Building trade. Prohodil s ním pár slov – bylo jasno. Nařídil jí, aby okamžitě tyto finanční prostředky odeslala na stanovený účet na faktuře a zaúčtovala to jako vrácení peněz. Stalo se tak.
Oba opouštěli místnost s oddychem. Jeden si liboval, druhý si přál, aby se takové věci neobjevovaly znovu. Poctivý Lukáš netušil, že ve skutečnosti jednou prodané byty nikdy nespatří oko majitele. Žádná evidence ani smlouva. Byty zůstaly dál v prodeji, protože zákazníci rádi platili za luxus. Uvnitř kyperské společnosti se rozvinuly vazby na obchodníky s prostitutkami, kterým se zavázala zajistit prostory pro jejich hříšné podnikání. Jistotou byl pro ně právě Pavel Strnad, neboť jejich nové projekty nedošly ke konečnému stadiu.
Nikdo z vedení neměl tušení o existenci smlouvy mezi Ricem a Building trade. Tomu chtěl přijít na kloub nezávislý novinář Jiří Novotný, který již jeden soud se Strnadem prohrál. Ne, že by na to rád vzpomínal. Soudce ho před všemi potupil, že si vše vymyslel. Zaplatil za soudní výlohy a po splátkách Strnadovo odškodné. Do soudní síně by už vkročit nechtěl. Při pátrání narazil na vazby se zločinnými organizacemi. Jednou z nich byla právě kyperská Building trade. Sledoval Strnada dlouhou dobu, ale k podstatným dokumentům se nikdy nedostal. Ani rozhovor s prostitutkou mu nepomohl. Jednoho dne chtěl svůj volný den strávit mezi lidmi. Aniž by s tím počítal, potkal v jedné hospodě Lukáše. „Zdravím vás,“ zavolal na něj a pozvedl sklenici s fernetem. Nečekal žádné zvláštní přijetí, ale reakce se dočkal. Řekl mu: „Co vy tady? Zapíjíte starou ránu?“
„Nebudete mi věřit, ale – během těch několika dní jsem dočista zapomněl, ale díky za připomenutí. O důvod víc si po dopití této sklenice objednat další.“
„No jo. Někdy se situace tak obrátí, že výsledek je nečekaný.“
„Tak předpokládám, že jste spokojen. Dobrý plat, zázemí.“
„Někdy toho člověk má plné zuby. Pořád stopujete?“
„Pořád. Je to těžký, ale něco mám.“
„Ho, ho, ho, frajer! Jenom nedoporučuji s tím vyjít příliš brzy.“
„Jasně,“ odfoukl, poté z kapsy vytáhl mobil, který vzápětí schoval a pokusil se natáhnout rozhovor, „určitě znáte dobře i Building trade.“
Stala se pro něj nečekaná věc. Pozval ho ke svému stolu...
Jak se říká pokračování příště. Jistě poznám z Vašich reakcí, zda se Vám další část příběhu líbí či nikoli. Znovu podotýkám, že se nejedná o úryvek z mého nedokončeného románu. Jsem pracující člověk, takže dílo nebude jen tak rychle sepsané. Román je o bohatých podnikatelích, ale o tom napíšu, až dílo bude definitivně hotové. Doufám, že se Vám další část příběhu bude dobře číst.
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