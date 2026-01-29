Petr Macinka versus Petr Pavel aneb začíná školení
Být celý život vojákem a jen poslouchat rozkazy je z mého pohledu jednoduchý život. Politika je však o argumentech a schopnosti prosadit záměry a k tomu patří samozřejmě schvalování zákonů, které prezident může i nemusí podepsat. Nyní současně narážím na začátky činnosti našeho prezidenta Pavla, kdy u předchozí vlády to vypadalo, že Hrad je místem autogramiády. Vzpomenu tu i fakta, kdy prezident podepsal sporný rozpočet pro rok 2025 předchozí vládě, který nadhodnocoval výnosy z prodeje emisních povolenek a která nedořešila snížení dotací a další. Kvůli tomu se rozhodl odejít z pozice poradce a opustil členství v Národní ekonomické radě vlády ekonom David Marek, o čemž informoval Forbes.
Za předchozí vlády mi přišlo, že prezident Pavel byl dost často na dovolené a berte to jako můj pocit, nicméně z mé strany je to kritika. Věřím však, že nebudu jediná, která to takto vnímala, např. jeho cesta na Dakar, uznám však že splnil i to, co je důležité, Seznam Zprávy. Za předchozí vlády se toho hodně odehrálo a prezident Pavel dával dojem, že má jednoduchou funkci. Nyní máme novou vládu a pan prezident se drží svých poradců a začíná být tak aktivní, že je schopen obejít vládu a slíbit Ukrajině L-159, o kterých již bývalá ministryně obrany Jana Černochová jasně sdělila na CNN Prima News: „Jestliže vedení armády ve svém stanovisku doporučilo letouny Aero L-159 Alca neprodávat, nepostavila bych se jim.“ Tento způsob jednání současného prezidenta není adekvátní a není to ani v popisu jeho práce. Nemáme prezidentský systém.
Přijde mi celá ta věc s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou jako počátek školení prezidenta v politice. Politika je tvrdé prostředí a nestačí se spoléhat na to, že to bude procházka růžovým sadem. „Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání,“ sdělil prezident Pavel na síti X. Jenomže vydírací praktiky jsou bohužel v politice běžným standardem. Buď člověk má odvahu a bere prostředí politiky se všemi hnusy, které obsahuje, nebo zůstane raději doma v teple. Než ocituji komentář pana Petra Koláře z iDnes, tak rovnou sdělím svůj pohled a to, že pan prezident (jemně řečeno) jedná jako malý chlapec na základní škole. A nyní výrok pana Koláře, který je mnohem drsnější: „Zveřejnění soukromé konverzace je bez ohledu na obsah obrovská „prasárna“. To se prostě nedělá,“ iDnes.cz. Souhlasím s ním, že řešit situaci okolo poslance Filipa Turka za pomocí sms není vhodný způsob. Ještě bych pochopila domlouvání si schůzky pomocí zprávy, ale má to být jednání tváří v tvář. Volba této komunikace mi opět připomíná děti na základní škole a i ty jednají mezi sebou tváří v tvář.
Prezident Pavel však nevyhraje a konec konců se k tomu vyjádřili právníci, kteří tvrdí, že nedochází k trestnímu činu. Např. právník Tomáš Sokol sdělil: „Nemusí být – až přijdu nebo jestli to neuděláte, tak vás zabiju. Z kontextu ale musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného nebo vyvolává následek,“ a dále: „Nevidím tam žádný trestně právní kontext,“ iDnes.cz. Je třeba zdůraznit, že současný ministr zahraničních věcí Petr Macinka má imunitu a sněmovna ho díky nadpoloviční převaze vlády nevydá. Stejně tak ztroskotá snaha opozice hlasovat o nedůvěře vládě, která sotva nastoupila, TN.cz. Nicméně vyjádřila bych to slovy: ‚každá snaha se počítá‘. Otázka na opozici však zní, zda si uvědomují, že prohrály volby a i kdyby mělo dojít k novým volbám, obávám se, že to bude opětovná prohra, neboť za jejich vlády neměli žádného kompetentního člověka na ministerstvech a zde dám důraz na ekonoma, tedy ministerstvo financí. Současná vláda má převážně zkušené lidi v oboru. Dokázali by toto nabídnout, kdyby došlo opět k novým volbám? Koalice SPOLU se roztrhla a ODS má co dělat se sebou, aby se jí voliči vrátili.
Sandra Bornová
Jednání Trumpa jako anekdota aneb když se prezident špatně vyspí
Americký prezident Donald Trump se zřejmě občas špatně vyspí a dokáže svým evropským spojencům dobře zamotat hlavy. EU opět začíná prožívat divoké období s USA. Nejprve pohrozil cly ve výši 10%, nyní si vymyslel 200% pro Francii.
Sandra Bornová
Boj o Grónsko může vyústit v konec Severoatlantické aliance
Pomalu a jistě se začíná situace soustředit na Grónsko, nikoliv na Ukrajinu, byť válka stále pokračuje. Hrozí tu možný zánik severoatlantické aliance díky způsobům současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Sandra Bornová
Nezávislí na ruském plynu? Rusko však vydělává dál
Ještě v roce 2023 již bývalý premiér Petr Fiala si pochvaloval, jak se Česká Republika stala nezávislou na ruském plynu. Znělo to jako vtip stejně tak, jako když mluvil o německých platech.
Sandra Bornová
Slabá politika EU vůči USA těžko bude odolávat
USA se považují za super velmoc. Pod vedením prezidenta Donalda Trumpa to začíná nabývat až bláznivého rozměru. Závislost na USA jde ve prospěch americké politiky a businessu. EU ukazuje sílu tam, kde je snadný cíl, jinak se bojí.
Sandra Bornová
Sazby na spořících účtech klesají, co s penězi?
Začíná úleva pro úvěry a končí vysoké úrokové sazby na spořících účtech. Není však pravda, že tuto formu investice, která je neriziková, můžeme zabalit a nechat si peníze pod polštářem, či je přesouvat z jedné banky do jiné.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů
Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude...
Děti z dětských domovů mají od života naloženo, říká ředitelka domova v Poličce
Děti z dětských domovů mají od života hodně naloženo. To, že mohou žít v bytech nebo domcích, kde...
Ulice Moskvy či Sankt Petěrburgu křižují luxusní západní limuzíny. Jak se tam přes sankce dostaly?
V ruských podmínkách je značka vozu ze země, která je na mnohých seznamech ruských úřadů v kolonce...
Omlouváme se. Slavia po výprasku s Pafosem vrací fanouškům vstupné
Pražská Slavia skončila v Lize mistrů třetí od konce. Z osmi zápasů získala jen tři body za tři...
Pronájem kancelářského prostoru 59 m2, Brno - Žabovřesky, ul. Voroněžská
Voroněžská, Brno - Žabovřesky
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 50
- Celková karma 21,05
- Průměrná čtenost 433x