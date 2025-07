Mít vlastní bydlení je sen: jak je to hypotékami a trhem nemovitostí?

Mnozí z vás jistě přemýšlíte o tom, že byste si koupili nemovitost, ať už byt či rodinný dům. Jak je to však s hypotékami a obecně s trhem nemovitostí?

Ceny nemovitostí jdou neúprosně nahoru a letos nebude tomu jinak. S tím však souvisí i zvýšení cen nájmů a energií, což je jedním z faktorů, které lidi dosti často přijme k názoru, že raději budou investovat do vlastního bydlení, než aby museli platit drahé nájemné majiteli. Jak to funguje v praxi? Lidé začnou se samozřejmě zajímat o úrokové sazby, které se pohybují od 4%, lépe řečeno průměrná úroková sazba hypoték vychází na 4,67%, jak můžete vidět v kurzech.cz. V současné situaci ale řadě lidem nezlehčí situaci pouze snížení úrokové sazby, protože banky či finanční poradci se podívají na jejich příjmy a výdaje neboli závazky, ať už se jedná o úvěry, vyživovací povinnost a další.

Z praxe s klienty vím, že část lidí má problémy se svým zaměstnavatelem, který jim přizná z celkového přijmu jen 50% a zbytek dostanou do ruky. Jinými slovy zaměstnanec dopředu počítá s tím, že na výplatní pásce bude mít uvedenou minimální mzdu, ale ve skutečnosti zaměstnanec dostane např. 30 i více tisíc korun. Na toto banky však nebudou brát ohled. Dále se potkávám s tím, že klient má nedostatečný příjem a chce si koupit nemovitost např. v ceně 5 milionů korun. To se již dostávám k cenám nemovitostí, ale k tomu až za chvíli. „V letošním roce ČNB pravidla pro hypotéky nezměnila a podle analytiků se letos nic už měnit nebude. Faktem však zůstává, že banky v ČR poskytují hypotéky především vysokopříjmovým domácnostem,“ jak uvádí medium.cz. Je nutné podotknout, že řada lidí se vrací z poboček bank s nepořízenou z důvodu, že nemají možnost ručit vlastní nemovitostí, či nemají našetřené finanční prostředky. Bohužel je to v hodně případech iluze lidí, že dostanou 100% hypotéky. „Horní hranice úvěrového ukazatele LTV bude i nadále činit 80 % a pro žadatele mladší 36 let 90%,“ČNB.

Přiznám se, že jsem si často kladla otázku, proč si klienti vybírají drahé nemovitosti, ale pokud se člověk rozhodne koupit nemovitost v jiném kraji, tak samozřejmě hledí na takové faktory jako např. pracovní příležitosti, občanská dostupnost a další, takže v konečném důsledku je člověk odkázán na svůj kraj, kde je již zajištěný. Koupit si starý dům, o kterém víme, že bude nutná značná rekonstrukce, je otázka, zda se vyplatí, protože to znamená dvojnásobný výdaj pro kupujícího. Ceny nemovitostí jsou neúměrně vysoké a bydlení bude ještě nějakou dobu nedostupné. V současné době mohou vysoké ceny těšit maximálně majitele nemovitostí při prodeji anebo pro pronajímání. Reálné mzdy ve vztaku k tomu to trendu jsou však velmi nízké. Tím, že se zpomalila výstavba bytů, domů a brzdí to stavební povolení, tak nemovitosti se stávají vzácným produktem a tlačí ceny nahoru, jak o tom píše na svých stránkách realitní makléř Jakub Žižka.

Ti, kteří zamýšlí koupit rodinný dům, jistě přemýšlí i o úspoře energií. K tomu se nabízejí právě solární panely, na které mohou získat dotace, nicméně bezproblémové zcela nejsou: „Pokud uvažujete o solárních panelech nebo tepelném čerpadle, rok 2025 může být ideální příležitostí k využití štědrých dotací a snížení provozních nákladů na energie. Na druhou stranu je však také třeba poznamenat, že nechat si na dům umístit solární panely, není úplně bez následků. Pokud by dům začal hořet, hasiči většinou nemohou hasit a nemovitost nechají shořet. Proto je vhodné myslet i na to, co se dnes již běžně dělá například v Německu, a opatřit panely rozbuškami, které je možné dálkovým ovladačem odpálit dle potřeby. Při požáru je tak možné snadno a rychle panely ze střechy odstranit a může se hasit,“ jak uvádí médium.cz. To aby si to kupující několikrát promyslel, ale to už je na individuálním rozhodnutí.

Nyní k nájemnímu bydlení. V ČR máme tisíce prázdných bytů, ale za jaké ceny? Populace stárne, z praxe mohu potvrdit, že řada mladých lidí, žijí s rodiči, takže situaci vláda nemůže brát na lehkou váhu. Majitelé bytů dávají krátkodobé smlouvy a kladou k tomu i omezení mít s sebou zvíře, ale k mému nepochopení i dítě, což vnímám jako „kámen úrazu“, protože rodiny jsou pak odkázány ať už právě na své rodiče nebo např. ubytovny. Již místopředsedkyně Sdružení nájemníků ČR Lenka Veselá se vyjádřila k této situaci na Seznamu Zprávy: „Vzhledem k tomu, že se standardně uzavírají nájemní smlouvy na rok, je obrana nájemce proti zvyšování nájemného nad rámec zákona prakticky nulová. Pronajímatel je v dnešní době k nájemci v pozici ‚ber, nebo nech být‘, obzvláště ve velkých městech.“ Znamená to, že majitelé nechtějí slevit na ceně nájemného. Vrátím se k energiím, protože nedá se říci, že by chystané změny v tarifech, které chystá Energetický regulační úřad, a které se promítnou ještě letos, budou úlevou pro všechny spotřebitele. Jde o to, že se mají odrážet reálné náklady na distribuci a tím, některé domácnosti by měly dosáhnout optimalizace, zatímco domácnostem s vysokou a nepravidelnou spotřebou se zvýší výdaje, jak píše médium.cz.

Na závěr sdělím tolik, že splátky hypoték jsou opravdu vysoké, pokud v průměru se pohybuje okolo 22 tisíc korun médium.cz, což může být čistý plat žadatele. Určitě je dobré si promyslet, zda chcete žádat sami, jednak proto, abyste si nesáhli na životní minimum. Zkoušet nebankovní úvěry není dle mě ideální, protože budete přeplácet. Přeji vám všem, aby se vám brzy splnil sen mít vlastní domov.