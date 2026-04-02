Od nadšení z Letné k tvrdému byznysu? Kdo dnes skutečně platí Milion chvilek
Nezisková organizace Milion chvilek, z. s., se zapsala do novodobé české historie jako fenomén, který dokázal zaplnit Letnou. Jak ale čas plyne, spontánní občanský aktivismus stále více připomíná profesionální politickou kampaň. Zde doplním Martina, protože Mikuláš Minář založil v roce 2020 politické hnutí Lidé PRO, proto se vzdal místa předsedy spolku Milionu chvilek a aktivně spolupracoval např. s poslancem Janem Čižinským. Nicméně tento projekt ztroskotal díky nedostatku podpisů, čímž se mu nesplnil sen vstoupit do politiky, Wikipedie. Oba si klademe otázku, kdo tento stroj na demonstrace a marketing financuje? Při pohledu do veřejných rejstříků a na transparentní účty zjistíme, že podpora z řad obyčejných občanů je jen částí příběhu, neboť v pozadí stojí miliardáři a marketingová agentura.
Když se řekne Milion chvilek, většina lidí si představí drobné dárce posílající stokoruny. Výroční zprávy spolku, konkrétně z let 2021 až 2024, však odkrývají i jména z úplně jiné ligy. A je to skutečně tak. Nezisková organizace Milion chvilek je vydržována mimo jiné i miliardáři Pavlem Šeborem, spolumajitel úspěšného vývojářského studia SCS Software, jehož majetek činí v hodnotě 4,4 mld. Korun, Forbes, a Martinem Moravcem, coby majitele sítě Teta Drogerie a lékáren ČR a Solvent ČR, jehož majetek ještě v roce 2023 činil 10,7 mld. Kč, Forbes. Tito podnikatelé patří k nejbohatším Čechům. Od obou získal spolek Milion Chvilek dar přes 100 tis. korun, dle výroční zprávy z roku 2021 a 2024. Je legitimním právem každého občana podporovat, koho uzná za vhodné. Otazníky však vyvstávají ve chvíli, kdy si uvědomíme širší ekonomický kontext.
Firmy napojené na tyto podnikatele jsou totiž zároveň úspěšnými příjemci státních dotací. Martin Moravec získal od státu celkem na dotacích pro svou společnost Teta drogerie a lékárny ČR 14 701 455 Kč v letech 2013 až 2024, Hlídač státu. Jeho druhá společnost Solvent ČR získala celkově na dotacích 5 449 417 Kč v letech 2010 až 2022, Hlídač státu. U Pavla Šebora a jeho SCS software a k tomu dvě dceřiné společnosti tvoří na dotacích celkovou sumu v hodnotě 7 652 236 Kč, Hlídač státu. Dle Martina: Vzniká tak morální i politický paradox - peníze daňových poplatníků putují formou dotací k velkým firmám, jejichž majitelé následně financují aktivistický spolek s přímým vlivem na to, jaké politické klima v zemi panuje. Lze v takovém prostředí ještě mluvit o nezávislé občanské společnosti? Transparentnost, která kulhá na obě nohy. Organizace, která si jako svůj hlavní cíl vytyčila boj za politickou kulturu, by měla jít příkladem. Opak je ale pravdou.
Zde narážíme na fakt, že organizace Milion chvilek neplní zcela řádně svou povinnost vykazováním účetní závěrky za každý rok, neboť účetní závěrku za rok 2022 zveřejnila až v roce 2024 dle Veřejného rejstříku. Co se týče účetní závěrky za rok 2025 u Milionu chvilek, tak ta dosud není k dispozici a ve Veřejném rejstříku je také patrné, že audit proběhl dva krát a to za roky 2020 a 2021, dál se nic nekonalo. Vazby na politiky, tu jsou např. přes již zmíněného podnikatele Martina Moravce, který financoval Danuši Nerudovou v prezidentské kampani. Vložil do ní 5 mil. Kč, Hospodářské Noviny.
K dispozici je také jejich transparentní účet ve Fio bance, ze kterého je vidět (když půjdete dolů po stránce), že si platí služby pro marketing. Martin na to říká, že z hnutí se stala profesionální PR mašinerie. Místo letáků tištěných na koleni si spolek dnes platí drahé služby marketingové společnosti Insighters, s.r.o. Jen v říjnu 2025 odešlo z účtu organizace přes 420 000 Kč za kampaň „Pojďme zabránit vládě extrémistů“.
Tento ekosystém ukazuje, že Milion chvilek už dávno není jen „hlídačem demokracie“ zdola. Stal se sofistikovaným nástrojem, který je personálně i finančně propojen s konkrétními politickými a byznysovými zájmy. Pokud chce spolek i nadále moralizovat českou politickou scénu, musí začít u sebe, např. včasným zveřejňováním účetnictví, transparentností auditů a vysvětlením, čí zájmy za stovky tisíc korun měsíčně vlastně prosazuje.
Sandra Bornová
