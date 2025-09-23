Je EU udržitelné? Andrej Babiš chce zůstat.
Kdo bude koaličním partnerem hnutí ANO, je otázka víc než na místě. I ČR patří k zemím EU, kde začínají sílit protievropské tendence. Když vezmu Francii a Německo jako dvě největší ekonomiky EU a eurozóny, spolu s naší zemí mají politické strany, které razí směr k odchodu z EU, jako je německá AFD, u nás je to SPD ve spojení se Svobodnými, PRO a Trikolorou a hnutí Stačilo!, ve Francii Národní sdružení Marie Le Penové. V případě dvou největších ekonomik to ale znamená opustit i eurozónu.
V současné době vrcholí krize ve Francii, která je zmítána demonstracemi. Jak se říká, krize volá po změně a je otázka, zda současný prezident Emmanuel Macron ustojí nápor lidu. Vzhledem k tomu, že během necelého roku dosadil na post premiéra již třetího člověka, a to Sébastiene Lecornu, jak uvedlo iDnes.cz, což vskutku nenasvědčuje, že by situace ve Francii šla správným směrem. Vždyť agentura Fitch Ratings zhoršila Francii rating a Česká Republika je na tom lépe než Francie, Nová Večerní Praha. Dle Lukáše Kovandy v tomto deníku by francouzská krize mohla stáhnout s sebou euro a citelně by zvýšila náklady na půjčování i Německu. Zajímavá je i informace, že „Spojené státy a Británie ale stále mají kontrolu nad svými centrálními bankami, takže mohou vlastní dluh monetizovat, Francie takovou možnost kvůli členství v eurozóně nemá,“ dodává Louis-Vincent Gave, Nová Večerní Praha. To je jedna stránka mince. Druhá strana je zmíněná v článku na Patria.cz, kde se hovoří o „ředění rizik“, což je v případě „vydávání společných dluhopisů, kdy by rizikovější země těžily právě z toho, že jejich riziko je ředěno zeměmi jako Německo, či Nizozemí a Portugalsko.“ Dluhopisy znamenají právě monetizaci dluhu a v takovém případě nemohu souhlasit s názorem Gavea. Podstatné však bude nárůst nákladů na úvěry, které budou napříč EU.
Nyní bych se vrátila k politickým stranám, které jsou velkými kritiky EU. Strany AFD, SPD a Stačilo! jsou pro vystoupení z EU. Byť to již nehlásá strana Le Penové, podle některých „chce ale nyní Národní sdružení fatálně rozklížit EU i eurozónu „zevnitř“, čímž je fakticky zlikvidovat,“ Nová Večerní Praha. Je skutečně otázkou, jak dlouho se ještě Evropská unie dokáže udržet? Hnutí ANO nevytvoří koalici např. se SPOLU či s Piráty. Ale sestaví vládu s Tomiem Okamurou spolu s dalšími, kteří chtějí referendum o vystoupení z EU? Již Karel Havlíček sdělil, že nebudou spolupracovat s těmito stranami, neboť hnutí ANO chce zreformovat EU, nikoli ho zničit, jak uvedl iDnes.cz. Na referendum lidé mají právo. Jestliže jsme hlasováním odsouhlasili si vstup, neznamená to, že nemáme právo se rozhodnout z ní vystoupit. Je tu však zásadnější otázka na hnutí ANO: „Jak dlouho už usiluje o zreformování Evropské unie?“ Můj názor je, že je to naivita a naivita do politiky nepatří. Vnímám v tom i strach: „Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO nebo EU, to by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale bylo by to i do značné míry velmi nebezpečné,“ podotkl Havlíček na iDnes.cz. Nad touto větou by se dalo diskutovat. Otázka: „Bude nás stát více peněz výstup z EU, anebo nás to přijde daleko dráž za tu dobu, co setrváme v EU?
Sandra Bornová
Hlas lidu v Londýně na protestu aneb postupná islamizace Evropy pokračuje.
Islamizace, která formu bombových útoků vystřídala za formu migrace a postupné vniknutí do správ a asociací, je nesporný fakt. Někteří evropští politici však migraci vítají dosud.
Neziskové organizace jsou jako nafouknutá bublina
Termín bublina je používán pro investice a dovolím si ho použít i na neziskové organizace, neboť se také jedná o investici, byť jiného druhu a jejíž návratnost je, či by měla být v podobě služby.
Zdechovský proti Konečné aneb více východu než západu
Již slovenský europoslanec Milan Mazurek po shlédnutí videa od Tomáše Zdechovského se smál tak, že spadl ze židle. Náš europoslanec je velmi aktivní na sociálních sítích.
Nařízení EU proti odlesňování - záchrana lesů na úkor firem
Evropská unie dále pokračuje ve svých absurdních nařízeních, rozhodla se zachránit celou planetu. Zelená politika EU opět nenechá trh volně dýchat a brzy na firmy dolehne nařízení o původu zboží.
Bitcoingate: praktiky a politická neprůhlednost
Před jednáním, či v průběhu, se lidé obvykle rozhodnou, co konat a co ne. Krytí a využívání nelegálních zdrojů, které byly ospravedlněny a nyní opět uvedeny do procesu trestního řízení jsou předmětem kauzy.
