Jednání Trumpa jako anekdota aneb když se prezident špatně vyspí
Působení amerického prezidenta začíná vypadat jako anekdota. Kdybych byla novinářkou, zeptala bych se ho na seznam zemí, které chce pro USA. Možná jeho představou je, aby USA bylo o velikosti sto států. Kdo ví? V každém případě touhu nemá jen po Grónsku, ale i např. Kanadě: „Trump na své síti zveřejnil také dva upravené snímky, které ukazují Grónsko i Kanadu jako americké území. Na jednom z nich Trump vztyčuje v Grónsku americkou vlajku,“ Ekonomický deník.
Co se týče Kanady, tak ještě v loňském roce dle Hospodářských novin vyloučil užití vojenské síly pro připojení k USA, ale bude platit jeho tvrzení i letos? Když vezmu v potaz případ Velké Británie, která převedla suverenitu nad ostrovem Diego García na Mauricius, tak Donald Trump zareagoval zcela opačně: „To, že Británie předala extrémně důležité území, je projev obrovské stupidity a další v dlouhé řadě národněbezpečnostních důvodů, proč musí být Grónsko získáno,“ iDnes.cz. Právě v loňském roce tentýž americký prezident s Marcem Rubiem souhlasil s touto dohodou, o které tvrdili, že „odráží trvalou sílu vztahů mezi USA a Británií“, iDnes.cz. Dokonce si to dal do souvislosti s Grónskem. Další obhajoba a tedy důvod, proč Grónsko musí mít. K anekdotě však přispěl i náš premiér Andrej Babiš, který si kvůli vysvětlování koupil glóbus, Echo24.cz. Zpět však k USA. Můžeme nyní hádat, kdy Donald Trump špatně spal, jestli loni nebo letos. Nebo už dočista zapomněl? Anekdota však nekončí, ba naopak pokračuje. Krásně to vylíčil pan Vodička ve svém článku na iDnes.cz: „Jestli vám to přijde jako déja vu, pak vězte, že to není všechno. Finále teprve přichází: kupní smlouva z jara 1917 měla dodatek, který je zásadní a současně z ní dělá cár papíru. Říkal, že Amerika výměnou za palmy navždy uznává právo Dánska na Grónsko s jeho ledy a kajaky.“ Zde je to nejen černé na bílém, ale přímo podepsané USA.
Donald Trump potřebuje získat příjmy pro svou zemi. Jedním zdrojem příjmů, dle mého názoru, má být mimo jiné i založení Rady míru (BoP), neboť nechce se mi věřit informaci z deníku E15, kde nejmenovaný americký představitel sdělil, že „vybrané peníze mají být podle něj přímo použity na obnovu poválečné Gazy,“ a dále pokračuje: „Rada má zajistit, aby „téměř každý dolar“ šel na plnění jejího mandátu.“ Tento deník, ale i jiná média uvádí představu Trumpa, jak by rada měla fungovat. Nechám stranou, že to bude OSN římská II, to není konec konců důležité. Budoucí členové musí mít možnost lukrativity a tedy vyjímečnosti. Lukrativita spočívá v neomezeném členství. To však něco bude stát. Donald Trump nešetří a rovnou vymyslel poplatek v hodnotě jedné miliardy dolarů a výše. Jednoznačnými příjmy jsou samozřejmě cla. V pravdě krásná reakce na odmítnutí Francie se připojit do Rady míru: „Řekl to? No, nikdo ho nechce, proto brzo v úřadě skončí. Dám 200procentní clo na jeho vína a šampaňské a on se připojí, ale nemusí se přidat,“ Ekonomický deník. Pokud bych měla přidat psychologický rozbor jeho výroku, tak je to dobrovolně – nedobrovolné členství pro Francii. Vzhledem k tomu, že se Francie potýká s ekonomickou krizí, tak je neomezené členství podle mě nemožné. Pak tu máme tříleté členství, u kterého však není stanovena cena: „Americký představitel potvrdil Bloombergu, že členství v radě by bylo možné i zdarma, ale miliardový příspěvek by zajišťoval trvalé členství,“ E15. Jsme v období kapitalismu a nedovedu si představit, že by omezené členství bylo zdarma. Navíc řízení, dle tohoto deníku, bude plně v rukou Donalda Trumpa a to nejen stránka finanční. Předsedou rady má být samotný prezident, který bude mít pravomoc členy také odvolat.
I jeho Rada míru naráží na odpor. Co se týče otázky Gázy, prezident Trump obešel Izrael, nebo snad i v tomto případě zapomněl? „Izrael nesouhlasí s nově ustanoveným výborem složeným z palestinských technokratů, který podpořil americký prezident Donald Trump,“ Echo24.cz. U otázky připojení Grónska k USA má Trump problém přímo uvnitř své strany. V tomto případě se zřejmě republikáni spojí s demokraty, aby došlo k omezení pravomocí prezidenta zasáhnout Grónsko vojensky. Dokonce zástupce státu Nebraska Don Bacon za republikány se domnívá, že by taková akce mohla vést i k impeachmentu, iDnes.cz. Kdo by jim však šikovným způsobem zajistil příjmy? Ani bych to neměla nazývat „šikovným“, vždyť je to expanzivní politika, která vzbudí protiamerické nálady a není problém nasměrovat evropské trhy jiným směrem. Je to sprosté vydírání a Donald Trump ukazuje, že neumí se spojenci komunikovat rozumným způsobem.
Sandra Bornová
Boj o Grónsko může vyústit v konec Severoatlantické aliance
Pomalu a jistě se začíná situace soustředit na Grónsko, nikoliv na Ukrajinu, byť válka stále pokračuje. Hrozí tu možný zánik severoatlantické aliance díky způsobům současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Sandra Bornová
Nezávislí na ruském plynu? Rusko však vydělává dál
Ještě v roce 2023 již bývalý premiér Petr Fiala si pochvaloval, jak se Česká Republika stala nezávislou na ruském plynu. Znělo to jako vtip stejně tak, jako když mluvil o německých platech.
Sandra Bornová
Slabá politika EU vůči USA těžko bude odolávat
USA se považují za super velmoc. Pod vedením prezidenta Donalda Trumpa to začíná nabývat až bláznivého rozměru. Závislost na USA jde ve prospěch americké politiky a businessu. EU ukazuje sílu tam, kde je snadný cíl, jinak se bojí.
Sandra Bornová
Sazby na spořících účtech klesají, co s penězi?
Začíná úleva pro úvěry a končí vysoké úrokové sazby na spořících účtech. Není však pravda, že tuto formu investice, která je neriziková, můžeme zabalit a nechat si peníze pod polštářem, či je přesouvat z jedné banky do jiné.
Sandra Bornová
Skandál s Okamurou? A co korupční skandály na Ukrajině?
Je nutné podotknout, že velká část politiků bez ohledu na to, jaký stát zastupují, by měli projít lekcemi kultury mluveného projevu. Když nepovedený výrok vystřídá vulgárnější, začíná divadlo, jehož vstupné je zdarma.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Onkolog Svoboda a další získali Cenu města Brna,Uhde s Polívkou čestné občanství
Laureáti Ceny města Brna pro rok 2025 si dnes ve Sněmovním sále na Nové radnici převzali ocenění....
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. Pro velký...
Jak vypadá alternativní porno? Pro odpověď musíte vyrazit do Holešovic
Jak může vypadat porno bez stereotypů, studu a předsudků? Odpověď nabídne první český festival...
Barcelona je v Praze! Favorit z Katalánska nastoupí bez jedné ze svých hvězd
Fotbalisty pražské Slavie čeká mimořádně těžká zkouška. V Edenu přivítají katalánského obra FC...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 49
- Celková karma 21,84
- Průměrná čtenost 437x