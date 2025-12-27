Filip Turek versus Jaromír Zůna aneb co mají případy společného

Situace okolo jmenování ministra životního prostředí a situace okolo již jmenovaného ministra obrany jsou sice odlišné, ale mají ve skutečnosti společný základ, na který se odkazují obě strany, tedy Hrad i SPD.

Je nutné začít případem jmenování Filipa Turka, ke kterému se vyjádřil mimo jiné i bývalý prezident Miloš Zeman: „Patřil jsem mezi ty, kteří hájili právo prezidenta jmenovat, či odmítnout jakéhokoliv člena vlády. Vycházel jsem ze znění Ústavy, která říká, že prezident jmenuje člena vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtině jednoznačné. Návrh totiž můžete přijmout, či odmítnout,“ Cnn prima news. Filip Turek vychází z faktu, že nemáme prezidentský systém a obecně Motoristé sobě vycházejí z toho, že na pozici ministra životního prostředí nikoho dalšího nemají, ale náhradu na pozici mistra zahraničí mají dokonce několik adeptů, ŽivotvČesku.cz. Uvedla bych to na pravou míru. Po pravdě nejsem proti Filipu Turkovi, protože vím, že je to velmi činný člověk a bude schopen ledasco zařídit. Nicméně je lež, že nemají náhradu. O ministerstvo životního prostředí měl zájem právě Petr Macinka, z čehož vyplývá dát přednost některému z kandidátů na ministerstvo zahraničí. Sází na Filipa Turka, protože je to výrazná osobnost, což je fakt.

O co ale tu jde? Máme vyjádření Hradu, které zní takto: „Základním východiskem pro konání prezidenta republiky je Ústava ČR a rozhodnutí Ústavního soudu. Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ ŽivotvČesku.cz. Vezmu poslední větu, která tvrdí, že je vlastně lhostejné, zda výroky a činy jsou, či nejsou prokázány, čímž však, dle mého názoru, potvrzuje, že Deník N nemá důkazy o pravosti, aniž by Deník N jmenoval. Deník má právo chránit si svůj zdroj, ale jsou případy, kdy bude muset je prokázat. K tomu se vyjádřila pro Echo24.cz advokátka pro mediální právo Helena Chaloupková: „V civilním řízení, které se týká ochrany osobnosti (pan Turek), případně pověsti právnické osoby (Motoristé), je důkazní břemeno k prokázání pravdivosti (v případě skutkových tvrzení) nebo reálného základu (v případě vyjádření názoru) na tom, kdo informaci zveřejnil. To znamená na Deníku N. Oni musí předložit důkazy, ze kterých vycházeli. Jaké důkazy to jsou, nelze v tuto chvíli uvádět. Ale je to soud, který rozhoduje, které důkazy budou provedeny, a je to také jen soud, který důkazy hodnotí. Soud také již při zahájení řízení může vyslovit předběžný názor k tomu, zda jsou důkazy v danou chvíli dostatečné či nikoli.“

Na poslední větu z vyjádření Hradu však naráží i současný ministr Petr Macinka, od jehož výroku se dostanu ke společnému jmenovateli obou případů: „Nevím, nepřipadá mi to jako komunikace prezidenta republiky, který říká, že není podstatné, co je pravda, podstatné je to, co si myslí někteří lidé nebo někteří voliči,“ Novinky.cz. V tomto případě má samozřejmě pravdu. Vždy jsou na prvním místě pravdivé informace a ne to, co si někdo myslí, respektive domnívá. Nyní k případu ministra obrany Jaromíra Zůny, kde se musím vyjádřit kriticky. Je tu podepsaný vládní program, což by znamenalo to samé, co jsem napsala již o ministru kultury Otu Klempířovi ohledně koncesionářských poplatků v předchozím článku: ‚Tak snad ví, co podepisuje.‘ Finanční a vojenská podpora Ukrajiny je proti diplomacii, kterou současná vláda ve svém programu prosazuje, což uvidíte v PDF na Seznam zprávy.cz: „Budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě.“ V tomto směru chápu SPD, ale nemůže řídit činnost ministra, respektive nařizovat co smí, či nesmí. Navíc zde musím souhlasit s Martinem Kupkou a hlavně bývalým předsedou vlády Petrem Fialou (asi se budete divit, ale je to tak), který tvrdí, že je nesmysl, aby ministr obrany se nevyjádřil k zahraničním věcem, iDnes.cz. Má pravdu. Tyto dvě ministerstva, tedy ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany, kdyby se daly dohromady, tak se nic nestane, protože musí spolu kooperovat. Čeho se ale SPD chytlo, že takto zasáhlo? Lidí. Jsou to právě voliči, kteří rozhodli, jak uvádí iDnes.cz.

Lidé jsou společným jmenovatelem v obou případech. V takovém případě je to na straně prezidenta Petra Pavla, který se lidmi samozřejmě řídí, stejně tak jako se jimi řídí nejen SPD, ale i celá vláda. Ministr Macinka má pravdu, ale právo je zde i na straně prezidenta, což podpořil mimo jiné i samotný exprezident Miloš Zeman, byť ho současný prezident nemá v lásce,což už se musí brát jako tradiční politické hrátky, které k politice samozřejmě patří. Z mého pohledu je problém u Filipa Turka, že nechce být náměstkem, Refresher news. To je bohužel obecný nešvar Motoristů: ‚Buď budeme vládnout nebo nic.‘ Takto se chovají, což samozřejmě zůstane, ale není důvodem pro nominaci, že nemají jiného adepta. Jak už jsem napsala viz. výše, řešení je. Konec konců Macinka na tom postu je a jenom vybrat jiného adepta na zahraniční věci. Zde musí však být vůle a ještě se uvidí, jak celá věc dopadne.

Autor: Sandra Bornová | sobota 27.12.2025 22:27 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Další články autora

Sandra Bornová

Klempíř - vize koncesionářských poplatků jako nezávislost ČT a rozhlasu

Andrej Babiš původně chtěl sloučit Českou televizi a Český rozhlas. Mělo to smysl, protože by se tím ušetřili finanční prostředky. Ve vládním programu to však není, nicméně všechny tři strany se shodly na zrušení poplatků.

21.12.2025 v 13:55 | Karma: 14,77 | Přečteno: 339x | Diskuse | Kultura

Sandra Bornová

Zdravotní pojišťovny stojí na tenkém ledu

Systém financování a poskytování zdravotní péče se za poslední čtyři roky vyhrotil do takové míry, že ministr Válek nevěděl, kam dříve skočit. Zdravotní pojišťovny hospodaří s deficity a celkově systém si žádá o nápravu.

10.12.2025 v 18:02 | Karma: 10,93 | Přečteno: 299x | Diskuse | Ekonomika

Sandra Bornová

George Soros nikdy nespí a budoucí vláda nebude smět také

Budoucí vláda se rozhodla jít proti politickým neziskovým organizacím. Nebude to jistě tak jednoduché, protože rozhodují vazby prostřednictvím smluv se Sorosovou Open Society Foundations.

6.12.2025 v 16:35 | Karma: 21,72 | Přečteno: 502x | Diskuse | Ekonomika

Sandra Bornová

Chat control - nová totalita?

Chat control je zatím schválený radou EU díky Německu, nicméně návrh musí projít ještě parlamentem. K vynášení citlivých informací došlo před lety ve společnosti Facebook, Google a Yahoo. Není to nic nového.

30.11.2025 v 13:49 | Karma: 21,41 | Přečteno: 412x | Diskuse | Politika

Sandra Bornová

Mikael Oganesjan - finanční a správní eskapády

Mikael Oganesjan je původem Armén a působí nejen jako bloger, ale je veden i jako podnikatel. U kolika firem je jednatelem a jak je to např. s účetními závěrkami a jeho Spolkem pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ?

19.11.2025 v 14:00 | Karma: 25,96 | Přečteno: 495x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...
23. prosince 2025  20:34

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den
23. prosince 2025  20:35

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...

Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym...
27. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  18:48

Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné...

Kralupské městská knihovna poprvé představila nové sídlo v bývalém pivovaru

KralupskĂ© mÄ›stskĂˇ knihovna poprvĂ© pĹ™edstavila novĂ© sĂ­dlo v bĂ˝valĂ©m pivovaru
27. prosince 2025  16:51,  aktualizováno  16:51

Kralupská městská knihovna dnes poprvé veřejnosti představila nové sídlo v bývalém pivovaru na...

Od 1. ledna musí zaměstnavatelé přispívat na penzi. Koho se to týká a kolik dostane?

Celoživotní dřina
27. prosince 2025  18:31

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...

Policie evakuovala obchodní dům v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou

ilustrační snímek
27. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  18:24

Policie dnes odpoledne evakuovala zhruba 1500 lidí z obchodního centra Galerie v Teplicích kvůli...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sandra Bornová

  • Počet článků 42
  • Celková karma 22,31
  • Průměrná čtenost 345x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.