Míříme na západ! Proč smlouva s Vietnamem?

Jenom si připomeňme, kolikrát jsme slyšeli od našich politiků, že náš směr je jedině západ. Skutečně?

Bohužel tomu tak není, pokud se divák televizních novin neusmyslí, že informaci přijme bezmyšlenkovitě tak, jak si ji vyslechl od politiků.



Zaměřila bych se na to, jak si vláda konkrétně ministerstvo zahraničních věcí mzv, domluvila strategickou a obchodní smlouvu se socialistickou zemí Vietnam, kde pochopitelně vládnou komunisté. Každý z nás si řekne, že musíme podpořit vztahy s dalšími zeměmi. Problém spočívá v tom, že v politickém prostředí vládnou protikomunistické nálady a to setrvačné. Tedy nejlepší by vlastně bylo, kdyby se koalice Stačilo! nedostala do parlamentu, ale v tom případě proč se spojovat s komunisty z Vietnamu? Jsou lepší než čeští?



Dostaváváme se do situace, kdy se z toho stává filozofická otázka. Mimochodem bych měla podtrhnout, že takto rozhodla naše vládní pravicová koalice. Rozhodla se dobrovolně spolupracovat s komunisty z Vietnamu. Mohla jsem název země vynechat, ale už nemohu vynechat slova spolupráce a komunisti.



Přichází však, na můj vkus, protichůdný zákon proti propagaci symbolů komunistické strany, jak uvedl server SeznamZprávy. Problém je v tom, že tyto symboly nemá jen Komunistická strana Čech a Moravy symbolykomunismu, ale jsou to symboly všech socialistických zemí. Zvažovala vláda všechny své kroky, než si jednomyslně odsouhlasila tento zákon? Musíme si položit otázku, co to způsobí ne komunistické straně u nás v ČR, ale v diplomatickýchv kruzích. Co na to Vietnam? Bude tiše přihlížet? Asiaté se nemusí vyjadřovat. Pro ně platí přísloví: „tichá voda břehy mele“. Vzhledem k tomu, že se vláda rozhodla spolupracovat se socialistickou zemí, domnívám se oprávněně, že svým jednomyslným zákonem narušuje diplomatické styky. My si řekneme, však se nic neděje, proč podporovat komunisty. Ano, pro nás občany se nic neděje, kromě těch, kteří jsou rozhodnutí je volit, ale vláda to dříve či později schytá. Je to můj názor a nikomu ho nevnucuji. Pokud však vláda má zachovat kladné vztahy s Vietnamem, tak by se měla zamyslet nad svým zákonem. Ale už je pozdě. To by znamenalo, že od nového roku vlajka Vietnamu nemůže být vystavěna v sále. To je příklad. A jak to dopadne, už není na nás.