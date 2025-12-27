Filip Turek versus Jaromír Zůna aneb co mají případy společného
Je nutné začít případem jmenování Filipa Turka, ke kterému se vyjádřil mimo jiné i bývalý prezident Miloš Zeman: „Patřil jsem mezi ty, kteří hájili právo prezidenta jmenovat, či odmítnout jakéhokoliv člena vlády. Vycházel jsem ze znění Ústavy, která říká, že prezident jmenuje člena vlády na návrh premiéra. Slovo návrh je v češtině jednoznačné. Návrh totiž můžete přijmout, či odmítnout,“ Cnn prima news. Filip Turek vychází z faktu, že nemáme prezidentský systém a obecně Motoristé sobě vycházejí z toho, že na pozici ministra životního prostředí nikoho dalšího nemají, ale náhradu na pozici mistra zahraničí mají dokonce několik adeptů, ŽivotvČesku.cz. Uvedla bych to na pravou míru. Po pravdě nejsem proti Filipu Turkovi, protože vím, že je to velmi činný člověk a bude schopen ledasco zařídit. Nicméně je lež, že nemají náhradu. O ministerstvo životního prostředí měl zájem právě Petr Macinka, z čehož vyplývá dát přednost některému z kandidátů na ministerstvo zahraničí. Sází na Filipa Turka, protože je to výrazná osobnost, což je fakt.
O co ale tu jde? Máme vyjádření Hradu, které zní takto: „Základním východiskem pro konání prezidenta republiky je Ústava ČR a rozhodnutí Ústavního soudu. Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ ŽivotvČesku.cz. Vezmu poslední větu, která tvrdí, že je vlastně lhostejné, zda výroky a činy jsou, či nejsou prokázány, čímž však, dle mého názoru, potvrzuje, že Deník N nemá důkazy o pravosti, aniž by Deník N jmenoval. Deník má právo chránit si svůj zdroj, ale jsou případy, kdy bude muset je prokázat. K tomu se vyjádřila pro Echo24.cz advokátka pro mediální právo Helena Chaloupková: „V civilním řízení, které se týká ochrany osobnosti (pan Turek), případně pověsti právnické osoby (Motoristé), je důkazní břemeno k prokázání pravdivosti (v případě skutkových tvrzení) nebo reálného základu (v případě vyjádření názoru) na tom, kdo informaci zveřejnil. To znamená na Deníku N. Oni musí předložit důkazy, ze kterých vycházeli. Jaké důkazy to jsou, nelze v tuto chvíli uvádět. Ale je to soud, který rozhoduje, které důkazy budou provedeny, a je to také jen soud, který důkazy hodnotí. Soud také již při zahájení řízení může vyslovit předběžný názor k tomu, zda jsou důkazy v danou chvíli dostatečné či nikoli.“
Na poslední větu z vyjádření Hradu však naráží i současný ministr Petr Macinka, od jehož výroku se dostanu ke společnému jmenovateli obou případů: „Nevím, nepřipadá mi to jako komunikace prezidenta republiky, který říká, že není podstatné, co je pravda, podstatné je to, co si myslí někteří lidé nebo někteří voliči,“ Novinky.cz. V tomto případě má samozřejmě pravdu. Vždy jsou na prvním místě pravdivé informace a ne to, co si někdo myslí, respektive domnívá. Nyní k případu ministra obrany Jaromíra Zůny, kde se musím vyjádřit kriticky. Je tu podepsaný vládní program, což by znamenalo to samé, co jsem napsala již o ministru kultury Otu Klempířovi ohledně koncesionářských poplatků v předchozím článku: ‚Tak snad ví, co podepisuje.‘ Finanční a vojenská podpora Ukrajiny je proti diplomacii, kterou současná vláda ve svém programu prosazuje, což uvidíte v PDF na Seznam zprávy.cz: „Budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě.“ V tomto směru chápu SPD, ale nemůže řídit činnost ministra, respektive nařizovat co smí, či nesmí. Navíc zde musím souhlasit s Martinem Kupkou a hlavně bývalým předsedou vlády Petrem Fialou (asi se budete divit, ale je to tak), který tvrdí, že je nesmysl, aby ministr obrany se nevyjádřil k zahraničním věcem, iDnes.cz. Má pravdu. Tyto dvě ministerstva, tedy ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany, kdyby se daly dohromady, tak se nic nestane, protože musí spolu kooperovat. Čeho se ale SPD chytlo, že takto zasáhlo? Lidí. Jsou to právě voliči, kteří rozhodli, jak uvádí iDnes.cz.
Lidé jsou společným jmenovatelem v obou případech. V takovém případě je to na straně prezidenta Petra Pavla, který se lidmi samozřejmě řídí, stejně tak jako se jimi řídí nejen SPD, ale i celá vláda. Ministr Macinka má pravdu, ale právo je zde i na straně prezidenta, což podpořil mimo jiné i samotný exprezident Miloš Zeman, byť ho současný prezident nemá v lásce,což už se musí brát jako tradiční politické hrátky, které k politice samozřejmě patří. Z mého pohledu je problém u Filipa Turka, že nechce být náměstkem, Refresher news. To je bohužel obecný nešvar Motoristů: ‚Buď budeme vládnout nebo nic.‘ Takto se chovají, což samozřejmě zůstane, ale není důvodem pro nominaci, že nemají jiného adepta. Jak už jsem napsala viz. výše, řešení je. Konec konců Macinka na tom postu je a jenom vybrat jiného adepta na zahraniční věci. Zde musí však být vůle a ještě se uvidí, jak celá věc dopadne.
Sandra Bornová
Klempíř - vize koncesionářských poplatků jako nezávislost ČT a rozhlasu
Andrej Babiš původně chtěl sloučit Českou televizi a Český rozhlas. Mělo to smysl, protože by se tím ušetřili finanční prostředky. Ve vládním programu to však není, nicméně všechny tři strany se shodly na zrušení poplatků.
Sandra Bornová
Zdravotní pojišťovny stojí na tenkém ledu
Systém financování a poskytování zdravotní péče se za poslední čtyři roky vyhrotil do takové míry, že ministr Válek nevěděl, kam dříve skočit. Zdravotní pojišťovny hospodaří s deficity a celkově systém si žádá o nápravu.
Sandra Bornová
George Soros nikdy nespí a budoucí vláda nebude smět také
Budoucí vláda se rozhodla jít proti politickým neziskovým organizacím. Nebude to jistě tak jednoduché, protože rozhodují vazby prostřednictvím smluv se Sorosovou Open Society Foundations.
Sandra Bornová
Chat control - nová totalita?
Chat control je zatím schválený radou EU díky Německu, nicméně návrh musí projít ještě parlamentem. K vynášení citlivých informací došlo před lety ve společnosti Facebook, Google a Yahoo. Není to nic nového.
Sandra Bornová
Mikael Oganesjan - finanční a správní eskapády
Mikael Oganesjan je původem Armén a působí nejen jako bloger, ale je veden i jako podnikatel. U kolika firem je jednatelem a jak je to např. s účetními závěrkami a jeho Spolkem pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ?
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou
Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné...
Kralupské městská knihovna poprvé představila nové sídlo v bývalém pivovaru
Kralupská městská knihovna dnes poprvé veřejnosti představila nové sídlo v bývalém pivovaru na...
Od 1. ledna musí zaměstnavatelé přispívat na penzi. Koho se to týká a kolik dostane?
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
Policie evakuovala obchodní dům v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou
Policie dnes odpoledne evakuovala zhruba 1500 lidí z obchodního centra Galerie v Teplicích kvůli...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 42
- Celková karma 22,31
- Průměrná čtenost 345x