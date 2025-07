Novela školského zákona versus kvalita vzdělávání a financování nepedagogických pracovníků

Prezident Petr Pavel podepsal obávanou novelu školského zákona, proti které se bouřily nejen různé organizace, ale i obce, na které má přejít financování nepedagogických pracovníků.

Problém odkladů a na co by se rodiče měli připravit

Odklady sloužily slabším dětem, které vykazují stále známky, že jsou nepřipravené. Jednak je to otázka jemné motoriky, jestli dítě dokáže správně držet tužku a jak dovedně zvládá dělat tahy, a jednak do jaké míry dokáže dobře mluvit a další. Z mého pohledu je nesmyslné, aby se dětem a tedy rodičům ulevilo tím, že dítě automaticky postoupí do dalšího ročníku dle §52 odstavec 1 b) a c): „Do vyššího ročníku postoupí žák b) prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka, nebo c) prvního ročníku, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.“ Ministr školství Mikuláš Bek si však neuvědomuje, či nechce uvědomit, že tyto děti zejména ty nepřipravené, které nastoupí povinnou školní docházku a měly by mít správně odklad, který však nedostanou, budou se neúspěšně vláčet dál do dalšího ročníku. Každým rokem je učivo pro žáky základních škol náročnější a je jasné, že tyto děti s velkou pravděpodobností budou ve škole nešťastné. Tento krok v zákoně nepřispěje k vyrovnanosti dovedností mezi jednotlivými žáky prvních dvou tříd.

Z mého pohledu nepomohou ani asistenti, protože ti se sice budou zabývat slabšími dětmi, ale ty hbitější půjdou dál a asistent se slabším bude na začátku. Je tedy otázka, do jaké míry se dítě dokáže s pomocí asistenta dostat kupředu a za jak dlouho a nechci tím podcenit úlohu těchto pracovníků. Navíc je tu zcela zásadní problém, jak bylo uvedeno v iDnes.cz: „Aktuálně trvá i několik měsíců, než asistent do třídy přijde, protože dítě musí navštívit speciální poradnu, ta mu vystaví potvrzení a dá doporučení a teprve pak může škola začít asistenta shánět.“ Rozhodně tu bude muset sehrát velkou úlohu rodič. Mnozí však mají dvě práce, aby mohla rodina žít, což neznamená, že by se dětem neměli věnovat. Pouze upozorňuji na tento fakt. Také se dítě nerozvine na základě počítačů a mobilů. Zde platí stará škola, to znamená, že dítě dostává hračky dle svého věku. Hrátky s mobilem ho nenaučí držet správně propisku a dělat správné tahy, a tuto vsuvku jsem si nemohla odpustit. Odklady budou jen pro děti, které budou zdravotně nezpůsobilé, o čemž napsal i Seznam Zprávy.

Problém je i slučování škol. Čím více je dětí ve třídě, tím je to pro učitele náročnější a nemá možnost se více věnovat slabším dětem. Navíc pro rodiče, jejichž dětem se v obci zruší škola, to znamená dojíždění a to jsou další zásahy do rozpočtu domácností. Přeplnit třídy, což dle mě v tomto případě může dojít, neznamená vyšší kvalita vzdělávání. Ministr Bek chce ušetřit, ale za jakou cenu? To samé velkým zásahem do vzdělání bude rušení přípravných tříd, které má nabýt účinnosti v roce 2029 1. září edu.gov.cz. Takže vláda chce vzít dětem i to, co jim má pomáhat.

Obce a kraje dostaly na starost financování nepedagogických pracovníků

Po pravdě bych to nenazvala zvýšením autonomie obcí, jak uvažuje ministr Bek: „Cílem změny financování nepedagogické práce je posílit autonomii zřizovatelů a umožnit jim flexibilnější řízení rozpočtů. Aby obce a kraje pokryly nové náklady, získají od státu více peněz prostřednictvím nového rozpočtového určení daní.“ Poslední věta nám nesděluje kolik. Nedivím se, že se obce bránily a věřím, že ještě budou, protože jednak to bude podle počtu žáků iDnes.cz a jednak samozřejmě budou muset obce vynaložit částky z finančních prostředků, které mají určené na svou správu, což sdělil iDnes.cz Tomáš Opatrný, starosta Kroměříže: „Budeme muset hledat jiné příjmy a pravděpodobně omezovat jiné výdaje.“ Dle mého mínění budou chtít obce využít dotací, protože finance od státu nebudou stačit. Vždyť je pro český stát přednější financování Obrany Ukrajiny a zároveň je tu výzva ze strany NATO, tedy 5% HDP, jak napsaly Novinky.cz. Ptám se tedy, jestli vláda a konkrétně ministr financí Zbyněk Stanjura je skutečně připravený obcím poskytnout pomoc? Článek z konce května v Novinkách.cz uvádí 4,2 mld, nicméně dodám, že to se uvidí. Uvidí obce, jaká bude skutečná realita a tedy i praxe. Zde hodlám být pesimistkou a po pravdě bych se na stát nespoléhala. Obce budou válčit tak, jako válčily ty obce, jichž se dotkly povodně, ale to už je mimo téma.

Nezmínila jsem zde maturity, protože jsem se zaměřila na nejmenší děti, které se chystají na přechod z mateřské školy do základní. Nicméně u maturit to vypadá na jedné straně velkolepě, neboť místo toho, aby student byl prozkoušen, tak má psát „bakalářskou práci“ Seznam Zprávy, ale to samozřejmě nestačí, a na druhou stranu je tu otázka, do jaké míry bude student připraven na přijímací zkoušky na vysokou školu. Dovolím si být proti tomuto. I student vysoké školy neprochází pouze obhajobou písemné práce, tedy bakalářské či magisterské, ale je i prozkoušen z jednotlivých témat v rámci svého studijního oboru.

Cílem každého státu je podpora jeho základních částí a školství je jedno z nich. Takhle stanovené změny nepřispějí k vyšší vzdělanosti.