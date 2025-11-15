Pavel má požadavky k vládnímu programu, ale má na to právo?

Prezident Pavel si zřejmě stále neuvědomuje, že volby vyhrálo hnutí ANO. Má požadavky k vládnímu programu nově vzniklé koalice. Jak je to však s jeho pravomocemi?

Prezident má požadavek, aby budoucí vláda doplnila svůj program o Ukrajinu a Rusko: „Stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině,“ doplnila prezidentská kancelář. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů,“ iDnes.cz. Na to ale Pavel nemá právo. Nemůže zasahovat do vládního programu. Hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě se začali ozývat a reagovali správně na požadavky Hradu: „Koaliční rada dospěla k tomu, že není důvod měnit ten návrh programového prohlášení,“ sdělil poté novinářům i Babiš, iRozhlas.

I když vezmu v potaz možné ohrožení státu, tak prezident má vlastně symbolickou funkci: „Prezident neodpovídá za přípravu a zajišťování obrany státu; odpovědnost nese vláda. Prezident je pouze informován a konzultován ve věcech přípravy a zajišťování obrany státu nebo při realizaci opatření, jež mají prověřit systém zabezpečení obrany státu,“ Ministerstvo obrany ČR. V našich poměrech se úloha prezidenta nemůže srovnávat s úlohou prezidenta USA, který má daleko více pravomocí. Již od Petra Koláře byl vidět ústupek, když prohlásil iRozhlasu, že se jednalo pouze o „doporučení ke zvážení“ v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Doporučení však neznamená požadavek. To by pak znamenalo, že na Hradě si pletou pojmosloví.

Prezident si zřejmě neuvědomuje, že většina národa má situace okolo Ukrajiny již dost, na což poukazuje mimo jiné i Seznam Zprávy. I finanční pomoc má své hranice a nelze ji prosazovat na úkor občanů ČR. Logicky je čas ukázat občanům, že politika je pro ně, nikoli proti nim, jinak volby by postrádaly smysl. Krásně to vyjádřil Koten v Cnn prima news: „Pokud bychom tam tedy explicitně měli vyjmenovat veškerá nebezpečí, která České republice hrozí, tak bychom tam museli samozřejmě vyjmenovat třeba i Evropskou unii, protože ta jako taková poškozuje ekonomiky členských států – například Green Dealem nebo nelegální migrací.“ Čímž ale není řečeno, že ČR zvažuje výstup z EU či NATO. Vládní program zohledňuje i členství, což splňuje přání prezidenta. Jinými slovy, nechť Hrad zůstane, dle Koláře, u svých „doporučení“ a nečiní z nich nařízení. Prezidentovi to ústava nedovoluje, pokud zákon nestanoví jinak.

Autor: Sandra Bornová | sobota 15.11.2025 18:06 | karma článku: 10,26 | přečteno: 96x

Další články autora

Sandra Bornová

Směrnice EU o udržitelnosti? Katar se už ozval - zachrání EU planetu?

Součástí směrnice o udržitelnosti je i náležitá péče podniků v této oblasti. Zasahuje však do interních směrnic společností i mimo EU. Je pochopitelné, že to způsobí dalekosáhlé ztráty.

9.11.2025 v 14:12 | Karma: 21,73 | Přečteno: 330x | Diskuse | Společnost

Sandra Bornová

Vlajka Ukrajiny na Národním muzeu není pomoc pro Ukrajince

Spolek Kaputin očividně postrádá národní hrdost. Je krásné se dívat na anketu v iDnes.cz, kde zatím necelých 5 tis. lidí je proti vyvěšení ukrajinské vlajky na Národním muzeu. Není se čemu divit, je to národní instituce.

31.10.2025 v 19:10 | Karma: 30,43 | Přečteno: 578x | Diskuse | Společnost

Sandra Bornová

Emisní povolenky ETS2 - návrh vlády na zastropování

Dovedete si představit zastropovat nástroj, se kterým se bude obchodovat na burze? Dovedli byste si představit zastropování třeba cen akcií a nemít z toho větší zisk? Vyjednala Fialova vláda něco?

24.10.2025 v 19:31 | Karma: 20,70 | Přečteno: 414x | Diskuse | Ekonomika

Sandra Bornová

V zájmu ČR je sestavení vlády: výrok Lipavského a Stanjurův rozpočet

Všichni se zabývají někdejšími výroky Filipa Turka, ale zrovna u těch nejpalčivějších není doložena pravost. Policie musí zjistit pravost účtů.

15.10.2025 v 18:50 | Karma: 26,16 | Přečteno: 468x | Diskuse | Politika

Sandra Bornová

Bude pád von der Leyen? Opět hlasování o nedůvěře.

Nespokojenost v evropském parlamentu vůči von der Leyen a její komisi stoupá. Uběhly tři měsíce od prvního hlasování o nedůvěře k jejímu vedení a chystá se další, které proběhne tento týden ve čtvrtek.

8.10.2025 v 19:35 | Karma: 20,67 | Přečteno: 390x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...
15. listopadu 2025  18:19,  aktualizováno  19:28

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na...

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek
15. listopadu 2025  19:11

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího...

Island prohlásil možný kolaps oceánského proudu za existenční hrozbu. Začíná konat

Islandský ledovec
15. listopadu 2025  18:10

Island poprvé označil klimatický jev za hrozbu pro národní bezpečnost. Důvodem je varování vědců,...

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
15. listopadu 2025  17:38

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ohlásil rozsáhlé personální změny v ukrajinských...

Sandra Bornová

  • Počet článků 36
  • Celková karma 19,19
  • Průměrná čtenost 334x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.