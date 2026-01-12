Nezávislí na ruském plynu? Rusko však vydělává dál
Kuriozita trvá doposud a ono pochvalování si Petra Fialy a k němu musím přidat i EU, které zase slaví svou dohodu o ukončení dodávek ruského plynu do roku 2027, nabírá obrátky i dosud, kdy ani Novinky.cz nemohou o tom pomlčet a brát věc jako vyřešenou: „Evropská unie neplní svůj slib ohledně dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). Ačkoliv slibovala, že ho omezí a do roku 2027 zakáže, stále jej dováží za miliardy eur.“
Vzala bych to popořadě. Bývalý premiér Petr Fiala předběhl EU a již v roce 2023 sdělil: „Moje vláda zdědila zemi, která byla z 97 % závislá na ruském plynu a z více než 50 % na ruské ropě. Závislosti na plynu jsme se zbavili úplně a závislosti na ropě se zbavíme tím, že rozšíříme ropovod TAL, který vede z Itálie do Bavorska,“ Kurzy.cz. Když si člověk seřadí jednotlivé výroky osobností, tak zjistí, že je to jedno velké faux pas. Když vezmu výrok mluvčího Innogy Martina Chalupského, protože české energetické společnosti samozřejmě odmítají odebírat ruský plyn, tak v obhajobě sdělil toto: „Vůbec nenakupujeme plyn z Ruska, naopak ho kupujeme od našich evropských partnerů. Nedodáváme našim zákazníkům žádný ruský plyn,“ zpráva ze dne 10. 2. 2024 na ČT24. Čímž sdělil, že to je ruský plyn, akorát od někoho jiného. Pokud by i u tohoto výroku někdo věřil, že nemáme plyn z Ruska, tak pomůže vysvětlení poradce v oboru plynárenství Vratislava Ludvíka: „On fyzikálně ruským plynem je, byl vytěžen v Rusku, ale je to plyn, který koupilo Slovensko a který my jsme si koupili od Slovenska,“ ČT24. A tím je ČR čistá?
Boj proti Ruské federaci a jejímu plynu pokračuje úspěšně dál. Máme přece čas a konec je stanoven až v roce 2027. Co to znamená? Je čas udělat si dopředu zásoby. Jak uvedl Ekonomický magazín: „Brusel slaví dohody o postupném ukončení dovozu ruského plynu, zatímco evropské přístavy slouží jako logistické centrum pro největší ruský LNG terminál. To není paradox. To je čisté pokrytectví.“ Právě Novinky.cz ve své zprávě ze dne 11. 1. 2026 večer uvedly, že Rusko loni vydělalo na vývozu plynu do EU 7,2 miliardy eur. Na to jen mohu říct, že je to slušný business. Mám ale otázku: Je to boj, nebo veřejná ostuda pro EU? Řada z nás jsme si mysleli své a oprávněně, ale ne. Naše názory byly mylné a bývalá vláda měla ve všem pravdu a hlavně vše dobře zajistila. Jsme také rádi, že i EU vše dobře zajišťuje. V době, kdy Petr Fiala se snažil být svým projevem přesvědčivý, tak právě v roce 2024 deník Echo24.cz jasně napsal: „Komise ani česká vláda nemají vliv na to, od koho budou obchodníci plyn nakupovat. Půjdou za tím, co bude výhodnější. Navíc ani tak nikdo neovlivní, jaké molekuly plynu k nám přitečou a jaký plyn se smíchá s jakým.“ Co můžeme vědět? Třeba přijde čas, kdy EU bude zkoumat molekuly plynu, ale to bych nechala na zkušených.
Sandra Bornová
