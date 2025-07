Evropská unie svými nerozvážnými kroky dospěla k deficitu, který se však rozrůstá. S růstem deficitu však evropská komise počítá, aniž by si uvědomovala důsledky s tím spojené.

Válka mezi Ukrajinou a Ruskem byla a je válkou mezi těmito zeměmi. Z logického pohledu není potřeba ze strany EU se připravovat na válku. Evropská komise se rozhodla tuto potřebu vytvořit, aby byl důvod se připravovat na válku s Ruskem. Sdělují médiím, že připravují obranu pro případný útok ze strany Ruska iDnes.cz, ale dle mého názoru by nám měly upřímně sdělit, že chtějí válčit, ale nemají na to prostředky a technické vybavení. Má se pracovat na posílení obranyschopnosti obecně a tedy na možný útok odkudkoliv. To ale není možné dělat dalekosáhlým zadlužováním členských států. A jak si stojí hospodářsky EU?

Samozřejmě počátky jsou v green dealu, který způsobil destabilizaci v automobilovém průmyslu. Kromě zpřísnění emisních požadavků je tu i zákaz spalovacích motorů, který je plánovaný na rok 2035 Echo24, přičemž evropská komise zvažuje už v roce 2030 Novinky.cz. K tomu je nutné přičíst i výkonnost Číny ve výrobě elektromobilů EnergoŽrouti.cz, se kterou evropské firmy nebyly schopné obstát v konkurenčním boji. Nyní i náš senát musel přiznat, že zelená dohoda nepřinese zlevnění energií iDnes.cz, které firmy potřebují, neboť energie zdražují výrobu.

V současné době si EU pohoršilo, co se týče deficitu, protože ten se za první kvartál zvýšil o 0,8%. „Státní dluh na konci prvního čtvrtletí v EU v hrubém vyjádření přesáhl 14,822 bilionu eur (365 bilionů Kč), a zvýšil se tak ze 14,539 bilionu eur ve čtvrtém čtvrtletí loni. V zemích platících eurem pak státní dluh přesáhl 13,475 bilionu eur proti 13,257 bilionu eur o čtvrtletí předtím,“ Patria.cz. Hodlá evropská komise vést unii do bankrotu? Její plán na obranu v podobě projektu SAFE bude činit až 800 mld. eur iDnes.cz, přičemž je velmi nejisté, zda české firmy v tomto oboru z toho budou mít profit, anebo vše získají velké korporace. V každém případě chce komise zvýšit dluh na maximum, jak jen to půjde.

Podpora Ukrajiny také něco stojí, což jsem zmínila ve svých předchozích článcích. Americký prezident Donald Trump, jehož politiku postavenou na clech musím zkritizovat, ukazuje však, že je to chytrý obchodník. Pošle na Ukrajinu Patrioty, za které však zaplatí EU, o čemž informoval např. iRozhlas.cz. Když připočtu cla, která mají činit dokonce 30% Novinky.cz, přičemž je nutné dodat, že americký prezident mění procenta, protože začal přemýšlet o nějakých minimálních 15 až 20% Seznam Zprávy, takže z mého pohledu nemá zcela jasnou vizi. Nicméně to nemůže nechat EU v klidu. Velký problém spočívá také v závislosti na dodávkách zbraní pro evropskou armádu z USA iDnes.cz. A zde se ptám, to se evropská komise probudila teprve teď? Trump si bude hrát a EU bude na ústupu a výhrůžky ekonomickou válkou nepomohou. Co je však zajímavé, že EU má k dispozici jako obranný nástroj Bazuku, který umožní i např. zamezit americkým firmám přístup na evropský trh Seznam Zprávy. To je ale otázka, zda by EU měla na to odvahu a jednak by měla více spolupracovat např. s Asií a hlavně podpořit trh uvnitř EU, což nedělá. Takže předsedkyně komise von der Leyenová si přeje ještě větší zadlužení, ale zároveň podlamuje nohy průmyslu hloupou byrokracií.

Soustavné zvyšování deficitu znamená zásah do jiných resortů, tedy odebrání peněz na sociální politiku, podnikání a již se uvažuje i o daních iDnes.cz. Zcela upřímně nejsem za federalizaci EU, protože již tyto kroky slouží k pohřbívání národních ekonomik, což má celkový dopad na unii.