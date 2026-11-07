Francie si kýchla a Evropa dostala rýmu
Z evropského kontinentu se stává místo bouří a protestů, policie má plné ruce práce a politici se jen z dálky dívají. To už není jen nějaká povídka či román, ale realistický obraz našich aktuálních dějin a my, kteří se nezúčastňujeme žádných demonstrací na naší české půdě, jen s nechutí čteme, či sledujeme zprávy.
Když jsem si tak krátce popovídala s kolegyní na konci pracovní doby, kdy už byl relativně klid, prohodila jsem větu: „Jednou se dočkáme toho, že minimální mzda dosáhne až do výše 50 tis. korun.“ Odpověděla mi na to slovy, že pokud se tak stane, nekoupím pod 500 korun ani rohlík. To je samozřejmě přehnaná částka, spíše a mnohem realističtější je si představit, že rohlík vás přijde na 20 či 30 korun. Nicméně co bylo hlavním předmětem našeho rozhovoru a co se týče Evropy jako celku, důvodem nepokojů? Sociální otázky. Životní náklady se všem zvedají a podnikatelům ty provozní. Všechno jde směrem nahoru, politické tváře v Evropě nečinně přihlížejí a jedou si své.
Líbí se mi citace deníku.cz z britského listu The Guardian: „Francie si kýchla a Evropa opět dostala rýmu.“ Tak už jsme tu měli covid, který proběhl napříč zeměmi, ale rýma se dá zastavit, jenom musí být vůle. Lidé toho mají dost. Nedivím se, že padají i otázky – a věřím pevně, že to bude takhle všude, nejen u nás – koho volit. Když se podívám, jakým způsobem se řeší např. problematika s migranty, a podívám se na USA, není ani divu, že to ve volbách schytali republikáni. Také ten protipól Evropa versus USA. Evropa se zpočátku chovala k migrantům ve stylu: „máte dveře otevřené,“ a teď, když je to v té nejhorší fázi, si uvědomila, že musí obrátit. Trump je pravý opak, ale tak násilným způsobem řešit migraci, kdy ICE jde i proti vlastním lidem, nemá také obdoby, ekonomický deník.cz.
Obecně vést politiku proti lidem či zaměřit se na vše druhotné a sociální otázky dát stranou se stává oblíbeným projevem moci. Možná bych to neměla ani označovat za moc, protože existuje skrytá varianta být veden, s čímž souvisejí i něčí zájmy. Píši velice obecně, což si uvědomuji, ale z mého pohledu je to mnohdy součástí podstaty problému. Neřešit sociální otázky a základní věci, které jsou s nimi spojené (například zemědělství, průmysl – tedy možnosti práce), se jeví i jako projev neschopnosti politiků. Lidově řečeno, politici jsou postavy, které jsou lidmi dobře živeny. Člověk chce vidět výsledky. Ty jsou však takové, že ceny všeho stoupají. A následují demonstrace. Odpovím si na to jednoduše: tak ať si to užijí, když dovedli věci do nejhoršího stavu. Být volen je jedna věc, ale vyslyšet lid je druhá.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Vyšetřování
Za ranního úsvitu se vydal Radek ke kamarádovi. Libor byl ranním ptáčetem. Nespal již od pěti hodin ráno, a tak ho pustil do domu. Nic netuše, vede zamilovaného do kuchyně, kde si chvíli tiše povídali, aby nevzbudili ostatní.
Sandra Bornová
Dělat povyk okolo ČT a rozhlasu?
Popravdě nevidím důvod, proč dělat velké „haló“ okolo ČT a rozhlasu. Nedemokratické by bylo, kdyby u nás byly jen jedny noviny či televizní kanál, ale je svoboda a deníků, i internetových je tu dost.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Setkání
Je to už pět let, co se neviděla se svým strýcem Liborem. Rodinné vztahy nedopřály klidnému soužití. Napětí mezi bratry Stanislavem a Liborem stouplo tak, že přimělo Libora se svou ženou a dvěma syny učinit závažné rozhodnutí.
Sandra Bornová
Novináři (vylepšená verze)
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. Nechtělo se mu zpátky do ložnice. Spala tam jedna z neznámých žen, se kterou si včera v noci dopřával tělesné radovánky.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu část: Novináři
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. V ložnici mu spala jedna z neznámých žen, se kterou si dopřával radovánky. Trochu ho bolela hlava z noci.
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