Inflace: Kdy skončí zdražování a učiní vláda před volbami kroky?

Inflace je makroekonomický ukazatel, který snižuje hodnotu peněz a přispívá ke snížení kupní síly a národní ekonomika není na tom dobře. Odráží se na cenách spotřebního zboží, bydlení, dopravy a růstu mezd.

I když vezmu v potaz, že je sezóna, a tudíž je pochopitelné očekávat nárůst cen spotřebního zboží, tak je však nutné podotknout, že s inflací se potýkáme už pěkně dlouhou dobu a stále není zlepšení, které by mělo přijít ze strany vlády. Je nutné říci, co vše má vliv na inflaci. Samozřejmě je nutné do toho zahrnout i válku mezi Ukrajinou a Ruskem, protože EU se aktivně zapojuje v boji proti Rusku. Konkrétně bych ráda zmínila, že předsedkyně von der Leyenová se chce zadlužit kvůli obraně iDnes.cz. Pokud vláda si na obranu zažádá o úvěr, bude to znamenat, že dá do oběhu další peníze, čímž se zvedne inflace a zvednou se ceny. Zaměřím se na potraviny.

Inflace letos v červnu se zvýšila meziročně o 2,9% a meziměsíčně o 0,3% Kurzy.cz. Co se týče spotřebního zboží, tak můžete vidět zde na obrázku z tohoto serveru, jak si ČR vede v cenách v rámci EU. Na obrázku vidíte, jak si vedou ostatní, ne všechny, členské země v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen.

Hrají v tom roli energie, doprava, nízká konkurence, mzdy a veškeré náklady na provoz. Na nízké konkurenci se shodují většina exepertů včetně prezidenta Sdružení obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy a prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová poukazuje na vysoké regálové ceny, o kterých obchodníci vědí, že je zákazníci kupovat nebudou. Aby se produkty prodaly, jednoduše si nasadí slevy Peníze.cz. Nakupovat za slevy do nekonečna je z mého pohledu nesmysl, protože v takovém případě, obchodní řetězce mohou nasadit rovnou nižší cenu. Vrátila bych se však k faktoru nízké konkurence, kdy na trhu dle Prouzy „v řadě segmentů existují jeden až dva dominantní dodavatelé a stát záměrně brání větší konkurenci z dovozu“, uvedl na serveru Peníze.cz v témže článku. Je však otázka, do jaké míry je řešení nechat trh svobodně. Když nebudu brát v potaz pouze dovoz, což souhlasím, že vláda zabráněním zvýšení konkurence jedná proti občanům, a vezmu v potaz slova agrárního analytika Petra Havla, aby zde bylo více maloobchodních, potravinářských a zemědělských firem, tak nejenom u nás silné firmy většinou skoupí slabé a octneme se v situaci, v jaké jsme dnes. Nicméně i když se stav ponechá tak, jak je nyní. Máme tu krásného ukazetele v podobě Chorvatska, které učinilo bojkot proti vysokým cenám obchodních řetězců a projev lidí se vyplatil, zastropovali ceny médium.cz. Tento blog od pana Čápa se mi líbil, pravda je však taková, že lidé pokud se rozhodnou, že týden nebudou nakupovat, tak budou nuceni nakoupit poté či před dvojnásobné množství, ale to závisí na tom, jaké zásoby, resp. kolik a čeho má každá domácnost. Zde si dovolím souhlasit s ekonomem Bartoňem, kterého zmínil. Nicméně jsem zpozorovala, že ekonomové se bojí zastropování cen a uvádějí to na příkladu Maďarska. Orbán zastropoval základní potraviny, o čemž napsali Novinky.cz. V našem případě, když vezmu v potaz, že je malá konkurence, by se dle mého názoru nic hrozného nestalo.

Vládnou nám tu nadnárodní společnosti, které si u nás dělají, co se jim zlíbí a to není dobře. Když vezmu v potaz, jak se zachoval obchodní řetězec Lidl v Německu, kdy se rozhodl zlevnit trvale ceny asi u 500 produktů iDnes.cz, tak to znamená, že to jde a strach našich expertů se mohou rozplynout. Na tomto článku z konce května je krásné, jak se Lidl zachoval k české straně. Není přece nutné u nás učinit to samé, co na domácí půdě. Zde měla naše vláda začít jednat a vyjednat pro nás tytéž podmínky anebo ze své pozice zastropovat ceny u všech obchodních řetězců, protože logicky by lidé upřednostňovali Lidl před ostatními (kdyby Lidl učinil ty samé podmínky i pro ČR). Pravda je a berte to jako hypotézu, že by konkurenti byli nuceni učinit to samé či reagovat opět zapomocí slev, protože nemohou přijít o zákazníky. Když vezmu v potaz Oblíbené Polsko, tak i když se nám nevyplatí, aby Zlotý sílil, tak ale musím ocenit, že Poláci nenechávají svou měnu slábnout a přitom jsou jejich výrobky, byť ne všechny pro nás stále levnější. Zde je pěkný článek zde na iDnes.cz, kde se snažili novináři porovnat ceny u nás a v zahraničí, konkrétně v Polsku.

Problém vysokých cen u potravin je zbytečná byrokracie okolo ochrany životního prostředí, čímž se navyšují ceny, takže rozhodně nejde jen o energie. Pokud si na administrativu musí zemědělci vyhledat kompetentní pracovníky, což jsou další náklady na mzdy, které se inflací zvyšují, o čemž napsala loni obecně v prosinci Hospodářská komora ČR. Tak není divu, že se zvedají ceny produktů a služeb. U zemědělců se musí počítat i s počasím, které pokud je nepříznivé, samozřejmě ceny komodit to zvedne nahoru. Nicméně jsou tu výše zmízněné faktory, které po pravdě by nemusely být.

Potýkáme se nejen s vysokými cenami u potravin, ale i za bydlení, vysoké úrokové sazby pro získání hypotéky, dopravy a to vše zasahuje naše peněženky. Co se týče statistik průměrné mzdy versus reálná, tak můžeme vidět na obrázku ze stránek Kurzy.cz, že reálná se vyvíjí značně při zemi oproti průměrné mzdě, která „astronomicky“ stoupá. Konkrétně za 1Q 2025 průměrná mzda se zvedla o 6,7%, ale reálná mzda o pouhých 3,9%.

Tedy reálný důchod jedince, klidně to vezmu na důchod celé domácnosti, neumožňuje naplňovat zcela své potřeby při takto vysokých cenách. To znemožňuje lidem mít větší úspory, když se jedná o plánované šetření peněz na jakoukoli potřebu, at už se jedná o rekonstrukci, nábytek, dovolená, spoření na důchod a další. Beru v potaz fakt, že jakmile se domácnosti zvýší důchod, například pomocí sociálních dávek, vyšší mzda či důchody pro seniory, nemocné, tak se zvýší o něco její kupní síla. V současné době je však řada domácností na hranici chudoby Novinky.cz.

Nyní si kladu otázku, kdy dojde ke zlepšení? Učiní vláda do voleb patřičné kroky, nebo bude tiše přihlížet? Když si zavzpomínám na výrok Petra Fialy, že tu budeme mít německé platy Novinky.cz. Řeknu to zcela otevřeně, pokud některé české firmy to risknou, tak ale s nějakou pravděpodobností srazí např. pohyblivou složku mzdy, nebo zavřou část svého podniku a začnou propouštět. Závisí na tom, jak jsou české firmy silné. Bez zajištění věcí, to však nepůjde a budeme všichni válčit s financemi dál.