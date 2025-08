Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu

Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.

Ekonomie je postavena na maximalizaci užitku, na uspokojování našich potřeb, a maximalizaci zisku. Zisk je, dalo by se říci, očekávaná potřeba, na které jsou podnikatelé životně závislí. Jakmile se však podaří mít silnou firmu, touha překročit hranici nejen rozšiřováním poboček na vlastní domácí půdě se stává příležitostí. Jsme v období kapitalismu, kdy je tato touha přímo posvěcena. Bránit podnikateli v expanzi, v rozvoji nelze. Nicméně je pravda, že platí pravidlo silnějšího. Silnější pohltí slabšího a postupuje dál. Velká společnost začíná mít převahu a logicky si začne určovat podmínky a ceny. V tomto bodě naráží na hospodářskou soutěž. Znamená to, že se už společnost nemůže dále rozšiřovat? Nebo se jen stanovují limity jejich potřeb, tedy cílů? Cílem je mít silné postavení na trhu a učinit vše proto.



Čelíme vysokým cenám a toto je jedna z věcí, která k tomu přispívá. Již ve svém článku o inflaci jsem zmínila názor některých expertů, kteří jsou za rozšíření konkurence, což je článek na serveru peníze.cz. Touha některých zahraničních podnikatelů tomu však brání a malé firmy neustojí. Tak zvaný výrok patřící do neoliberalismu „trh vyřeší vše“, tedy ponechat trh maximálně svobodně a pokud možno bez zásahu státu zní velmi pohodlně, protože by měla ulehčit úlohu státu. Jsem za svobodný trh, ale zde jsem jak rozpolcená bytost, protože na jedné straně má podnikatel právo se rozšiřovat a na druhé straně dochází k narušování hospodářské soutěže. V takovém případě musím přiznat, že trh nevyřeší vše a je to ideál, který je nemožný. Prakticky je to kolonialismus, ale ekonomický. Konec konců co je jednou z vlastností člověka? Expandovat, dobývat. Dle mě není již potřeba dobývat území vražednými zbraněmi, ač se to dělá a je to i z ekonomického hlediska jako např. získání nerostných surovin. Jednoduchý a přitom legální způsob je v podobě obchodu, kde se lidé nezabíjí a ani nemohu říct, že je to zcela zabíjení firem, protože koupit již zavedenou firmu neznamená její zánik. Nicméně zabíjení konkurence to je, pokud není dostatečně silná a nemá správnou strategii.



V současné době ekonomický kolonialismus ze strany velkých amerických společností je podpořen jejich prezidentem Donaldem Trumpem. Problém nadnárodních společností je, že jednak se vyhýbají daním a jednak své zisky odvádějí do daňového ráje, kde jsou zvýhodněni. Cílem zemí G7 bylo stanovit globální daň pro tyto společnosti. Tato dohoda se ujednala již v roce 2021. Nyní americký prezident mění pravidla. Učiní odvetnou daň na ty země, které by se opovážily takovou daň uvalit na americké firmy iRozhlas. Americké společnosti dostaly jistotu v Trumpovi. Jeho daň by znamenala, že neamerické firmy by na takovou odvetu hodně doplatily a americké firmy by ušetřily. Podle mě je chyba vyjádření bývalé ministryně financí Aleny Schillerové, že pokud se podaří navýšit výběr daní, tak sníží korporátní daň Novinky.cz. Nadnárodní společnosti mají vysoké zisky a určují si k tomu i pravidla. Toto je typický projev evropské slabosti. Bojíme se jednat s USA jako rovný s rovným. Zvýhodněné podmínky patří domácím českým firmám, nikoli zahraničním společnostem. Je mi jasné, že se tu jedná i o to, aby Česká Republika byla lukrativní pro zahraniční investory. Problém však je, že naše země se stala kolonií zahraničních firem a je nutné v české ekonomice učinit národní obrození II. Současný stav si to přímo žádá a nemyslím tím se postavit světu zády. Návrat k českému je však nutný a to v obecné rovině. Stačí připomenout výhody pro uprchlíky z Ukrajiny a opět, netvrdím tím, že nemají mít žádné výhody, pouze tvrdím, že pomoc byla nepřiměřeně velká.



Zkrocení nadnárodních společností je úkol, kterého se dosud nikdo nezhostil. Bohužel vyjednávací schopnost současní politici postrádají, protože je tu v oblibě vést politiku „ruku líbám“ nebo podle Haškova díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války „poslusně hlásím“. Čeká se na reakci ze zahraničí a pak se teprve jedná, lépe řečeno přizpůsobují se. Slova o tom, že jsme suverénní země, jsou prázdná postrádající realitu. Rozhodně je nutné oči otevřít a nezavírat je před tímto faktem. Je velmi jednoduché si hrát, že vše je v pořádku a nic se tu nekalého neděje.