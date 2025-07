Česká Republika je součástí EU již od roku 2004. Za těch 21 let však začala procházet změnami. Ani my při vstupu jsme nepočítali s tím, že budeme rušit např. cukrovary a jiné.

Nástupem Ursuly von der Leyen nastupuje trend v podobě Green dealu, a který doprovází i „zelení aktivisté“. Starost o životní prostředí a s tím i související opatření pro průmyslu a firmy došla do takové velikosti, že v Německu automobilové závody začaly hromadně propouštět a krachovat autoforum.cz. Samozřejmě, že Evropský parlament se musel k tomu nějak postavit. Pochopilo se, že je nutné Green deal buď změnit nebo omezit. Nicméně docházelo v řadě firem, že klamaly své zákazníky, jak jejich produkty jsou ekologické a chrání životní prostředí a Evropská komise přišla se směrnicemi zvané Green Claims, které měly tomu zabránit. Válečná situace na Ukrajině a tedy boj proti Ruské federaci a katastrofická situace s průmyslem v EU, přispěla k rozhodnutí von der Leyen o stažení těchto směrnic a snížit výdaje na sociální problematiku. Dle Echo24.cz začala vlna kritiky ze strany socialistů a liberálů. Podle mého názoru by jí to prošlo, kdyby se k tomu nenakupily další věci. Nicméně zde je vidět asociální politika Evropské komise. Za normálních okolností EU nemá na zvýšení výdajů na obranu. Stejně jako u vlády Petra Fialy jsou dvě možnosti: buď formou úvěrů nebo činit škrty v rozpočtu, anebo v horším případě obojí. Škrty bych brala jako přesun finančních prostředků do obrany a průmyslu.

Prošly jsme si nelehkým covidovým obdobím, kdy bylo nutné zajistit zdraví nás všech. Nebudu se zabývat kvalitou vakcín, ale procesem nákupu jich. Pozice von der Leyenové začíná slábnout, protože je atakována ze všech stran včetně evropského soudu. Popsala bych to hovorovým jazykem: „No, když novináři se rozhodli zlobit von der Leyenovou a začali se hrabat v komunikaci mezi ní a ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou, tak už by měla vyjít na povrch s veškerými podrobnostmi,“ Aktuálně.cz. Původně vakcíny měly být levnější, ale v průběhu společnost se rozhodla zvednout cenu jedné dávky vakcíny z 15,5 na 19,5 eur Média.cz, tak začal být problém zvaný Pfizergate na světě. ČR samozřejmě jako ostatní členské státy podepsala smlouvu, za kterou budu hnutí ANO kritizovat, protože to byl skutečně předražený nákup a kvalita vakcín tomu neodpovídala. Navíc díky tomu byl vysoký deficit rozpočtu. Vrátím se však k té zmíněné komunikaci mezi von der Leyenovou a ředitem Pfizeru. Můžeme skutečně poděkovat deníku New York Times, který zareagoval na odmítnutí EK vydat resp. zveřejnit textové zprávy tím, že se obrátil přímo na soud. Paní předsedkyně si myslela, že zprávy budou pouze soukromé. Problematické bylo již její jednání, protože soudu odmítla úplný přístup ke smlouvám, jak napsal loni Zdravotnický deník.

Vzhledem k tomu, co její politika vše způsobila, a dovolím si zkritizovat i její upevňování moci neboli pozice, tak EU dle mého názoru stojí na „kuřích nohách“ jako chaloupka v ruské pohádce Mrazík, přičemž mé porovnání s pohádkou není mylné, protože se za Putinem otáčí „soustavně“. A proč takto o ní píši, protože nezapomeňme na fakt, že válka mezi Ukrajinou a Ruskem je válkou těchto dvou zemí nikoli EU. Samozřejmě se nás to již týká, protože jsme aktivními v dovozu zbraní a financováním Ukrajiny. Když však jenom připomenu dobu, kdy se zemědělci bouřili, protože EU v rámci podpory učinilo smlouvu s Ukrajinou enr, což samozřejmě zemědělci nemohli konkurenčně obstát, protože výrobky z Ukrajiny jsou levnější. Když vezmu v potaz, že finance, které měly být na podporu zaměstnanosti a obecně na sociální politiku v EU, chtějí srazit, dost na to, že není možný úplný přechod na zelenou energii, protože ve Španělsku to způsobilo blackout. Z počátku se k výpadku vyjádřili odbornící iDnes.cz, než se k tomu vyjádřila ministryně Sara Aagesenová, takže si dovolím spíše věřit jim. Důvodů proti politice von der Leyenové by se našlo několik a nyní dojde k hlasování o nedůvěře k ní, o čemž již napsala i ČT24. Co to bude znamenat nejen pro ní, ale pro celou Evropskou komisi? Budou muset zvolit nových 27 komisařů a předsedkyně bude muset dorazit k soudu. Pochybuje se však, že opozice vyhraje, což může být reálná domněnka.

Přiznám se, že jsem euroskeptikem, protože vidím, že EU nefunguje tak, jak by měla. Dodám za sebe poznámku, že pokud by došlo k novému zvolení komisařů, tak si tím vůbec nepomůžeme, jestliže budou zvoleni lidé, kteří jsou obdobného myšlení a podporovatelé současné předsedkyně. Jinými slovy změna rovná se žádná změna. Zde je to jednoduchá matematika. Pokud většinu v Evropském parlamentu tvoří její příznivci a následovatelé, tak ač mě to mrzí, ale výsledek hlasování se stane marným a nepomůže to ani ekonomice. V takovém případě skutečně nemá cenu setrvávat v únii za takových podmínek.