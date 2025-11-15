Pavel má požadavky k vládnímu programu, ale má na to právo?
Prezident má požadavek, aby budoucí vláda doplnila svůj program o Ukrajinu a Rusko: „Stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině,“ doplnila prezidentská kancelář. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů,“ iDnes.cz. Na to ale Pavel nemá právo. Nemůže zasahovat do vládního programu. Hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě se začali ozývat a reagovali správně na požadavky Hradu: „Koaliční rada dospěla k tomu, že není důvod měnit ten návrh programového prohlášení,“ sdělil poté novinářům i Babiš, iRozhlas.
I když vezmu v potaz možné ohrožení státu, tak prezident má vlastně symbolickou funkci: „Prezident neodpovídá za přípravu a zajišťování obrany státu; odpovědnost nese vláda. Prezident je pouze informován a konzultován ve věcech přípravy a zajišťování obrany státu nebo při realizaci opatření, jež mají prověřit systém zabezpečení obrany státu,“ Ministerstvo obrany ČR. V našich poměrech se úloha prezidenta nemůže srovnávat s úlohou prezidenta USA, který má daleko více pravomocí. Již od Petra Koláře byl vidět ústupek, když prohlásil iRozhlasu, že se jednalo pouze o „doporučení ke zvážení“ v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Doporučení však neznamená požadavek. To by pak znamenalo, že na Hradě si pletou pojmosloví.
Prezident si zřejmě neuvědomuje, že většina národa má situace okolo Ukrajiny již dost, na což poukazuje mimo jiné i Seznam Zprávy. I finanční pomoc má své hranice a nelze ji prosazovat na úkor občanů ČR. Logicky je čas ukázat občanům, že politika je pro ně, nikoli proti nim, jinak volby by postrádaly smysl. Krásně to vyjádřil Koten v Cnn prima news: „Pokud bychom tam tedy explicitně měli vyjmenovat veškerá nebezpečí, která České republice hrozí, tak bychom tam museli samozřejmě vyjmenovat třeba i Evropskou unii, protože ta jako taková poškozuje ekonomiky členských států – například Green Dealem nebo nelegální migrací.“ Čímž ale není řečeno, že ČR zvažuje výstup z EU či NATO. Vládní program zohledňuje i členství, což splňuje přání prezidenta. Jinými slovy, nechť Hrad zůstane, dle Koláře, u svých „doporučení“ a nečiní z nich nařízení. Prezidentovi to ústava nedovoluje, pokud zákon nestanoví jinak.
Sandra Bornová
