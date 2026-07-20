Navýšení penze jako výsměch seniorům
Téma penze je stále aktuální a velmi žhavé. Vždyť se týká nás všech. Někteří z nás se starají o tuto neblahou budoucnost ve stáří, k čemuž slouží nejen penzijní připojištění či dlouhodobý investiční produkt, ale i jiné varianty investic a spoření, aby před odchodem do důchodu si mohli dopřát důstojný život bez odříkání. Jak se napsalo v článku v deníku Metro: „Když zalovíte na internetu, před nějakými deseti lety radili finanční experti, že do penze by měl jít člověk s asi milionem korun, aby si pak udržel životní standard z ekonomicky aktivního období. V posledních třech čtyřech letech se už ale hovoří o dvou naspořených milionech.“ Zapomeňte i na dva miliony. Vypočítala jsem si, na jak dlouho je právě milion korun. Vyšlo mi na čtyři roky, což činí necelých 21 tis. korun. Zmíněné 2 miliony vychází na 8 let, ale předpokládá se, že člověk bude žít mnohem delší dobu, tudíž v nejlepším případě si přidejte další 2 miliony korun. To je realita. Člověk neví, jak to dopadne s penzemi po několika letech. Tedy berte můj výpočet prakticky jako nezávislost na státním důchodu. Pokud budete počítat i s důchodem od státu, tak finanční rezerva vydrží na delší dobu. Závisí, kolik v konečném důsledku (až nastane ten čas) dostaneme.
Zajímavé však je, jak se to odvíjí nyní. Pracující důchodci se budou mít zřejmě dobře, neboť se jim penze zvedne každý rokem, tedy za každý odpracovaný rok, o 1,5%, Novinky.cz. Je nutné podotknout až od roku 2028 a ještě ten fakt, že Česká správa sociálního zabezpečení automaticky zvedne pouze zaměstnancům, zatímco živnostníci budou muset jistě žádat, iDnes.cz. Stále však premiér Andrej Babiš se svým týmem neustále odkládají slibovanou hranici odchodu do důchodu 65 let. Řečnická otázka je, zda to stihnou splnit do konce svého období?
Senioři se mohou nad navýšením penze maximálně zasmát, pokud budou dobře naladěni. Zmíněné navyšování se týká seniorů, kteří dosáhnou 80 let. Aby se dal dohromady černý humor, tak vtip spočívá jednak v 500 korunách a jednak od 80 let a za každých pět let, tedy 80, 85, 90 a 95. Když vezmu seniory z mého okolí, kteří nejsou nějak nadšení z cen základního zboží (potraviny a drogerie), ale musí se samozřejmě brát v potaz i náklady na bydlení, tak 500 Kč je výsměch. K tomu přistupuje i chytristika jednou za 5 let a do té doby musí vyžít, jak umějí. Další otázkou je, ač si to budeme všichni přát, zda se toho dožijeme? Tedy výsledek je, že vychytralost zvítězí, jakmile to schválí zákonodárci a podepíše prezident, Novinky.cz.
Češi dle průzkumu z agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci (dále jen ČBA) mají planou představu o své budoucí penzi: „Lidé si většinou myslí, že jim státní penze nahradí polovinu až sedmdesát procent současných příjmů,“ uvedl hlavní ekonom Jaromír Šindel ČBA deníku Metro. Současný průměr však tvoří 43%. Vzhledem k tomu, že se průzkum zaměřil mimo jiné i na představu, kolik by si lidé chtěli našetřit a jak se na to připravují, pobavila mě odpověď na otázku: na jak dlouho jim naspořené peníze stačí a jakou částku by si měli vyplácet, aby vydrželi až do konce svého důchodu; sociologa a analytika agentury Ipsos Michala Straky, který sdělil toto: „To se opravdu neptáme, je to to samé, jako bychom se jich dotazovali, kdy hodláte umřít,“ Metro. V každém případě dle jejich výpočtu při rezervě 2 milionů s tím, že si senior vybírá 6600 korun – vydrží až do 90 let. Pokud bude vybírat 10 tis. Kč – vydrží do 81 let a půl roku. Pořád platí, že bude záviset na výši Vaší penze.
Na odříkání to z mého pohledu bude, protože se musí odečíst veškeré náklady na bydlení. Do toho se musí připočíst náklady na zdraví, tedy léky, lékařská péče. Mnohé zákroky pojišťovny nehradí. Vždyť to vidíme ve zprávách, že se pořádá sbírka například pro dítě, protože se jedná o nákladnou léčbu. Nyní si to převeďme na život v důchodu, u kterého bychom měli počítat s nemocemi, i když se budeme udržovat zdraví, jak jen to půjde. A nyní moje řečnická otázka: počítá průzkum i s potenciálními nemocemi, nebo se počítá s idylkou, všichni jsme zdraví a budeme?
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