Markéta Šichtařová a politika? Jako poslankyně selhala
Je třeba říci, že se zachovala nejen jako nováček, ale především naprosto nezodpovědně svou nečinností. To bych popravdě u ní nečekala. Jako jednatelka své společnosti Next Finance předpokládám, že když připravuje potřebné dokumenty pro klienty, tak jistě budou mít veškeré náležitosti. Již předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková sdělila: „K platnému vzdání se mandátu nedošlo,“ iRozhlas.cz. A důvod? Protože poslankyně nějak zapomněla svůj dopis notářsky ověřit. Tudíž pokračuje dál.
Co však očekávala od vstupu do politiky? Dle mého názoru zklamala své voliče na plné čáře. Každý politik má své názory, ale odejít kvůli schválení zákonu, se kterým nesouhlasí, je poněkud zvláštní. Takhle dosud ještě žádný politik nerezignoval. Popravdě nevím o jiném případu v historii. Markéta Šichtařová uvedla: „Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do 2. čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze sedm poslanců z 200členné Sněmovny (já a šest dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby,“ Novinky.cz. Tohle jistě každý pochopí, ale zřejmě si dostatečně neuvědomila, že být poslankyní je boj.
Odchod ze zdravotního výboru zdůvodnila svou kritikou na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dle ní je pod vlivem farmaceutických firem, iDnes.cz: „Ministr Vojtěch si dál jede svoji očkovací linii ve prospěch farmaceutických firem a je to naprosto v rozporu s tím, co koalice před volbami slibovala.“ Dá se to pochopit, ale jen z malé části. Z mého pohledu tu prostě projevila naivitu. Politické strany před volbami vždy slibují, pak vidíme pravý opak a jsme rádi, že alespoň něco splní. Radek Vondráček za hnutí ANO k jejímu odchodu z výborů sdělil: „Ze své vlastní zkušenosti vím, že jestli to někde dává smysl, tak jsou to právě výbory. A jestli ji to nebaví, tak by měla možná zvážit, jestli nechce dělat něco jiného,“ Aktuálně.cz. Má naprostou pravdu, protože odešla i z hospodářského výboru a to je ekonomka.
A co vlastně konala v dolní komoře? Začala se natáčet a nabízet investice, na což musela Helena Válková reagovat, iDnes.cz. Zda jí neověřený dopis vrátí, či co nastane pak, to se neví, nicméně stále jí platí mandát a co hodlá nabídnout, respektive učinit pro nás občany, tak to je skutečně filozofická otázka. Osobnost, která nevytvoří spolu s kolegy návrh jakéhokoli zákona a nepodílí se na ničem, je vskutku zbytečná. Není ve sněmovně ani půl roku a vzdává vše. To vskutku nemusela být ani na volebních plakátech. Myslela jsem, že bude činná a bude se mít k čemu už vzhledem ke své kvalifikaci, ale opak je pravdou. Dlouho její strana Svobodní usilovala se dostat do parlamentu a nakonec se jim přání splnilo. Nyní předvedla všem, jak si práci v politice představuje.
Sandra Bornová
Donald Trump - sliby o míru a zhoršení globální ekonomiky
Je to jako si klást filozofickou otázku, za co dostal americký prezident Nobelovu cenu míru? V jeho podání jsou to sliby chyby. Nicméně vyhrál a učinil opak toho, co prohlásil.
Sandra Bornová
Andrej Babiš - zákon o konfiskaci majetku bez důvodu? Snadná věc
Blíží se nám tu zákon, který bude v rozporu se zákony jinými a může se snadno dotknout nevinného. Zákon, který již připravovala předchozí vláda Petra Fialy, ale s blížícími se volbami upustili od toho.
Sandra Bornová
Vstup Ukrajiny do EU? Představa Zelenského versus realita
Je pochopitelně velmi obtížné pro Ukrajinu se připravovat na vstup do Evropské unie v době války, která zatím nemá konce. Hovořit o míru a zrealizovat ho je rozdíl a o tom nemůže být sporu.
Sandra Bornová
EU - boj o jednotný trh
Slova "jednotný trh" jsou krásná, logická, ale k realitě mají daleko. Tak jako se EU vzdaluje jednotné, tedy společné vizi trhu, o to více bude mít daleko k federaci. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU jsou markantní.
Sandra Bornová
Drahé ceny potravin. Stojí nám to za to?
Když jako zákazníci vstoupíme do kamenného či online obchodu, vidíme, jak se to hemží slevami. Očividné podvody např. u bujónů 4 + 2 zdarma, přičemž bujonů v krabičce bylo vždy šest. Takto můžeme pokračovat ve jmenování dál.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Praha 6
Nutné kácení jasanů v Divoké Šárce. Chřadnutí stromů způsobilo houbovité onemocnění.
Praha 6
Patrola Divoké Šárky
Divoká Šárka
Nelíbilo se...
Baťa miloval vajíčka. Recepty i střípky z rodinné kuchyně odhaluje nová kniha
Co si dávali u Baťů k nedělnímu obědu nebo po práci k večeři? Co k tomu pili, na jakých zákuscích...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 56
- Celková karma 17,54
- Průměrná čtenost 425x