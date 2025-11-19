Mikael Oganesjan - finanční a správní eskapády
Kriminální činnost Mikaela Oganesjana a jeho přátel, kteří s ním pořádají akce proti politikům a lidem jiného názoru, je známá jednak z YouTube a platformy Herohero. Zde je trestný čin na straně jeho skupiny Porušování svobody sdružování a shromažďování §179, o kterém napsaly i Parlamentní listy.cz. Zajímavá je však i jeho podnikatelská činnost a s tím i související insolvence. Aktuálně je v insolvenčním řízení společnost CZT Velké Hamry, kde Oganesjan působí jako jednatel ve statutárním orgánu dle obchodního rejstříku v Kurzech.cz a na stránkách Hlídač státu je uveden jako jeden ze tří skutečných majitelů. Na stránkách Kurzy.cz jsou jmenovaní 2 společníci, a to Karlův Most s.r.o., jejíž jedním ze společníků je Mikael Oganesjan, a Roman Procházka. Insolvenční řízení bylo zahájeno již od roku 2021, Veřejný rejstřík a sbírka listin. Právě od tohoto roku se společnost potýká i s ERÚ, který ji obviňuje z přestupku dle §16 zákona o cenách za to, že neposkytla úřadu podklady o provozovaných tepelných zařízeních, kalkulaci uplatňovaných výsledných cen tepelné energie za rok 2020, soupis vyúčtování za rok 2020 a kalkulaci nákupu tepelné energie, elektrické energie atd. Výsledek byla pokuta ve výši 15 tis. korun.
Jak je to však s Oganesjanem, jakožto fyzickou osobou? Je v insolvenci také a je zajímavé v insolvenčním rejstříku právě oddělení A návrh na povolení oddlužení, kde se dovíme toto: „Dlužník v minulosti prostřednictvím své společnosti realizoval veřejnou zakázku pro orgán veřejné moci v zahraničí, kdy Komerční banka a. s. podala oznámení FAÚ pro podezření z legalizace z trestné činnosti i přes skutečnost, že se jednalo o veřejnou zakázku,“ isir.justice.cz. Kladu si otázku, odkdy je ženatý, neboť se insolvence nedotkla jeho údajné manželky Simony. Již Centrální registr dlužníků poukazuje na Oganesjana: „Při bližším pohledu se však ukazuje, že jeho podnikatelská historie je spojena s vážnými problémy – neplněním základních zákonných povinností, nezveřejňováním účetních závěrek a dokonce i insolvencí.“
Mikael Oganesjan je předsedou spolku Krátíme daně a krademe DPH, která se dle stanov zaměřuje na získávání, zpracování a zveřejňování informací o nekalých praktikách obchodních řetězců včetně poskytování poradenství, Veřejný rejstřík a sbírka listin. To je poněkud zvláštní zaměření, které je ale v rozporu s aktivitami Oganesjana a jeho přátel, takže by bylo zajímavé vědět, zda spolek vykazuje nějakou takovou činnost. Shodou okolností na serveru finanční-výkazy.cz/firmy se dovíme informaci, že subjekt za minulý a předminulý rok nepublikoval finanční výkazy.
Další jeho společnost Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ se setkal s neúspěchem ve správním řízení s Karlovarským krajem zahájeném 17. května 2020 na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy Karlovarský kraj byl zadavatelem veřejné zakázky Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj 2020 – 2024 a navrhovatelem je Oganesjanův zmíněný spolek, který se dožadoval přezkoumání úkonů Karlovarského kraje, neboť se domníval, že nebyla dodržena lhůta pro podání nabídek, která činí nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ se dožadoval zakázání uzavření smlouvy Karlovarského kraje s vybraným dodavatelem. Oganesjanův spolek ale nedodal doklad o doručení námitek zadavateli, tedy Karlovarskému kraji, ani doklad o složení kauce. ÚOHS řízení zastavil. Chyběly Oganesjanovi důkazy? Nebo je to ukázka toho, jak vede své společnosti, když je ve správním řízení?
Skutečnost, že Oganesjan uvádí u insolvence, že je pouze zaměstnancem, potvrzuje i Seznam Zprávy, přičemž má tisíce odběratelů jak na YouTube, tak i na platformě Herohero. Seznam Zprávy zveřejnil i výši předplatného na Herohero ve výši 125 měsíčně za videa. „Oganesjan soudu při startu oddlužení tvrdil, že má jen minimální majetek a měsíční výplatu zhruba 18 tisíc čistého. ... Po odečtení životního minima ale i tak měsíčně na splacení dluhů posílá 15 tis. na splacení dluhů,“ Seznam Zprávy. Jenomže taková společnost Pecky online s. r. o. má aktiva v hodnotě necelých 4 mil. korun Veřejný rejstřík a sbírka listin, což můžete vidět jednodušeji i na serveru Chytrý rejstřík.cz. Samozřejmě všichni věříme, že je tak chudý, že nemá ani na základní potraviny. Což mě teď napadla otázka, kde bere peníze na benzín? Vzhledem k tomu, že cestuje po republice vykonávat trestnou činnost, či urážet druhé, má otázka je na místě. Předpokládám, že vše není jen na bedrech jeho manželky.
Dovolím si na závěr ocitovat též větu ze Seznamu Zprávy:„Nyní se hlásí ke smlouvám s dalšími propojenými firmami, v nichž v některých dělá jednatele. Napsané jsou na jeho příbuzného ruské národnosti.“ Jak to, že spolupracuje s Ruským příbuzným? Haní druhé a sám má jistě příbuzné v Rusku. Pokud jsou žijící zde, pořád platí jejich národnost.
Sandra Bornová
