Hnutí ANO aneb spor o schodek
Na jedné straně to vypadá, že by neměla vítězná strana ve volbách mít problém; na druhé straně se v koalici vždy ukáže směs názorů a je jen otázkou vůle, a to všech stran, vytvořit zlatou střední cestu. Hnutí ANO je středová strana, tedy v doslovném slova smyslu ani pravice ani levice, a zároveň je vítěznou stranou. Jinými slovy, neměl by být problém vytvořit shodu jak s Motoristy tak i s SPD. Když si vzpomeneme na vládu Petra Fialy, která čítala pět stran, nebyla shoda v přijetí eura, protože každá strana měla k tomu jiný postoj, Seznam Zprávy.cz. Pokud to vezmu jako úvahu, lze dojít k závěru například hlasováním uvnitř vlády. Přijde mi tento názor logický i ve vztahu k současné vládě. Debatuje se, rozebírá se..., samozřejmě se musí dát přednost i koaličním partnerům, ale v tomto případě hnutí ANO převažuje. Někteří z Vás jistě namítnou, že tento názor je až příliš jednoduchý. V tom se nebudu přít.
Nicméně faktem je, že Babišova strana se může roztrhnout na kusy. Ještě dříve před volbami si pamatuji, jak Karel Havlíček prohlásil, že Motoristé jsou jim nejblíže pro spolupráci, Seznam Zprávy.cz. Nyní s nimi zahájí boje o rozpočet na příští rok. Vždyť ani nemají shodu ve společném kandidátovi na prezidenta, iDnes.cz, a to všechny tři strany. Rozhodně nemohu souhlasit s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, který je proti omezení finanční podpory v nezaměstnanosti. Můj postoj k nezaměstnaným je racionální. Jestliže někdo nechce hledat práci a jenom žije ze sociálních dávek, stává se problematickým a zároveň je nezodpovědným. Netvrdím, že jsou to všichni nezaměstnaní, ale někteří ano. Nesouhlasila bych ani s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který reaguje na ministryni financí Alenu Schillerovou jako „možnou alibistku“, protože tvrdí, že s úsporami mají přijít ministři, iDnes.cz. Co se týče úspor na ministerstvech, souhlasila bych s ní napůl. Pokud vezmu fakt, že každý ministr přijde za ní s tím, že si chce zobnout co největší várku peněz pro svůj resort, tak na ní je, aby to ukočírovala. To se nestalo, tudíž ministři z SPD a Motoristů by měli mlčet, protože se sami zachovali nezodpovědně. Tak to vidím já.
Poslanec Pikora stojí snad mimo všechny, protože nejraději by škrtal všude, iDnes.cz. Teď se lid může držet pevně křesel, než se dozví jeho návrhy. Upřímně, šetřit na dopravních stavbách... nejsem si jistá. Bude šetřit i na výstavbě bytů? Možná přeháním, ale uvidíme, jak celá věc dopadne.
Líbí se mi věta politologa Josefa Mlejnka: „Kritici rozpočtu jsou ve výborné pozici, protože ten rozpočet nemusejí skládat,“ iDnes.cz, a má pravdu. Je snadné kritizovat a jenom dostávat peníze. Bude zajímavé pozorovat, jak se budou rozhovory odvíjet. Motoristé sobě jsou pravicová strana a SPD (z mého pohledu) spíše levicová, i když to Okamura nechce přiznat. Ani nůžky by ničemu nepomohly. Jimi se rozdělí Babišova strana na dvě poloviny a nic se nevyřeší. Dočkáme se závěru?
Sandra Bornová
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