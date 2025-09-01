Nařízení EU proti odlesňování - záchrana lesů na úkor firem
Obecně pro spotřebitele je důležitá informace o původu zboží, neboť v zemích mimo EU jsou různá kritéria např. na potraviny. Spotřebitel se může tak rozhodnout, který produkt zvolí a koupí. Nicméně je nesmysl, když je jednou znám původ produktu, tak aby se zjišťovalo, zda je či není z odlesněné oblasti. Evropský parlament stanovil toto: „Nařízení (EU) 2023/1115 stanoví závazná pravidla pro hospodářské subjekty a obchodníky z Evropské unie (EU), kteří umísťují skot, kakao, kávu, palmový olej, kaučuk, sóju a dřevo na trh EU nebo je vyvážejí z EU.“ Nařízení má platit pro velké firmy od 30. 12. 2025 a malé firmy od 30. 6. 2026 v pozměňujícím nařízení (EU) 2024/3234 na základě odkladu. Nyní ale EU už odkládat nechce.
Je to jako se zelenou energií, která není levnější, jak se původně tvrdilo, neboť zvyšuje náklady na výrobu v elektrárnách, o čemž napsal Deník N. Nyní boj proti odlesňování způsobí zbytečnou byrokracii evropským firmám, ale i výrobcům a dodavatelům, která se odrazí v konečné ceně u spotřebitele. Z mého pohledu, např. Pobřeží slonoviny (což je západní Afrika), kde se pěstuje káva a kakao, se může přitížit, protože pokud se omezí dovoz těchto produktů, tak budou přicházet o zisky a my přijdeme o levné produkty, tudíž na tom budeme přirozeně také tratit. Jednak dražší potraviny obsahující tyto suroviny a jednak je tu předpoklad, že producenti těchto komodit se budou orientovat na zbylé země světa, Kurzy.cz.
Nyní co to bude naše podniky stát. „Podle Evropské komise může zavedení systému sledování původu stát podniky až 2,6 miliardy eur ročně, což odpovídá 4,3 % jejich nákladů,“ Echo24.cz. Není to však všechno. EU počítá i se sankcemi, které budou ve výši nejméně 4% ročního obratu firem, bez ohledu na to, zda se jedná o malé, střední či velké podniky, což z mého pohledu bude katastrofa právě pro malé a středněvelké firmy. Tyto firmy jsou rády, že něco vydělají a EU jim to vezme jakoby nic. Budou vyjmuty od veřejného financování a procesu veřejných zakázek na dobu 12 měsíců. Jakmile orgány při kontrole zjistí u hospodářských subjektů a obchodníků, že pustily na trh produkty, které jsou z odlesněných oblastí a tedy porušují pravidla, tak hrozí dle nařízení 2023/1115 čl. 25 : „b)konfiskaci dotčených relevantních produktů hospodářskému subjektu nebo obchodníkovi;
c)konfiskaci příjmů získaných hospodářským subjektem nebo obchodníkem z transakce s dotčenými relevantními produkty.“ Z toho vyplývá, že pokud dojde k sankcím, obchodníci budou mít velké ztráty. Zvednou se náklady za kontroly, protože u kontrol malých a středních podniků příslušné orgány mohou vymáhat dle čl. 20 Úhrada nákladů příslušných orgánů odst. 1: „Členské státy mohou povolit svým příslušným orgánům vymáhat od hospodářských subjektů nebo obchodníků úhradu plné výše nákladů svých činností v souvislosti s případy nesouladu.“ Řekla bych to svými slovy: ‚není lepší způsob, jak zahubit malé a střední podniky, než to, co je uvedeno v nařízení proti odlesňování. Troufají si dělat kontroly i u třetích stran s tím, že třetí strany logicky nebudou souhlasit. Velké firmy se neubrání auditům.
Německé supermarkety již hlásí, že dojde ke zdražení produktů. Navíc dle Čestmíra Motejzíka, majitele firem Maso uzeniny Písek a Maso uzeniny Polička, zemědělci vůbec neví, co mají dělat a nejsou připraveny ani národní systémy, Kurzy.cz. To, že se tím lesy nezachrání, je jasné. EU se rozhodlo pečovat o celou planetu, ale hubí své území, resp. lidi. Samozřejmě, že v těch oblastech, kde dochází k odlesňování, se situace nezmění. Logicky EU nemůže tyto věci ovlivnit. Za prvé ty oblasti nepatří do Evropy, jako Pobřeží slonoviny. Nepochopím, co se o to EU stará. Asi se snaží být jako USA, které se také rádo plete do všech koutů světa. Za druhé zničení vzájemných mezinárodních obchodních vztahů mezi firmami. Z mého pohledu evropská komise chce snad evropský trh izolovat od zbytku světa jenom kvůli její zelené politice, která je bizarní. Znovu zopakuji svou větu, že pokud nedojde ke změně složení v evropské komisi, tak nemá smysl udržovat členství, které nás bude stahovat dolů.
Sandra Bornová
