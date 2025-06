Eva Decroix: boj o titul nebo zachování postu?

Vláda Petra Fialy zažívá v pravdě těžké dny. Prošla si zápasem o důvěru, ale stále nemá vyřešenou kauzu s Bitcoiny od obchodníka s drogami.

Vládní kabinet se snaží udržet své pozice, jak nejvíce to jde. Situace neutichá ani zvolením Evy Decroix z ODS na ministerský post jako náhrada za Pavla Blažka. Zahájila se nemilosrdně kauza s titulem magistr ministryně spravedlnosti za studium ve Francii, který ji však nebyl nostrifikován. Jak napsal DeníkN: „Podle ministerstva školství ale na tento český akademický titul nárok nemá, nostrifikace francouzského vzdělání jí nárok na jeho používání nedává.“ Decroix již loni věděla, že jí nebyl titul uznán. Správně by ministryně se měla opět přihlásit na studium práv a začít od začátku. Hospodářským Novinám sdělila, že titul přestala používat a samotný fakt, že někde titul je stále uvedený, bere jako svou laxnost. První otázka zní, jak může být ministryně spravedlnosti laxní? Laxní osobnost má řešit korupční kauzu s Bitcoiny? To nezní dobře ani omylem.

V témže článku Hospodářských novin sdělila, že po tomto magisterském studium absolvovala doktorské. Chápu a je to logika věci, že si člověk bude cenit vyššího vzdělání, ale jak jí mohla Právnická fakulta Univerzity Karlovy připustit do doktorského studia, jestliže jí neuznali základní titul magistr z Francie? Pustit na doktorské studium studenta před nostrifikačním procesem znamená dle mě, že se univerzita odklání od pravidel. Pokud tak bylo učiněno proto, že se jedná o političku, tak ať se na mne nikdo nezlobí, pravidla mají platit pro všechny studenty. Nebyl jí uznán titul magistr a je zde otázka, zda jí může být uznán doktorát. Jestliže doktorátu má předcházet magisterské studium, jak tedy může být uznán doktorát?