Kobra 26 a EET zvednou příjmy státu o desítky miliard?
Práce na černo není zvláštní jevem. Pamatuji si z let, kdy jsem studovala, jak jsem si povídala s ukrajinskými hochy, kteří pracovali na stavbách. To je samozřejmě oblast hojně využívaná. Jednak pracovníka využijí na 16 a případně více hodin a jednak se vyhýbají odvodům. Pamatuji si, jak si to hoši pochvalovali a ještě mi řekli, kolik by zaplatili na sociálním a zdravotním. To jsou zcela známé věci dávno před současnou válkou na Ukrajině. Potírat tyto praktiky je v pořádku, ale nebude to jednoduché u těch zaměstnaných lidí, kteří s tím souhlasí a netýká se to jen cizinců.
Ministryně financí Alena Schillerová si bere velký úkol na sebe. Např. nová EET má pomáhat v boji s šedou ekonomikou, nicméně se týká jen prezenčních plateb, hotovostních i bezhotovostních, které probíhají mezi prodávajícím a zákazníkem, s čímž souhlasí i Hospodářská komora, Kurzy.cz. Do jaké míry se však zvýší příjmy státu, je skutečně otázka. Napsala jsem prodávající, přičemž zde se tím myslí podnikatel. Když se nad tím zamyslím, tak souhlasím se Seznam Zprávy, že není zcela jasná definice, resp. co vše pojem šedá ekonomika má zahrnovat. Přijde mi však bizarní úvaha zahrnovat domácí služby: „Mimo jiné je otázkou, jestli do výpočtu zahrnout i služby v domácnosti, které nelze zpeněžit (například vaření pro rodinu), nebo například „nájem“, který vlastníci-uživatelé nemovitostí nemusí sami sobě platit.“ Výpočty šedé ekonomiky jsou různé, ale pokud se vrátím k účelu EET, tak prodávající nemusí být podnikatel. Možnosti vydělat si na prodeji starých věcí ale i nově vzniklých je obrovské množství. Nemusím brát v potaz lidi, kteří to učiní jednou a pak nic. Pravda je, že dá se tak snadno vydělat na živobytí a závisí na státu a jeho tolerantnosti k těmto výdělkům. Ať už vezmu platformy Aukro, bazary a další, tak se obávám, že na to EET bude krátké a nemyslím si, že tyto příklady, které uvádím jsou „mimo mísu“.
Máme tady např. i prostituci, o které se před lety přemýšlelo, zda jí zdanit. Kupodivu případ z října roku 2025, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl, že žena musí zaplatit daň z příjmů z prostituce, svědčí o tom, že možné to je, iDnes.cz. Po právní stránce je však téma diskutabilní, neboť legislativa prostituci „nepovoluje ani nezakazuje“. Je také nutno podotknout, že je to jeden případ. Takových žen je daleko více. Přijde na ně nový systém Kobra 26 nebo zmíněné EET? Na systému Kobra 26 se bude podílet hned tři ministerstva a instituce jako policie, celní a finanční správy. Ministryně financí Alena Schillerová se chce zaměřit na potírání práce na černo, k čemuž má pomoci právě Kobra 26, ale pouze v těchto případech: „Cílíme na zaměstnávání načerno, na vykořisťování lidí, zneužívání zdravotního a sociálního systému,“ iDnes.cz. Z tohoto systému se podle mě mohou těšit ti zaměstnanci, jejich zaměstnavatelé jim oficiálně dávají minimum a do ruky nebo i na účet jim vyplatí zbytek, Televize Nova, protože tito lidé jsou znevýhodněni při žádostech o úvěry, kde musí dokládat příjmy.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka sdělil k nelegálně zaměstnaným toto: „Nevzniká mu nárok na podporu v nezaměstnanosti, například. V případě pracovního úrazu nemusí dostat žádné odškodnění,“ peníze.cz. Přičemž dle tohoto článku se domnívá, že lidé pobírají neoprávněně sociální dávky. V takovém případě si nacházejí cestu jinudy, pokud nedostanou podporu v nezaměstnanosti. Všechny případy jsou pochopitelné a tedy i důvody vzniku tohoto systému, ale je diskutabilní, kolik se státu vrátí na příjmech. Pořád platí, že tito zaměstnanci s tím souhlasili a jakékoli nahlášení může znamenat pro ně konec práce a tedy i příjmů. Už ten fakt, že lidé od padesáti let a výše jsou diskriminováni oficiálními zaměstnavateli, tak těmito lidmi jistě nepohrdnou zaměstnavatelé, kteří si v nelegálnosti libují a umí se v ní pohybovat. Tedy musí se řešit i tato diskriminace. Dost na to, že není jisté, od kterého věku budou moci lidé odcházet do penze a i když stanoví hranici 65 let, tak stát bude chtít motivovat seniory k přivýdělku. Bude to ale legální přivýdělek? Odpověď zní: ‚může i nemusí‘.
Sandra Bornová
Prodej bytu 3+kk 101 m2, Pražská silnice, Karlovy Vary
Pražská silnice, Karlovy Vary
4 590 000 Kč
