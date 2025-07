Migrační pakt: Česká Republika má dveře otevřené pro migranty

Evropská Unie přišla se souborem pravidel, jakožto projevem solidarity s lidmi prchající z vlastní země, ať už z důvodu války, represe či případně přírodních katastrof.

Migrační pakt byl poprvé schválen loni většinou členských zemí EU. Zde musím dodat, že Polsko a Maďarsko patří k zemím, které protestovaly proti paktu, zejména jeho části, kdy je povinnost přijmout 30 tisíc alokací a pokud nebude chtít členský stát přijmout migranta, musí zaplatit 20 tisíc eur za jednoho Člověk v tísni.

Jak je to však s jeho plněním a do jaké míry je migrační pakt humánní? Realita tohoto usnesení vykazuje v praxi zcela odlišný postoj, než by se očekávalo. Německo patřilo k těm zemím, které si pakt přímo pochvalovalo, jak o tom svědčí Novinky.cz: „Podle tamního kancléře jde o ‚historický, nezbytný krok‘. Ministryně vnitra Nancy Faeserová zase prohlásila, že se podařilo překonat hluboké rozdělení Evropy a schválit ‚komplexní balíček‘.“ Vzhledem k množství útoků ze strany migrantů, kterým Německo čelí, začíná obracet. Tohle jistě každý z nás pochopí, nicméně zde je vidět, že bezhlavě přijímat nelegální migranty nelze, rozhodně ne bez psychologické pomoci. Nyní Němci zvyšují kontroly před svými hranicemi a je určitá snaha předávat migranty Polsku, kde naráží odpor a zároveň kancléř Merz potřebuje mít Tuska na své straně, protože spolu s Velkou Británií, Francií a tedy i s Polskem chce vytvořit „kontinent“, spíše bych řekla skupinu odolnou vůči Rusku, jak napsal o tom Seznam Zprávy. Takže u Němců panuje dilema, protože musí brát ohled na své předvolební sliby.

Polsko se však rozhodlo ignorovat migrační pakt a zesílilo obranu svých hranic a vrací Německu migranty. Můj názor na věc je takový, že i kdyby migranti měli zůstat po právu v Polsku, kde by se měla konat jejich kontrola a zvažovat jejich žádosti o azyl, tak Poláci je na svém území nenechají, lépe řečeno je ani nepustí, čímž ani nezačne s nimi procedura. Německo neuspěje ani s Rakouskem: „Rakousko nebude přijímat osoby, které budou Německem odmítnuty. Tam není žádný manévrovací prostor,“ prohlásil Karner dle Seznamu Zprávy. Komu však může Německo předat migranty? Každý stát se brání, jak nejvíce to jde a Merz potřebuje splnit slib lidu.

Případ Německa a Polska mě nutí položit si otázku, jak je to s placením za nepřijaté migranty a jestli k tomu někdy dojde. Ať už má platit jedna či druhá strana a vlastně i další členské státy. Je tu však záchrana a to v podobě České Republiky. Vždyť ministr vnitra Vít Rakušan je přece připravený. U nás je velké množství migrantů z Ukrajiny a otázka, zda by naše vláda vyjednala vyjímku, je zbytečná. Nebo snad se u nás kapacity zcela nevyčerpaly a je stále možné přijímat další migranty? Faktem je, že se začalo s navracením migrantů z Německa k nám iDnes.cz a česká strana je ta poslušná, která vše respektuje. Ale ráda bych zdůraznila, že pan ministr Rakušan zcela nevnímá zodpovědnost za migranty, neboť desítky z nich nemají přidělený pobyt, na který čekají dle Seznamu Zprávy, tak jak chce zajistit příjem dalších?

Z migračního paktu se tedy stává nesolidární a nehumánní usnesení i mimo jiné tím, že se mají urychlit kontroly a členské státy se k tomu postavili tak, že budou zamítat žádosti o azyl. Zde se samozřejmě ozývají různé lidskoprávní organizace, neboť mohou být či s velkou pravděpodobností budou vyloučeni ti, kteří právo na azyl skutečně mají. Když se na to podívám svým pohledem, tak je opravdu nelidské si převádět migranty mezi členskými státy. Převaděčství je na jedné straně zakázané a na druhé straně je vykonáváno jednotlivými vládami. Zrychlená kontrola znamená, že se s těmi lidmi minimálně ba dokonce vůbec nebude jednat. Teď nehodnotím možné chování a jednání migrantů.

Ke zvláštnímu kroku se připojila i Francie, kdy policie propíchla člun s migranty a to i přesto, že tam byli i děti, jak uvedl deník Echo24. Skutečně je velmi úsměvné s velkou radostí a hrdostí sdělit nám všem přijetí migračního paktu a nyní Německo obrací a selhává. Zde je třeba ocenit ty členské státy, které se postavily proti paktu, protože jednaly zcela upřímně. Dalším krokem našeho ministra vnitra je požadavek pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro ukrajinské uprchlíky mít roční výdělek 440 tisíc, o čemž nedávno napsaly Novinky.cz. Někteří se však obávají, že lidé s dočasnou ochranou takové platy mít nebudou. Můj názor je, že mohou, ale bude to nedoložitelný příjem a jakým způsobem se jedná s některými cizinci píše iRozhlas. Aby část Ukrajinců, kterých se problematika týká, zde žili jako my, tedy měli legální příjmy, tak vláda musí zakročit zejména na stavební firmy. Ze své zkušenosti s Ukrajinci vím, ještě když jsem studovala, tak mi pár z nich sdělilo o své práci a to bylo pár let před válkou.

Upřímnost je na místě a poslušnost se nevyplácí. Ty členské státy, které migranty odmítají, Česká Republika je bude přijímat.