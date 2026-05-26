Petr Pavel versus vláda aneb pomůže kompentenční žaloba?
Celá zpráva na Novinky.cz je tak trochu legrační, protože ti, kteří se domnívají, že by Pavel v kompetenční žalobě obstál, jako např. ústavní právník Jan Kysela, daly napovrch úskalí, kterého si vůbec nejsou vědomi.
Přejdu k věci; ústavní právník Jan Kysela, který byl i Pavlovým poradcem, byť mu samozřejmě fandí, se staví však k věci racionálně. Sdělil: „Je tu ,vzorový´ nález polského ústavního tribunálu z roku 2009, kde se řešila dost podobná situace, která se týkala Evropské rady. Polský ústavní tribunál dospěl k názoru, že prezidentu republiky nelze bránit, aby se jednání Evropské rady účastnil, nemůže tam ale prezentovat svou vlastní politiku, v obsahovém vymezení je v zásadě závislý na mandátu vlády. Takhle se vždy postupovalo i u nás. Nikdy to nebylo tak, že by jel na summit Václav Havel nebo Václav Klaus představovat svou politiku, ale politiku vlády,“ Novinky.cz.
Podtrhnu slova, že nemůže prosazovat svou politiku, ale politiku vlády. To je velký problém pro našeho prezidenta, který jakoby žil ve snu předchozí vlády, které vše jen podepisoval, ať to bylo cokoli. V té době Hrad působil vpravdě jako autogramiáda. Nyní už tomu tak není a s novou vládou neladí.
Rozhodně pan prezident nebude mít v úmyslu prosazovat politiku vlády, když celou dobu s pomocí rádců tvoří svou vlastní. Česká Republika působí právě jako Polsko, kde též prezident jde proti vládě. Je to jako kdybyste dali do jedné množiny jablko a hrušku a snažily se je sečíst. Dejme tomu, že skutečně prezident by v kompetenční žalobě obstál. Vrhne se však do něčeho, co mu osobně není vlastní a to je politika vlády, kterou kritizuje za slabé výdaje na obranu, přičemž za předchozí vlády nebyly o nic vyšší, naopak peníze „frčely komínem“ například za polní kuchyně, Seznam Zprávy.cz a další pochybné zakázky. Příkladem jeho protivládního reprezentování státu je např. jeho návštěva v Litvě, iDnes.cz. Jinými slovy projde úspěšně žalobou, ale nebude v souladu s vládou, což se od něj však čeká.
Mohu také přemýšlet, zda obecně reprezentuje prezident Pavel dobře náš stát, když ještě v dubnu 2026 poslouchal telefonické rozhovory mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska zveřejněné The Washington Post. (Neberu v potaz, že Rusko je pro EU nepřítelem, jedná se mi o podstatu věci, což je činnost, kterou učinil.) Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó připomněl našemu prezidentovi jeho vstup do Komunistické strany Československa a že mohl také skončit jako „špion“: „Nejvtipnější je reakce českého prezidenta, který v roce 1985 vstoupil do Komunistické strany Československa, vyškolil se jako zpravodajský důstojník a – kdyby se režim nezhroutil – špehoval by pro něj v západní Evropě. Vzhledem k jeho někdejší vehementní obraně komunismu a sovětského spojence by možná měl volit slova opatrněji,“ ČT24.
Součástí jeho reprezentace našeho státu je i prosazování Federace evropských států: „Teď se na mě asi řada lidí bude zlobit, ale já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě. Stále se ukazuje, že následující období - a nebude úplné krátké - bude obdobím globálních velmocí. A Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem,“ deník.cz
Nejde jen o to, že jde proti svrchovanosti naší republiky, ale koho vlastně Petr Pavel reprezentuje? - Sebe? nebo svého poradce Petra Koláře anebo budoucí evropský stát? Já na to vše si odpovím: Je smutné, že zvolený většinou jde proti vlastnímu státu a netají se svými dřívějšími zvyky z minulosti.
Sandra Bornová
