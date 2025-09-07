Neziskové organizace jsou jako nafouknutá bublina
Finacování neziskových organizací je velké téma. Jenom když jsem se podívala na charity, tak první, co mě napadlo, že jsou si podobné jako „vejce vejci“. Z počátku jsem byla názoru, že pomáhající organizace určitě ponechat a být proti různým propoliticky angažovaným organizacím, poté jsem si však uvědomila, že existence těchto organizací je ve skutečnosti selhání státu, neboť není schopen naplnit uspokojení základních potřeb občanů, které se dotýkají zdravotnictví, sociální politiky a práva. Možná budu pro některé asociální, ale pravda je taková, kdyby stát jako celek fungoval řádně, věřím, že by polovina neziskových organizací nebyla zapotřebí.
Neziskových organizací je nespočet, a proto je označuji jako nafouknutou bublinu. Ve skutečnosti řada z nich nejsou zapotřebí, což jsou konkrétně politicky orientované organizace, o kterých si můžeme klást otázku, proč jsou financovány ze státního rozpočtu? K nim patří i instituty politických stran. Již Cnn prima news uvedla: „Politické instituty příliš velké kontrole nepodléhají. Úřad, který má dohlížet na hospodaření politických stran, přiznává, že má svázané ruce.“ Dále ještě uvedla v této zprávě, že ročně vydá stát 19 miliard korun na neziskové organizace, což není malá částka.
Máme tu organizaci Milion chvilek pro demokracii, která sice nepřijímá dotace ze státního rozpočtu, ale její dárci ano, jak napsaly Parlamentní listy.cz: „Peníze od státu formou dotací přijali tři největší donoři Milionu chvilek v předloňském roce, kteří jsou rovněž zapojeni do zakázek i za desítky milionů korun.“ Shodou okolností tato organizace se snažila ovlivnit volby a v roce 2022 prohrála soudní spor, který ji uložil pokutu ve výši 35 tisíc korun a tisíc korun na úhradu nákladů řízení. Co bylo zmíněným přestupkem? Žalobce, tedy Milion chvilek pro demokracii „(a) organizoval dobrovolníky za účelem agitace ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové, (b) vytvořil a provozoval chatbot coby automatizovaný komunikační nástroj v aplikaci Messenger, skrze nějž agitoval ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové, resp. v neprospěch kandidujících politických stran a politických hnutí ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy a Svoboda a přímá demokracie (SPD); tento chatbot přitom za úplatu propagoval na facebookovém profilu, (c) na internetových stránkách publikoval sdělení v neprospěch kandidáta politického hnutí ANO 2011 A.B., a (d) během volební kampaně rozšiřoval letáky a plakáty agitující ve prospěch kandidujících koalic SPOLU a Piráti a Starostové,“ Soudní rozhodnutí.
O kontrolu nad financováním neziskových organizací volají i lidovci v evropském parlamentu. Neziskové organizace zabývající se klimatem se snaží mít vliv na europoslance či politiky, aby se postavili za green deal. Tyto organizace těží z grantových dohod a lidovci tvrdí, že evropská komise překročila své pravomoce. Opět se po evropské komisi chce zveřejnění všech smluv a volá se po transparentnosti. Nejde jenom o transparentnost, ale i zamezení střetu zájmů a zneužívání peněz daňových poplatníků, iRozhlas. Na Slovensku si to vyřešili tím, že neziskové organizace budou muset uvádět své dárce, iDnes.cz.
Velice známou a vlivnou organizací je Nadace open society fund v Praze, kterou založil George Sorose v roce 1992. Tato nadace má zřejmě snahu mít vliv i na některá média, jak zní její projekt „Podpora lokální žurnalistiky 2025", který patří k podporovaným projektům, jehož cílem je zajištění a šíření svobodných informací, zjednodušeně řečeno šíření správné liberální demokracie. Dále co stálo za povšimnutí je projekt ve spolupráci s Univerzitou Karlova, konkrétně Fakultou sociálních věd. Jedná se o projekt Moderní veřejné finance: zefektivnění státního rozpočtu a řízení veřejných financí, jehož realizace je od 1. září 2024 do 31. prosince 2025, Nadace OSF. Pokud by se někdo zeptal, zda to má vliv na současnou ekonomickou situaci, jedná se konec konců o rozpočet, tak odpovídám, že nevidím kladné výsledky v hospodaření.
Skutečně je tu otázka, zda potřebujeme neziskové organizace, které těží ze státních dotací a je otázka, do jaké míry jsou jejich výsledky práce? Kdyby jich bylo pár, neřeknu ani slovo. Církev a její řády konaly vždy dobročinnou činnost. Patří to k nim. Co se stane, když se předmět činnosti srazí na pomoc nemocným a starým? Na obhajování lidských práv také nemusí existovat několik organizací. To jsou všechno peníze, které mohou jít do nemocnic, hospiců, pro slepé, hluché, děti, ale není zapotřebí, aby jich bylo nespočet a na jakoukoli maličkost. Když vezmu ministerstvo obchodu a průmyslu, kde je zveřejněn seznam projektů vhodné pro získání dotací, tak např. společnost AISIS, z.ú. má projekt „Škola odpovědného spotřebitele 2025" anebo Asociace sociálního poradenství a její projekt: „Spotřebitelská gramotnost pro seniory“, skutečně je zapotřebí takové projekty dotovat z našich daní? Nechť si každý čtenář odpoví sám.
Sandra Bornová
Zdechovský proti Konečné aneb více východu než západu
Již slovenský europoslanec Milan Mazurek po shlédnutí videa od Tomáše Zdechovského se smál tak, že spadl ze židle. Náš europoslanec je velmi aktivní na sociálních sítích.
Sandra Bornová
Nařízení EU proti odlesňování - záchrana lesů na úkor firem
Evropská unie dále pokračuje ve svých absurdních nařízeních, rozhodla se zachránit celou planetu. Zelená politika EU opět nenechá trh volně dýchat a brzy na firmy dolehne nařízení o původu zboží.
Sandra Bornová
Bitcoingate: praktiky a politická neprůhlednost
Před jednáním, či v průběhu, se lidé obvykle rozhodnou, co konat a co ne. Krytí a využívání nelegálních zdrojů, které byly ospravedlněny a nyní opět uvedeny do procesu trestního řízení jsou předmětem kauzy.
Sandra Bornová
Penze v ČR a v Německu
Otázka penzí hoří nejen u nás, ale i u našich sousedů. Pohledy některých lidí hovořících o zrušení penzí jsou až asociální a neuvědomují si, že nyní jsou produktivní, ale později nebudou.
Sandra Bornová
Robert Šlachta a Volt Česko: boj o hlasy do parlamentu
Strany Přísaha a Volt Česko, se rozhodly žalovat SPD, Stačilo! a Piráty za to, že se sdružili ne jako koalice, čímž by museli mít alespoň 11 procent hlasů. Ze strany Volt Česko padlo 28 žalob.
- Počet článků 27
- Celková karma 16,93
- Průměrná čtenost 322x