K dražšímu životu jsou zapotřebí vyšší mzdy a důchody
Návrh rozpočtu, který je stále v jednání, není podle odborů akceptovatelný. Bude nutné hovořit o daních, k nimž se vyjádřil ještě v červenci letošního roku pro iRozhlas.cz, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středula: „Je nutné sáhnout do daní. Je nutné daně řešit, protože zatím je to tak, že tím, kdo platí primárně daně a státní rozpočet, je zaměstnanec. Všichni ostatní mají možnost se tomu jakýmkoliv způsobem vyhnout.“ Tento názor je zcela pochopitelný, protože schodek nemůže donekonečna růst. Zároveň se bude muset najít střední cesta. Bohužel žádná vláda nebyla schopna vybrat řádně daně z mezinárodních společností, které si tu žijí takřka (a neberte mě za slovo) zadarmo.
Na velké životní náklady každý jedinec musí být připraven, a proto se z pochopitelných důvodů zvýší minimální mzda a důchody, jinak se kupní síla sníží. Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí, potvrzuje: „Určitě jako ministr práce a sociálních věcí mám jinou prioritu z hlediska důchodů než třeba ministerstvo financí, protože vím, jakým způsobem to dokáže opravdu zamávat rozpočty důchodců,“ iDnes.cz. Zvyšování minimální mzdy má samozřejmě i svá negativa. Zaměstnavatelům se neustále každým rokem zvyšují náklady na mzdy a odvody, zdražení zdravotního pojištění pro OBZP, ale i výše doplatku zdravotního pojištění u zaměstnanců s nízkými úvazky, E15.
Zaměstnavatelé mohou reagovat (a nechci tím strašit) prostřednictvím různých opatření, ať už krácením nenárokované části platu, v nejhorším případě (pokud se jedná o firmu s velmi slabými zisky) snižování stavů, či omezit přísun nových pracovníků. V každém případě podle nového nařízení vlády stanovuje koeficient pro výpočet minimální mzdy na rok 2027 na 0,446 podle § 111 odst. 9 zákoníku práce. Pro rok 2028 má činit 0,458, ale minimální mzda pro rok 2028, která by se měla pohybovat okolo 26 900 Kč, se musí brát pouze jako orientační, neboť Ministerstvo práce a sociálních věcí „tuto částku označuje za výhled, a ne odhad“, Měšec.cz. Co se týče příštího roku, s velkou pravděpodobností se zaručená mzda zvýší o 2 500 Kč, tedy z dnešních 22 400 Kč na 24 900 Kč, což bude příjemná zpráva.
Podle mého názoru je nejvyšší čas odkládat si finanční prostředky stranou, ať už to bude na cokoli. Ti, kteří nerozhazují a ukládají peníze do investic (spoření, fondy, akcie či dluhopisy), si příští rok umožní zvýšit odloženou částku a připravit se na budoucnost či se zajistit v případě náhlých finančních výdajů. Osobně to vnímám pozitivně. Nikdo z nás nemůže vědět, co bude za řadu let, a tedy kolik nás v té době přijdou náklady na bydlení a obecně nezbytné věci. Zároveň doufat a optimisticky vyhlížet levnější budoucnost se zdá jako vytržení z reality.
S valorizací důchodů to bude jiný šálek kávy, protože na tom se musí domluvit všechny tři vládní strany. 300 nebo 600 Kč? Toť otázka. Ministru Juchelkovi vychází navýšení o 590 Kč, iDnes.cz, ale je to něco, čeho se obávají jak Motoristé sobě tak i samotná ministryně financí Alena Schillerová. „Celkové zvýšení může dosáhnout maximálně 2,7 % průměrného starobního důchodu, tedy přibližně 600 Kč měsíčně,“ SPD to podporuje, Finance.cz. Jinými slovy, bude záviset na Hnutí ANO, zda upřednostní názor Motoristů anebo SPD, či se bude snažit mezi těmito stranami prokličkovat a vytvoří zlatou střední cestu. Uvažuje se i o jednorázové částce, která však seniorům bude vpravdě k ničemu, neboť se počítá s tím, že to nebude rozhodně částka, se kterou vystačí po dobu dvanácti měsíců. Jednorázová částka může znamenat finanční rezervu, ale pouze s velkou pravděpodobností na následující měsíc, nikoli po celý zbytek roku.
Jinými slovy, my pracující se můžeme těšit, ale nad seniory se bohužel budou zatahovat mračna ještě dlouhou dobu. Dalším faktem je, že důchodci jsou toliko zanedbanou částí společnosti díky vládám, takže výsledkem je jejich závislost na dětech i po finanční stránce. Z etického hlediska je péče o staré rodiče zcela na místě, zároveň se však stávají finanční zátěží, což pro některé rodiny je vskutku těžké. Také jsou případy, kdy celá rodina vychází s příjmem až do „samé nuly“, ale zde podotýkám, že hodně závisí na tom, jakým způsobem některé rodiny hospodaří. Nicméně uvidíme, jak se domluví naše vláda a jaký bude její konečný výsledek.
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