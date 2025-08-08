Po volbách vzpomenu si na premiéra
Slavný výrok: „Hrával jsem středního útočníka, dával jsem i pět gólů za zápas,“ Seznam Zprávy. A další: „Říkat, že podnikatelé mají špatné podmínky kvůli nejdražším energiím, není pravdivé. Energie nejdražší nemáme, daně patří k nejnižším v Evropě. Přestaňme plakat,“ prohlásil premiér deníku Echo24.cz. Pan premiér Fiala je nevyčerpatelná osobnost a bylo by jistě obtížné sestavit detailní rozbor. Nicméně, co se týče prvně zmíněného výroku, musím říct, že z České Republiky se stalo prakticky fotbalové hřiště, kde se nedávají góly do branky, ale mimo ní. Přestat plakat není možné, pokud se řadě lidem i firmám ztížily podmínky. Stále saháme hluboko do kapsy, neboť i za zboží, které je stále vedeno jako levné, zaplatíme více, či mu výrobci sníží gramáž. Kdo si vzpomene, jak vypadaly Tatranky a Horalky (je to podobné) před tím a jak vypadají nyní, jistě mi dá za pravdu. Za současného premiéra se vyhrotila menstruační chudoba iDnes.cz, která pokud se nepletu, nebyla v takové míře jako nyní, ale v tomto nebudu polemizovat. Zde však měla vláda šanci dát menstruační pomůcky do 12 procentní sazby DPH, ale neučinila tak dle Seznamu Zprávy.
Ráda bych vyzdvihla jeho výrok o nejúspěšnější vládě za jeho předsednictví. V čem spočívá úspěch? Např. co se týče uprchlíků: „Dokázali jsme do našeho sociálního systému integrovat největší počet uprchlíků na obyvatele v celé Evropě. Čeští lidé z toho navíc mají prospěch, Ukrajinci totiž odvádí do státního rozpočtu víc, než z něj čerpají v rámci sociální pomoci,“ sdělil v pořadu Otázky Václava Moravce, Seznam Zprávy. Pomoc chápu, ale má samozřejmě své meze. Není nutné Českou Republiku měnit tak, že občan začne mít pocit, že vlastně není zde ani doma. Navíc v té době si pan premiér neuvědomil, že samozřejmě budou zabírat pracovní místa čekým lidem. Ale vrátila bych se k faktu, že se ČR do jisté míry mění před očima. Je krásný pohled na to, jak se nám zavřelo 300 poboček České pošty. Hle, vznikla však v Praze ukrajinská, byť jenom jedna, Echo24.cz. Zavíraní poboček má na svědomí ministr vnitra Vít Rakušan, nicméně beru vládu jako celek a jemu předsedá Petr Fiala. Jinými slovy, kabinet pod jeho vedením dokáže činit i nevídané věci.
Po volbách až bude nová vláda, tak jistě že budu vzpomínat na výborného premiéra, kterým nespokojeným lidem vzkáže toto: „Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů,“ iDnes.cz. Vyjádřit svůj postoj k současné situaci je v souladu s demokracií a neznamená to, že takový člověk chválí prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Zcela upřímně a možná je to z mé strany nezodpovědné, ale mě nezajímá Rusko, ale země, ve které žiji. A záměrně se takto vyjádřím (a to jsem nikdy nebyla na žádné demonstraci), poněvadž by se mi taky nelíbilo, kdyby mi někdo předhazoval soustavně Rusko, když žiji v České Republice. Jsou tu drahé energie a spotřební zboží? Jsou. Budeme tu mít povinné povolenky? Budeme, tudíž příslušní demonstranti nejsou proruští, nebo s nimi pan premiér hovořil osobně?
Ono to všechno vypadá černě, tedy pesimisticky. Víte, ale musím mu dát uznání. Vždyť on to s námi myslí přece dobře. To přímo plyne z jeho dalšího výroku: „Vážení přátelé, to nejhorší je za námi. Právě se dívám na data z Eurostatu a ta jasně ukazují, že jsme v první třetině zemí s nejnižší inflací v EU. Máme nejnižší inflaci od března 2021. Česko zvládlo boj s inflací. Končí stres a nejistota ze zdražování. V kombinaci s hospodářským růstem porostou reálné mzdy a to je důležité pro českou ekonomiku,“ uvedl ve svém příspěvku na síti X. Z tohoto výroku je jasné, že většina z nás jsme jeho zásluhy nedocenili. Vždyť my se máme dobře, akorát si to neuvědomujeme. Myslím, že jsem na to teď přišla. Snaží se nám celou dobu vysvětlit, že je to tak, jak říká. Osobně mu věřím, že to myslí s námi dobře. Vždyť jeho kabinet tvrdě pracuje i na vyřešení bitcoinové kauzy.
Po volbách si řeknu, jak jsme se za jeho vlády měli dobře a s nástupem nové vlády se budeme mít ještě lépe, neboť nová vláda bude mít už jednodušší situaci.
Sandra Bornová
Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu
Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.
Sandra Bornová
Dohoda s kovbojem
Již včera bylo v médiích oznámeno, že předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová učinila obchodní dohodu s Trumpem. Cílem bylo domluvit se na clech, tedy 15% sazbu na zboží z dovozu.
Sandra Bornová
Víme, co je to demokracie?
Každý si asi řekne, že ví, co je to demokracie, ale ne každý tím žije. Po roce 1989 uběhlo spoustu let, tudíž by si člověk řekl, že je to minulost, dávno zapomenuté, ale není tomu tak. Není to kvůli pamětníkům.
Sandra Bornová
EU jako potápějící se koráb
Evropská unie svými nerozvážnými kroky dospěla k deficitu, který se však rozrůstá. S růstem deficitu však evropská komise počítá, aniž by si uvědomovala důsledky s tím spojené.
Sandra Bornová
Novela školského zákona versus kvalita vzdělávání a financování nepedagogických pracovníků
Prezident Petr Pavel podepsal obávanou novelu školského zákona, proti které se bouřily nejen různé organizace, ale i obce, na které má přejít financování nepedagogických pracovníků.
