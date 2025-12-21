Klempíř - vize koncesionářských poplatků jako nezávislost ČT a rozhlasu
Motoristé sobě podepsali návrh vládního programového prohlášení a to znamená, že souhlasili se zrušením koncesionářských poplatků, jak sdělil Patrik Nacher, Novinky.cz. Zde se chovají Motoristé v pravdě zvláštním zvláštním způsobem. Předpokládám, že vědí, co podepisovali. Zde bych to popsala hovorovým jazykem: ‚Na pozdější reklamaci se nehledí.‘
Z mého pohledu je naivní se domnívat, že tato veřejnoprávní televize si zachová nezávislé zpravodajství díky poplatkům. Krásně je to vyjádřeno v článku Neviditelný pes: „Měla by ale být nestranná a objektivní. A měřit všem stejně. Všem účastníkům politické soutěže. Pokud by tak činila, hodnotili by ji tito účastníci podobně. Občas by se jim nelíbila její kritika, občas by uznale pokývali. Jednou ti, jednou tamti. Ale pokud České televizi fandí pořád jen jedni, zatímco ti druzí si pořád jen stěžují, znamená to, že se sama stala účastníkem politické soutěže. Měla být rozhodčím, ale dává sama góly v dresu jednoho z týmů. Není nestranná. Naopak je vysoce stranická.“ Jinými slovy vláda může s klidným svědomím zrušit poplatky, neboť se bez tak nic nezměnilo.
Ministr kultury Klempíř zpočátku vymýšlel např. variantu, že by koncesionářské poplatky se netýkaly např. domovy seniorů, podnikatelů a dalších, Seznam zprávy.cz. Možná měl na mysli i důchodce obecně, což vzhledem ke stárnoucí populaci by se České televizi stejně nevyplatilo. Má z části pravdu v tom, že mezi financováním z rozpočtu a koncesionářskými poplatky není rozdíl, neboť je to z peněz daňových poplatníků. Jenomže koncesionářské poplatky jsou navíc, tudíž úleva skutečně bude, protože se vyčlení z příjmů státu peníze pro Českou televizi a samozřejmě i rozhlas. Pokud bude chtít poplatek ve formě dani, tak to rovnou se mohou nechat koncesionářské. Platí, že jsou to peníze navíc, které zaplatíme.
V současné době díky bývalému ministrovi kultury Baxovi si Česká televize přilepšila, neboť rozpočet na příští rok je 8,5 miliard korun a hlavním výnosem budou právě televizní poplatky ve výši 6,73 miliard, České noviny. Mimo jiné bude i koproducentem české kinematografie. Tady ale podotýkám, že se jedná o showbusiness, který má být schopen si na sebe vydělat.
Sandra Bornová
