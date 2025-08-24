Penze v ČR a v Německu
Penzijní systém obecně slouží jako podpora lidí, kteří si odpracovali svých 30 až 35 let. Bude to později naše odměna, a proto se z našich platů odvádí sociální pojištění. V Německu se začalo hovořit o důchodové reformě, neboť tento systém u nich přestává být udržitelným. Zcela na rovinu je nutné podotknout, že Němci si ochromili svou ekonomiku velkolepým green dealem. Když vezmu v potaz jejich faktor zvyšování průměrné délky života, o čemž hovoří ministryně hospodářství Katherine Reicheová, Novinky.cz, ale hlavně stárnutí populace, Kurzy.cz, tak samozřejmě s čím si budou pohrávat, je věk odchodu do důchodu. Když to vezmu globálně, přijde mi, jako bychom mi lidé mohli za špatné hospodaření našich politiků.
Rozdíly v penzijním systému v Německu v porovnání s naším nejsou jen ve výši průměrné penze. Ve srovnání s námi se v Německu penze daní s tím, že mají stanovenou minimální výši, která je nezdanitelná. U těch, kteří odešli do důchodu v loňském roce, podléhá roční mzda zdanění 84% a z toho odečtou minimální stanovenou výši. To, co zbývá, zdaní od 14% v závislosti na výši penze. Samozřejmě, že pokud výše penze je nižší než minimální, nepodléhá zdanění, Starke Jobs. Rozdíl je také v tom, že my pracujeme pět dní v týdnu, zatímco Němci čtyři, což byl další důvod, na který poukazovala německá ministryně Reicheová: „Němci pracují v mezinárodním srovnání v průměru málo,“ Novinky.cz.
Nyní co my? Shodujeme se s Němci např. v možnosti jít předčasně do důchodu. Po pravdě předčasný důchod má být určen pouze pro těžké profese a nemocné lidi. Nechci, aby mě někdo bral jako asociálního člověka, ale zdravý člověk odcházející do předčasného důchodu mi přijde jako nemístné. Na čem se musí zapracovat jako první je na snížení diskriminace padesátiletých a výše, Aktuálně.cz. Někteří se mohou rozhodnout pro předčasný důchod právě z tohoto důvodu. I v našem případě se zvyšuje věk odchodu do důchodu, přičemž se neučiní kroky k tomu, aby se zvýšil počet zaměstnaných lidí, tedy se zvedla celkově produktivita. Mohu si také položit otázku, proč někteří zaměstnaní lidé se rozhodnou pro předčasný důchod, pokud je k tomu nevede např. zdravotní stav? Můj názor je, že to má být jenom pro pracovníky těžkých profesí a nemocné. Zdraví člověk má mít právo na odchod do důchodu ve standardním termínu.
Jsem jednoznačně proti zvyšování věku odchodu do důchodu. V Německu chce ministryně posunout hranici až na 70 let a u nás se stanovilo postupné navyšování až na 67 let. To není myslitelné, protože člověk za tu dobu bude velmi vyčerpaný. Může ho např. tížit špatný zdravotní stav. Navíc každý má právo na odpočinek. Zrušit důchody by znamenalo vrátit lidem všechny peníze, které odváděli do sociálního pojištění a ani by se tím ekonomická situace nezlepšila. Není to řešení, tak jako není řešením ani penzijní připojištění, DIP, protože řada domácností nedokážou našetřit si peníze, neboť jejich náklady na bydlení, děti a další jsou vysoké. Teď nehledím na ty, kteří utrácejí a mají možnost ušetřit. Dále do toho musím zahrnout i zadluženost obyvatelstva a předpokládám, že tito lidé mají ztížené podmínky na to, aby si odkládali peníze na důchod. Penzijní připojištění je přilepšení a nemůže sloužit jako náhrada za důchod.
Zpátky však k Němcům. Ti mají výhodu, že pracují pouze čtyři dny. Jistě by řada z nás takovou výhodu uvítala, ale tady bych s tím byla opatrná. Otázkou však je, jak by to u nich vypadalo, kdyby pracovali jako my o jeden den více, když vezmu v potaz, že se jim důchody dokonce daní? Nicméně i přes zdanění nejsou schopni udržet systém? Skutečně se musí situace řešit zvýšením věku odchodu do důchodu? V našem případě si můžeme položit otázky, kdo získává sociální dávky a nepřichází část obyvatelstva o práci kvůli migrantům? Také je tu otázka přerozdělování veřejných financí a oživení trhu práce v oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost a jednak problém s diskriminací na trhu. Když si jenom vzpomenu, jak jsem si před lety hledala práci a padla otázka, zda už mám děti? Vedoucí mi vysvětlil, že nedává přednost ženě, která později může odejít na mateřskou. Nyní si uvědomuji, že to byla diskriminace a myslím si, že jsem to tehdy tak nebrala. Bylo to před lety a co se děje s některými lidmi dnes?
Již jsem naznačila i přerozdělování veřejných financí a zde narážím na priority. Můžeme být rádi, že situace s Ukrajinou spěje pomalu a jistě ke konci. Dále tu máme green deal a neúčelně vynaložené náklady na obranu. Zvyšuje se odchod do důchodu, ale nezajistí se základní věci pro zdraví jako např. léky iRozhlas, dostatek lékařů ČTK. Špatně se hospodaří a zajišťují věci a lidé div nepřijdou o svůj zasloužený odpočinek po letech práce. To se zatím neděje, ale domnívám se, že se k tomu postupně spěje. Pokud se zabrání člověku v odchodu do důchodu, bude na sociálních dávkách a situace se vlastně nezmění.
Sandra Bornová
Robert Šlachta a Volt Česko: boj o hlasy do parlamentu
Strany Přísaha a Volt Česko, se rozhodly žalovat SPD, Stačilo! a Piráty za to, že se sdružili ne jako koalice, čímž by museli mít alespoň 11 procent hlasů. Ze strany Volt Česko padlo 28 žalob.
Sandra Bornová
SPOLU: „Teď jde o demokracii!“ - priority pro volby 2025
Koalice SPOLU zatím nemá kompletní volební program, nicméně si stanovili priority programu. Místo toho, aby se zaměřili na své cíle, tak vedou do nekonečna kampaň proti hnutí ANO. Liší se tímto však něčím zásadním od opozice?
Sandra Bornová
Leyenová a Decroix: pfizergate a bitcoingate - akce čisté ruce
Dvě dámy, v jejichž kauzách hrají významné role „uklízeček“, neboť stůl plný odpadu musí být čistý. Máme tu dvě odlišné kauzy. Jedna měla dopad nejen finanční, ale i na zdraví některých z Vás a druhá finanční a reputační.
Sandra Bornová
Po volbách vzpomenu si na premiéra
Po pravdě kdo by si nevzpoměl. Petr Fiala se nám za tu dobu ukázal v mnoha podobách. Myslím, že do voleb poznáme další jeho stránku a budeme se opět divit. Stejně tak, jako se divíme, jakým způsobem vede ministryně Decroix kauzu.
Sandra Bornová
Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu
Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu
Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež...
Hřbitov živých. Lidé deportovaní Trumpem mluví o tvrdých poměrech v megavězení
Premium Bití, sexuální násilí a mučení. Tak popisují bývalí venezuelští vězni deportovaní z USA...
Habsburk na trůn, nároďák ve finále MS, lysohlávky. Co slibují strany ve volbách
Premium Vedle zavedených stran letos do Sněmovny opět kandiduje i řada bizarních uskupení, která nemají...
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prodej vinného sklepa s bytem, Zaječí
Dolní, Zaječí, okres Břeclav
4 769 000 Kč
- Počet článků 23
- Celková karma 17,25
- Průměrná čtenost 304x