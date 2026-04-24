Kam tečou naše daně? Od směšných pokut politikům po miliardové trhliny v digitalizaci
Dohled na financování jednotlivých stran má na starosti Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politickým hnutí (dále jen ÚDHPSH), jehož pokuty jsou dle našeho názoru legrační. Volby do Poslanecké sněmovny musí probíhat dle pravidel, která se týkají i způsobu propagace. Konkrétně Motoristé sobě za své první volby do PS ČR obdrželi pokutu ve výši 25 000 Kč již 29. 10. 2025 za využití nebo umožnění využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani.
Převážně se pokuty vztahovaly k nezajištění informace o zadavateli a zpracovateli propagace či volební agitace, což dostalo hnutí ANO ve výši 15 000 Kč, ODS 20 000 Kč a SPD 35 000 Kč. Nejvyšší pokutu obdrželi Piráti v hodnotě 80 000 Kč za:
- Užívání peněžních prostředků uložených na volebním účtu jinak než na financování volební kampaně.
- Nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu , viz sankce ÚDHPSH.
Společně s Martinem jsme se podívali i trochu na EET a Kobru. Šlo nám mimo jiné o fakt, že Ministerstvo spravedlnosti znepřístupnilo evidenci skutečných majitelů, což se stalo 17. 12. 2025. Byť je to na základě směrnice EU, z našeho pohledu se dává čest průchodu daňovým únikům, a tedy využití offshoreových účtů. Nejvyšší soud se ohradil, že dřívější úprava znění odporovala právu majitelů na soukromí, právu na ochranu osobních údajů a zmiňuje ve své zprávě články 7 a 8 Listiny základních práv EU.
Majitelé jsou již krytí a nyní ke zmíněným programům. Konkrétně daňová Kobra vykazuje dle Policie ČR v letech 2019 až 2025 nižší sumy uchráněných celkem prostředků, což je součet zachráněných a zajištěných v trestním a daňovém řízení.
VÝSLEDKY DAŇOVÉ KOBRY OD JEJÍHO VZNIKU (V MIL. KČ):
|ROK
|ZACHRÁNĚNO
|ZAJIŠTĚNO
|UCHRÁNĚNO CELKEM
|2014
|945
|462
|1407
|2015
|713
|2022
|2735
|2016
|731
|2655
|3386
|2017
|541
|869
|1410
|2018
|242
|2260
|2502
|2019
|112
|710
|822
|2020
|14
|666
|680
|2021
|52
|1015
|1067
|2022
|597
|608
|1205
|2023
|116
|661
|777
|2024
|15
|878
|893
|2025
|58
|726
|784
Státu se očividně přestává dařit. EET jako další nástroj proti daňovým únikům dle NKÚ evidovalo při kontrole za léta 2015 až 2023 tržby přes 2,2 mld. korun. Uvidí se dál, kolik přinese v následujících obdobích.
Útraty politiků za zahraniční cesty se mohou stát v některých ohledech zajímavým tématem. V současné době si tuto věc převzal na starost předseda sněmovny Tomio Okamura, o čemž napsal např. deník Echo24.cz. Když jsem již zmínila tohoto politika, tak pro představu jeho cesta s kolegy na Slovensko dle Poslanecké sněmovny (na žádost nejmenovaného občana) obsahuje informace o ubytování, stravném a nákupu věnců, ale již nezmiňuje částku za dopravu vládním speciálem Ministerstva obrany ČR (hrazeno Ministerstvem obrany), na což upozornilo CNN Prima News. Pro přehled jelo celkem 8 osob, a to Okamura, Jiří Barták, Radek Vondráček, Radim Fiala, Petr Macinka, Taťána Malá, Boris Šťastný a Filip Turek.
Okamura, jehož záloha na stravné činila 134,74 EUR, a místopředseda sněmovny Barták se zálohou na stravné 96,24 EUR měli oba hrazené ubytování Národní radou SR. U ostatních činilo ubytování 173,50 EUR a stravné 96,24 EUR. Celkem za ubytování, stravné a nákup dvou věnců bylo vydáno 2049,42 EUR (předem se omlouvám, pokud uvidíte v mém součtu chybu), viz dokument PSP.
Krásný přehled podává deník Fintag.cz od roku 2021 až 2025, přičemž za loňský rok je uvedeno číslo k datu 13. října.
Náklady na zahraniční cesty / 9. volební období:
- 2021: 521 956,64 Kč
- 2022: 12 654 162,70 Kč
- 2023: 17 534 417,79 Kč
- 2024: 11 109 304,02 Kč
- 2025: 9 109 692,73 Kč
Ve výdajích však budeme pokračovat. Je to vpravdě nekonečné téma, do kterého přispělo i Ministerstvo pro místní rozvoj se svou digitalizací stavebního řízení. V době ministrování Ivana Bartoše, tedy dle jeho funkčního období od 17. 12. 2021 do 31. 10. 2024 (Wikipedie), došlo k několika chybám při správě digitalizace, které způsobily ztráty a nutnost dalších výdajů.
Začala bych průzkumem od CEEC Research z konce září 2025, jehož se zúčastnilo 631 respondentů a tento průzkum Ministerstvo pro místní rozvoj též uveřejnilo. Z něho vyplývá, že portál stavebníka dle 67 % odpovědí funguje s obtížemi a jen 16 % jej označilo za bezproblémový. Jen dle 44 % se portál od zavedení digitalizace stavebního řízení v červnu 2024 zlepšil; vyšší procento vykázali ti, kteří vnímali, že je to stejné – ti tvořili 29 %. I přes uvedené zlepšení se však hodnoty pohybovaly pod 50%.
Nejvyšší kontrolní úřad učinil kontrolu, zda finanční prostředky na vznik a rozvoj digitalizačních technických map (dále jen DTM) byly vynaloženy účelně a hospodárně. Tyto mapy slouží např. pro územní plánování, přípravu, umisťování, povolování a provádění staveb, ČÚZK. Kontrolováni byli Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha a Ústecký kraj. Celkově krajům MPO poskytlo 2,89 mld. korun z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 pro 13 krajů na vznik DTM a alokované prostředky v Národním plánu obnovy na navazující projekty DTM ve výši 1,68 mld.. ČÚZK vynaložilo na podporu digitalizace stavebního řízení 247 mil. korun, Nejvyšší kontrolní úřad.
V čem však započal problém? Údaje v DTM byly neúplné a nespolehlivé, a to od více než 50 % vlastníků identifikovaných ČÚZK. V tomto ohledu NKÚ píše o snížené účelnosti vynaložených finančních prostředků konkrétně u Ústeckého kraje: „NKÚ tak vyhodnotil, že peněžní prostředky na pořízení informačního systému DTM Ústeckého kraje v celkové částce 17,33 mil. Kč byly z důvodu nespolehlivosti údajů vynaloženy se sníženou účelností. Ústecký kraj jako příjemce dotace neměl z důvodu nastavení podmínek poskytnutí podpory a právního ukotvení DTM možnost se snížení účelnosti účinně bránit,“ NKÚ – rok 2024. Vzhledem k tomu, že v té době byl systém DTM ve velmi rozpracovaném stavu, NKÚ píše, že ani dodatečných 1,68 mld. vynaložených na jejich dokončení nestačí a zjistil riziko dvojího financování. Dále píše, že tento stav „si v následujících letech vyžádá, aby vlastníci dopravní a technické infrastruktury vynaložili další peněžní prostředky v řádu jednotek miliard korun, a to zejména na pořízení nových a zpřesnění stávajících údajů,“ NKÚ rok 2024. Smlouva o horizontální spolupráci v rámci digitalizace stavebního řízení ze dne 2. 12. 2024 má hodnotu včetně DPH 18 438 881,50 Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zajímavý je i Seznam poradců za 1. pol. 2024 pro Ministerstvo pro místní rozvoj za 1. a 2. pol. roku 2024. Využilo se např. právních služeb firmy HAVEL & PARTNERS v hodnotě 1 781 725 Kč za analýzu možnosti zavedení jednoinstančního přezkumu veřejných zakázek, či právní služby firmy Weinhold Legal (smlouva o dílo v hodnotě 1 773 025,10 Kč). Ministerstvo uvádí za první pololetí celkovou cenu za poradce (a to jen část z nich) v celkové hodnotě 15 592 176,30 Kč. Ve 2. pol. se celková cena a opět jen za některé vyšplhala na 22 323 477,90 Kč, Seznam poradců za 2. pol. 2024.
O výdajích by se mohlo psát donekonečna. Chtěli jsme, aby si každý mohl učinit alespoň malý obrázek o tom, za co stát utrácí a kde dokonce i ztrácí.
Sandra Bornová
