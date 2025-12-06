George Soros nikdy nespí a budoucí vláda nebude smět také

Budoucí vláda se rozhodla jít proti politickým neziskovým organizacím. Nebude to jistě tak jednoduché, protože rozhodují vazby prostřednictvím smluv se Sorosovou Open Society Foundations.

Již jsem v jednom svém článku o neziskových organizacích napsala, že jejich vznik je selhání státu zajistit základní potřeby občanům. Budoucí vláda chce zpřísnit poskytování dotací neziskovým organizacím. Alena Schillerová a Robert Plaga se však vyhýbají stanovit definici politické neziskovky, iDnes.cz. Do určité míry se nelze tomu divit, neboť organizace nemusí mít předmět činnosti vztahující se např. k občanské společnosti, či demokracii, ale vazby na politické kruhy mohou mít. Je to jako v případě evropské komise, která si platila neziskové ekologické organizace, aby šiřily zelenou politiku, Echo24.cz.

Nyní ale k věci. Máme tu organizaci Nadace Open Society fund Praha, která je součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations, jejímž zakladatelem je George Soros. Osobnost značně problematická a kontroverzní, která v roce 1992 způsobila pád britské Libry tím, že vsadila 10 mld. dolarů na prodej Libry, Forbes. Vlivné mezinárodní společnosti i osobnosti na finančních trzích svým velkolepým rozhodnutím způsobí vždy velkosáhlé škody. V tomto případě donutil Velkou Británii vystoupit z evropského měnového systému. Když jsem se dívala na různé články, jako např. „Trump viní Sorose z podpory protestů“ iDnes.cz, či o postoji Maďarska na Echo24.cz a další, je tu zásadní podezření, ze kterého se činí konspirace. Konspirace jsou pohádky a podezření mohou doložit i investigativní novináři. V případě ČR vazby na Sorose se dají ověřit za pomocí vazeb, dotací, smluv či veřejnými zakázkami a podezření dostane jasné důkazy.

Základem je zdroj Hlídač státu, což je nezisková organizace, jejímž cílem je zpřístupnit veřejnosti podrobnosti o finacování firem, státu a zveřejňují dotace, smlouvy (i chybné), platy politiků a dalších. Tato organizace vám sice na svých stránkách uvede své podporovatele, mezi které patří např. Seznam, Jan Barta a další, ale už se nedovíte, že dostávají dotaci od Nadace Open Society Fund (dále jen zkr. OSF), čímž mě popravdě zklamali. Tuto informaci uvádí právě Nadace OSF na svých stránkách, kde uvádí své projekty. V tomto případě pod hlavičkou efektivní dotace v hodnotě 1 318 718 Kč a datum realizace připadá od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025.

Sorosův vliv spočívá v propojenosti. Jeho Nadace OSF nejen získává dotace, ale i dává dotace organizacím. Dle Hlídače státu, má pod sebou 7 podřízených subjektů, z nichž Centrum pro současné umění je dceřinou společností Nadace pro současné umění Praha, která spadá pod Nadaci OSF. Právě Centrum pro současné umění za již dosluhující vlády Petra Fialy získalo od ministerstva kultury v roce 2024 2,5 mil. korun, Hlídač státu, 2023 2,6 mil., Hlídač státu, ale vyjímkou však není ani předchozí vláda Andreje Babiše a opět ministerstvo kultury, např. rok 2020 dotace v hodnotě 1 850 000 korun, Hlídač státu. Největším poskytovatelem je hlavní město Praha, které v roce 2023 schválilo Centru 10,8 mil. korun, Hlídač státu. Konkrétně Praha 7 uzavřela s Centrem 2 smlouvy za nevelké částky v hodnotě 291 710Kč, Hlídač státu.

Budoucí premiér Andrej Babiš předpokládám bude bojovat proti Sorosovi také. Obdrží Sorosova nadace dotace na své projekty? Některé nejsou politického rázu, ale celkově to spadá pod hlavičkou George Sorose. Poskytnout dotaci znamená podpořit kontroverzní osobnost a loutkaře. Pokud zarazí dotace Nadaci OSF, bude to v pořádku. Nicméně budou si muset uvědomit, že s Nadací OSF jsou propojená města, univerzity, zejména Karlova univerzita, Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z letošního roku, kde je plátcem a hodnota činí 1 875 000 korun, Hlídač státu. Smlouvy má i např. s Českým telekomunikačním úřadem, knihovnami, Divadlem Archa, Hlídač státu. Ani Český rozhlas není vyjímkou, smlouva ze 31. 3. 2025 s Nadačním fondem Eduzměna, který je součástí Nadace OSF v hodnotě 500 tis. korun bez DPH. Zde Český rozhlas je plátcem, Hlídač státu.

Jako holding včetně Nadace OSF Praha získala na dotacích od roku 2000 až po současnost v celkové hodnotě 181 097 430 Kč, Hlídač státu a mezi poskytovateli patří např. Národní fond, Státní fond kultury ČR, ale i ministerstvo práce a sociálních věcí, které v roce 2006 přispělo dotací v hodnotě 5 643 033 Kč, Hlídač státu.

Nadace OSF poskytla dotace v celkové hodnotě 5 811 870 Kč. Mezi příjemci patří např. zmíněný Hlídač státu, Oblastní spolek českého červeného kříže, či Portus Prachatice.

Jinými slovy budoucí vláda bude mít co dělat. „Organizace zapojující se do politické debaty a financované ze zahraničí by měly tuto skutečnost jasně a srozumitelně uvádět, například na svých webových stránkách nebo v materiálech, které šíří. Inspirujeme se praxí zemí, které chrání transparentnost veřejné debaty, jako jsou například USA nebo Izrael. Dbají na to, aby veřejnost měla férovou informaci, kdo dané aktivity financuje,“ říká Schillerová iDnes.cz. To je krásné, ale platí se tu organizace, která patří Sorosovi a jeho OSF má jak projekty politického rázu, ale i nepolitického. Nelze tvrdit, že poskytování dotací projektům nepolitického rázu pro Nadaci OSF jsou v pořádku, když patří osobnosti, která se aktivně zapojuje do politiky. Je to podpora Sorose tak či tak a jeho OSF bude nadále vydělávat. Situace by mohla být vlastně velmi jednoduchá. Zastavit toky peněz i nepolitickým projektům OSF, jako jsou např. projekty určené pro kulturu, ale bude to budoucí vláda zkoumat také?

Autor: Sandra Bornová | sobota 6.12.2025 16:35 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Sandra Bornová

  • Počet článků 39
  • Celková karma 22,76
  • Průměrná čtenost 342x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

