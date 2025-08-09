Leyenová a Decroix: pfizergate a bitcoingate - akce čisté ruce
Tyto dvě odlišné osobnosti však spojuje jedna zásadní věc a to zachování tajemství za všech okolností. Oproti Leyenové ministryně spravedlnosti Eva Decroix si neprošla procesem hlasování o nedůvěře k ní samotné jako Leyenová. Dá se říct, že v tom nebyla sama, protože u nás byla nedůvěra celé vlády. Přežily obě dvě. Předsedkyně evropské komise se zapotila, ale to nebylo na škodu. Každá má svou taktiku, či jinak řečeno způsob provedení, jak dát do pozadí původně skryté věci.
Začnu u nás. Co se týče naší ministryně spravedlnosti, tak neodpovídá přímo na některé otázky jako např. tato na Seznamu Zprávy: „Které kolegy, jak jste řekla na začátku, nepotěší „drastické“ závěry auditu? Myslíte někoho na ministerstvu spravedlnosti, na financích, ve vládě, v ODS, v hnutí STAN...“
„Už z dosavadního shrnutí vzešlo, že k přijetí daru, který může pocházet z výnosu z trestné činnosti, nemělo bez dalších navazujících kroků, které by toto riziko vyloučily, ze strany ministerstva spravedlnosti dojít. Z toho si udělala opozice živnost a má pocit, že objevila jako Ameriku, protože je to vlastně úplně strašné. Ale tohle jsme říkali, už když jsem nastupovala do funkce. Kdyby tohle neplatilo, tak tady sedí Blažek, a ne já.“ Ministryně nikoho nejmenuje. Zůstává věrná klubu. Myslíte si, že se zveřejní jména po auditu? Co vlastně auditem ukáže? Začerní věty, které poukážou na nelegální činy jistých zainteresovaných osob?
V případě předsedkyně evropské komise Ursuly von der Leyenové chtěl deník New York Times její sms zprávy s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou, které odmítla zveřejnit: „Komise tuto žádost odmítla s odůvodněním, že dokumenty, jichž se týká, nemá k dispozici,“ Seznam Zprávy. V tomto případě museli Leyenové pomoct, protože příslušná novinářka Matina Stevisová neponechala situaci v klidu. Soud byl na straně novinářky a evropská komise od ní nemá tedy pokoj. Jak na novináře? Asi jako v případě Evy Decroix a jejím titulem. DeníkN se stal nepohodným a tak poslanec Marek Benda za ODS rozhodl, že se s novináři tohoto deníku nebudou bavit. Divím se, že ho nenapadlo je označit za dezinformátory a ještě si to pokřtít paragrafem. Ve skutečnosti evropská komise učinila originálnější způsob. Mobily předsedkyně už nebudou existovat. Nestačí je však vyhodit do popelnice, je nutné je řádně recyklovat Echo24.cz. Proč by si měla převést všechny zprávy do nového mobilu? Vždyť je to moc práce. Nyní si oddychla po hlasování a může pokračovat ve své destruktivní politice dál.
U bitcoingate mynistryně zvolila taktiku rozloučit se s kordinátorem, o kterém řekla, že je to chudák: „On odjíždí na dovolenou a přichází koaliční požadavek, že Starostové tu jeho zprávu chtějí. Takže komunikuji s chudákem Uhlířem, který je na dovolené,“Seznam Zprávy. Zde mi nepřijde, že pan Uhlíř je chudák kvůli tomu, že je obtěžován na dovolené. Vždyť je to ve své podstatě milý krok. Vyhodit pracovníka a říct mu, ať si dá dovolenou. Přijde na jiné myšlenky, ale hlavně nebude příliš mluvit. Mohu si také ten její výraz vysvětlit tak, že byl chudákem z důvodu, že byl dosazen na něco, čemu nerozuměl: „Musel jsem si trochu nastudovat ten technický rámec – jak se prodávají a podobně. Ale stejně tomu nerozumím. Jinak mám na bitcoiny velmi kritický názor: Ničemu neprospívají a při jejich těžbě se produkují skleníkové plyny,“ iDnes.cz. Skleníkovými plyny se zabývá i moje banka, když se podívám do mobilního bankovnictví, nicméně ekologie není zde opravdu podstatná. Bez ohledu v pravdě zásadní věc, že tomu nerozuměl, tak ale úplně hloupý nebyl. Nejde jenom o to, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijmout dar. Klub ODS drží při sobě a je nemyslitelné, aby padla další hlava, v tomto případě ministr financí Zbyněk Stanjura. Koordinátor své sdělil ministryni a skončil. Vždyť je přece k tomu důvod a vláda musí vydržet až do konce. Premiér Petr Fiala nedopustí, aby jeho vláda měla jiný statut než nejlepší. A jakým způsobem Decroix uklízí svůj stůl? Na to poukazuje nejmenovaná osoba, která sdělila toto: „Časová osa ignorovala i informace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které ministerstvo spravedlnosti mělo. Úřad například už dopředu transakci nedoporučoval,“ iDnes.cz. Jinými slovy časová osa jsou promyšlené tahy ministryně, která dle mého názoru nemá nárok ani na doktorský titul, protože pokud je neplatný magisterský, tak se nemůže pyšnit ani doktorským. Tady má Ursula von der Leyenová opravdu navrh, neboť vystudovaná je. Asi nikdo nepochopí, jak lékařka mohla být ministryní obrany Německa, ale to nechám stranou. V každém případě Decroix chytrost nechybí. Chytrost nebude jistě jen na její straně. Konec konců má své rádce.
Ví se již s jistotou, že naše vladní koalice nebude mít štěstí a bude vystřídána. Kdy bude vystřídána evropská komise? To je otázka pro filozofa. V každém případě obě dámy konají bravurně čistku. Každá na svém stole uklízí poslední zbytky, aby nebylo žádné další podezření. Jak bych řekla bojovat do posledního dechu a pak si poblahopřát, jak to výborně udělaly se svým kolektivem.
Sandra Bornová
Po volbách vzpomenu si na premiéra
Po pravdě kdo by si nevzpoměl. Petr Fiala se nám za tu dobu ukázal v mnoha podobách. Myslím, že do voleb poznáme další jeho stránku a budeme se opět divit. Stejně tak, jako se divíme, jakým způsobem vede ministryně Decroix kauzu.
Sandra Bornová
Nadnárodní společnosti aneb budování ekonomického kolonialismu
Expanzivní politika firem se přirozeně střetává s pravidly hospodářské soutěže. Měla bych vlastně říct, že jde proti její přirozenosti. Ne každý podnikatel se smíří s minimem, a proto zkouší, kam nejdále dojde.
Sandra Bornová
Dohoda s kovbojem
Již včera bylo v médiích oznámeno, že předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová učinila obchodní dohodu s Trumpem. Cílem bylo domluvit se na clech, tedy 15% sazbu na zboží z dovozu.
Sandra Bornová
Víme, co je to demokracie?
Každý si asi řekne, že ví, co je to demokracie, ale ne každý tím žije. Po roce 1989 uběhlo spoustu let, tudíž by si člověk řekl, že je to minulost, dávno zapomenuté, ale není tomu tak. Není to kvůli pamětníkům.
Sandra Bornová
EU jako potápějící se koráb
Evropská unie svými nerozvážnými kroky dospěla k deficitu, který se však rozrůstá. S růstem deficitu však evropská komise počítá, aniž by si uvědomovala důsledky s tím spojené.
