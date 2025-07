Eutanázie - kontroverze Starostů a nezávislích

Současný ministr vnitra Vít Rakušan se rozhodl vést kampaň své strany jiným způsobem, tedy zaměřit se na jednotlivé cíle strany, nikoli vést kampaň proti hnutí ANO.

Volební program Starostů a nezávislích je hotový. Přirozeně mají své desatero jako hlavní body svých priorit, nicméně ve svém programu do části „lidská práva a rovné šance“ zahrnuli bod, který si sentimentálně pojmenovali jako „důstojný odchod ze života jako svobodné rozhodnutí“ STAN.

Kontroverze napříč tématy

Tímto kontroverzním bodem spustily vlny odporu ze strany odborníků, ke kterým se řadí nejen lékaři, ale i církevní příslušníci tedy kaplani pracující v nemocnicích se starými a těžce nemocnými lidmi. Osobně si myslím, že hlavní lídr strany Vít Rakušan uvažuje se svým kolektivem naprosto zcestně vzhledem k tomu, že se má řešit stárnutí populace, která přibývá a dle Statistického úřadu se snižuje porodnost: „Živě se narodilo 18,1 tisíce dětí, meziročně o 2,9 tisíce, resp. o 14 %, méně. Snižování porodnosti tak pokračuje čtvrtým rokem.“ Z ekonomického hlediska je tento stav nepřijatelný a mají se činit kroky, které povedou k tomu, že se bude rodit více dětí.

Nyní je čas zde podtrhnout neetickou povahu tohoto bodu. Nemusím to brát ani nábožensky, protože život je nejen dar Boží, ale darem obecně a hlavně je to přání všech párů, ať už manželských či nemanželských. Už to embryo v těle matky je živá duše. Tedy co se týče potratů, tak je možné pochopit, když jde o život matky. Potrat může být také přirozený, což se někdy stává. Vrátím se však k eutanázii. Náš život je přímo posvěcen (nemyslím křesťansky) už od narození, lépe řečeno již v těle matky.

„Eutanázie časem i pro děti“

Života si každý váží. Nikdo nechce umřít a ti, kteří uvažují o sebevraždě z důvodu např. nešťastné lásky, finančních problémů atd., jsou z mého pohledu nezodpovědní ke svým blízkým, jak z psychického hlediska, tak i finančního, pokud se jedná o chudé rodiny. Těmto lidem se musí pomoci a od toho jsou psychiatři a psychologové. Bez ohledu na to, že těmto lidem by rozhodně Michaela Šebelová nedovolila eutanázii a chce to pro ty pacienty, kteří nemají naději na zlepšení, jak uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz, tak ale si neuvědomuje, že v daný moment jde proti etice lékařů. Lékař je od toho, aby léčil a bojoval za pacienta a tedy dal mu šanci žít, jak nejlépe to půjde. Konec konců lékařka Kateřina Rusinová z Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice jasně sdělila pro Aktuálně.cz: „Oni to vyjádří nejlépe, jak to v tu chvíli dokážou. Když se na to podíváte zvnějšku, může to znít tak, že si přejí zkrátit svůj život. Jenže když se s nimi bavíte dál, zjistíte, že pro řadu z nich to není jejich opravdové přání. Vidíme to i z dat ze zemí, kde je eutanazie dostupná.“ A zde si myslím, že to vystihla naprosto správně. Pokud se s pacientem nebude více hovořit a vezme se v potaz pouze první věta, aniž by lékař pochopil celý jeho postoj, jeho příběh, důvody a přání, tak eutanázie je jednoznačně nepřípustná a jsem ráda, že Česká lékařská komora se k tomu staví negativně, což uvedl pro iRozhlas přednosta Ústavu humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jaromír Matějek. A přemýšlet dokonce i o možnosti eutanázie pro děti? Takové přemýšlení beru za vrchol cynismu. „Teprve až bychom si to vyzkoušeli v praxi a nabrali nějaké zkušenosti, začala bych uvažovat o mladších pacientech. Obecně se dá říct, že v občanském zákoníku už teď máme zakotveno, že děti můžou o svém zdravotním stavu rozhodovat od 14 let,“ uvedla pro Aktuálně.cz.

Eutanázie nebo asistovaná sebevražda?

Když jsem si přečetla rozhovor s knězem a odborníkem na lékařskou etiku Markem Orkem Váchou, tak s ním souhlasím, že mezi eutanázií a asistovanou sebevraždou není rozdíl, jak uvedl pro Aktuálně.cz. Z mého pohledu výraz asistovaná sebevražda je nesmysl. Jestliže někdo pomáhá cíleně druhému ke smrti, je to vražda a není možné to brát jako sebe-vraždu ani z pohledu pacienta. Dostupnost paliativní péče je na místě a není zapotřebí přemýšlet o uzákonění eutanázie. Dost na to, že pokud je pacient z bohaté rodiny, tak se může někdo z blízkých ze smrti radovat. Zde se etické chování dotýká i blízkých. V každém případě eutanázie je zjednodušení práce pro lékaře. ‚Proč by si přece měl lékař dávat tu práci, když si ji může zjednodušit?‘ Ač jsem kritikem současné vlády, musím pochválit Markétu Pekarovou Adamovou a KDU-ČSL, kteří jsou jasně proti eutanázii, jak uvedl deník Echo24.

Vražedná centra

Dle Šebelové by se měly vyhradit či zřídit centra, kde se eutanázie bude provádět a nesouhlasí s nizozemským modelem, kde je možné ji provést i doma. Podle Šebelové má být v centrech školený personál, jak uvedla pro Aktuálně.cz v rozhovoru. Zde se ptám, proč studenti studují medicínu? Z této otázky už vychází najevo zodpovědnost a cíl pomoci pacientovi, která se během studia každému studentovi vštěpuje. Nikdo nestuduje medicínu proto, aby v konečném důsledku připravil člověka o život. STAN si neuvědomuje zřejmě podstatu medicíny a dostatečně si neváží života, jestliže přemýšlí o této formě, což není forma uzdravení, ale forma smrti. Nikdo si nebude přát, aby jeho příbuzný trpěl kromě těch, kteří jsou schopni na smrti druhého vydělat pomocí dědictví. Ku podivu že ve svém programu dávají přednost paliativní péči. To je přesně, co by měly příbuzní pacienta chtít. Pacientovi se má pomáhat. K čemu si platíme zdravotní pojištění? Zdravotnictví je financované z našich daní, aby nám sloužilo, nikoli aby nás doprovázelo ‚na onen svět‘. Je to psáno z mé strany drsně, ale je to tak.

Vypustit takové téma a dát si ho do volebního programu je něco neskutečného. Etika této straně zřejmě nic neříká. Obdivuji, že náš prezident tomu dává plus, což uvedly Novinky.cz. Proč by se mělo pracovat na dostupnosti paliativní péče, když můžeme vybudovat centra, která se s člověkem příliš trápit nebudou? Populace stárne, snižuje se porodnost a ČR bude přemýšlet o eutanázii. K čemu je o tom uvažovat? Samotná Šebelová sdělila pro Aktuálně.cz toto: „Uvědomujeme si i to, že tady nakonec žádný zákon nemusí projít.“ Navrhnout takový zákon může opravdu jen cynik.