Hlas lidu v Londýně na protestu aneb postupná islamizace Evropy pokračuje.
Protest v Londýně proti nelegální i legální migraci jsou hlasem lidu. Bohužel mnohá média tvrdí, že počet demonstrantů byl něco přes sto tísíc lidí, ale zde video na YouTube kanálu The Guardian News ukazuje, že lidí bylo mnohonásobně více.
Nyní k migraci. Je nutné sdělit, že pokud migrant koná trestnou činnost, na kterémkoli území, nelze to přehlížet. Ne, nadarmo na to poukazuje SPD spolu se Svobodnými, PRO a Trikolorou a mají to ve svém desateru. Trestné činy migrantů, zejména muslimských, však nejsou jediným faktorem, který trápí Velkou Británii. Současná vláda v Anglii je schopna pro prosazení migrantů umlčovat vlastní občany. Tak např. chystají „nový, přísnější zákon proti „islamofobii“,“ Lidové noviny. Již Konzervativní noviny poukazují na příklad kurdského ateisty ve Velké Británii, který se rozhodl spálit Korán před tureckým velvyslanectvím. Prakticky se k tomu postavil soud tak, jako kdyby se mělo jednat o státní vlajku. Pálily se knihy již ve středověku, neboť katolická církev haněla v té době protestanty, židy, takže dle mého názoru se nestalo nic zvláštního, protože to již v historii proběhlo. Co je však zajímavé, je informace o Muslimském bratrstvu, o kterém píše i Deník.To, ovšem netýká se jen Velké Británie. Zmíněno je např. Nizozemí, Francie, ale i Brusel, který „je ve francouzské zprávě popsán jako „evropská křižovatka Bratrstva s těsnou sítí asociací a organizací,“ ovlivňujících eurounijní instituce k adopci islamizační politiky, s aspekty práva šaria a kriminalizací islamofobie.“ Zde se migrace vymkla z rukou.
U nás je zatím klid, ale pokud se nepovede migrační politika rozumným způsobem, může docházet k postupné islamizaci i u nás. Začíná to slovy, že migranti jsou pro ekonomiku důležití a nakonec z toho vzejde po nějaké době pohroma. Samozřejmě to bude mít dopad na kulturu, která bude postupně pohlcována druhou až k samotnému zániku. Má to dopad na bezpečnost, kterou mnozí evropští politici přehlížejí, resp. dělají, že nevidí. Vždyť si vzpomeňme, co se stalo např. v Německu.
Mimo Evropu se podívejme, co se nyní děje v Sýrii. Jak jsou na tom křesťané, kteří k nám ani nedorazí? Do Evropy přicházejí převážně muslimové. Proč tito lidé utíkají ze Sýrie? Vyjádřím se svými slovy: „mají svobodu“. Islám po dobu let nabyl negativních podob a výsledkem jsou toho např. islamisté, kteří posílili své pozice v Sýrii a na to poukazuje např. článek v Reportéky.cz.
Správně by se mělo u migrantů zjišťovat (což se samozřejmě nikdy nestane), do jakého islamského hnutí patří. Takový salafismus, který hlásí návrat k původním hodnotám islámu, již schvaluje násilí. Obrana proti nemuslimům, svět je nestoudný, nečistý a muslimská obec „Umma“ nesmí být znečištěna tímto světem a v ní nemá mít prostor žádný bezvěrec, čímž se nemyslí pouze ateista, ale i křesťan, žid, hinduista, budhista. Co tedy s bezvěrci? Pro ně jsou dvě cesty: násilí a implementace islámu spolu s právem Šaría do nemuslimských zemích po celém světě. Není divu, že se dostávají do institucí např. v Nizozemí, jak řekl komentátor De Telegraafu Afshin Ellian: „Zatímco vláda je uhranutá vyhledáváním extrémně pravicových spiknutí, ruských dezinformací a anti-LGBTQ+, Muslimské bratrstvo proniká do našich obecních správ, veřejných úřadů, univerzit, sportovních klubů a sociálních médií, pod úkrytem náboženské svobody,“ Deník.To.
A co pak takový Džihád? Je to válečná koncepce islámu, kde „zabití bezvěrce jako nepřítele je součástí války v rámci Džihádu stejně tak jako zemřít mučednickou smrtí, která je službou Bohu,“ Všechno jsou to koncepce, které se odchýlily od skutečného islámu, tím myslím odchýlení se od Koránu: „Korán nepřipouští zabíjení civilistů a nezmiňuje zabíjení nevinných, žen a dětí,“ Ústav mezinárodních vztahů Praha. Přesto se rozhodli, že prosadí toto náboženství. Je to jako za doby křížových výprav, inkvizice, tedy pronásledování a potírání jinověrců. Přijde mi, že svět v tomto ohledu není jiný. Zároveň si však nikdo z nás, předpokládám, nebude přát to, co se děje jinde v Evropě. Zcela otevřeně politici s touto kulturou mají pramalé zkušenosti a připustit si je k tělu s tím, že neučiní základní kroky pro bezpečnost, je vskutku odvážné. Vnímám velmi pozitivně Polsko, které vyhostilo ukrajinské migranty, kteří konali trestnou činnost, Novinky.cz. U Poláků je více než jasné, že si islamisty nepustí do své země. O tom to ale je.
Ti, co přijíždějí různými způsoby do Evropy, co jsou zač? Je skutečně jejich život ohrožen, že museli emigrovat? Nebo je to turistika za účelem šíření jejich víry? Tito muslimové jsou intolerantní k jiným náboženstvím a nevypadá, že by chtěli šířit lásku a dobro. Normální člověk, tedy muslim, nevztáhne ruku na druhého. Vrátím se však ke své původní myšlence. Ve středověku byla christianizace i v podobě křížových výprav, ale i rekatolizaci v novověku musím do toho zahrnout, a nyní je postupná islamizace. Vyjádřím se takto: „náboženství je otázkou volby člověka. Je to svobodná volba a takto by to mělo i zůstat. V žádném případě nepochybuji o morálním kodexu věřících jakéhokoli náboženství. Jakmile je tam však implementováno násilí, musí se tomu říct ne, neboť to budou schytávat z naší strany právě normální věřící a ti se nám budou snažit dokázat, že jejich náboženství takové ve skutečnosti není.
Sandra Bornová
Neziskové organizace jsou jako nafouknutá bublina
Termín bublina je používán pro investice a dovolím si ho použít i na neziskové organizace, neboť se také jedná o investici, byť jiného druhu a jejíž návratnost je, či by měla být v podobě služby.
Sandra Bornová
Zdechovský proti Konečné aneb více východu než západu
Již slovenský europoslanec Milan Mazurek po shlédnutí videa od Tomáše Zdechovského se smál tak, že spadl ze židle. Náš europoslanec je velmi aktivní na sociálních sítích.
Sandra Bornová
Nařízení EU proti odlesňování - záchrana lesů na úkor firem
Evropská unie dále pokračuje ve svých absurdních nařízeních, rozhodla se zachránit celou planetu. Zelená politika EU opět nenechá trh volně dýchat a brzy na firmy dolehne nařízení o původu zboží.
Sandra Bornová
Bitcoingate: praktiky a politická neprůhlednost
Před jednáním, či v průběhu, se lidé obvykle rozhodnou, co konat a co ne. Krytí a využívání nelegálních zdrojů, které byly ospravedlněny a nyní opět uvedeny do procesu trestního řízení jsou předmětem kauzy.
Sandra Bornová
Penze v ČR a v Německu
Otázka penzí hoří nejen u nás, ale i u našich sousedů. Pohledy některých lidí hovořících o zrušení penzí jsou až asociální a neuvědomují si, že nyní jsou produktivní, ale později nebudou.
