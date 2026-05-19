EU chce do roku 2050 vymýtit chudobu aneb jak je to u nás a naše "pokroky"
Na jedné straně je chvályhodné, že se začali o sociální problematiku skutečně zajímat, na druhou stranu však si vzpomněli opravdu pozdě. Vzhledem k tomu, že sami přispěli k vyšším životním nákladům právě neustálým prosazováním obnovitelných zdrojů a jejich prvotřídní hloupostí se snižováním emisí a to nemluvě o financování zelených neziskových organizací prostřednictvím Life programu, European Commission; zákonem o odlesňování, který se sice odložil, ale pro velké podniky bude platit na konci prosince letošního roku, Celní správa.
Samozřejmě je nutné dodat, že zdražování potravin je i díky USA spolu s Izraelem, protože udržují válku proti Íránu, což samozřejmě zdražuje dopravu a ovlivňuje ceny produktů. Nicméně vrátím se zpět k EU, které si vzpomnělo na lidi, doslova na poslední chvíli, ale přece jen. Chtějí se zaměřit mimo jiné i na dostupné bydlení, neboť se zvedly ceny nemovitostí a s tím souvisí i ceny pronájmů. V našem případě problém spočívá v nedostupnosti bydlení. To znamená, že je zapotřebí zvýšit výstavbu, nicméně je problém také v investorech, kteří vytlačují skutečné zájemce o bydlení. Na jedné straně se nemůže člověku bránit v takové investici a na druhou stranu je tu žádaná regulace ze strany ČNB, která zpřísňuje podmínky pro financování 3. a další nemovitosti, Seznam Zprávy.cz. Osobně bych to však viděla na regulaci v počtu koupených nemovitostí, tedy nastavit limity pro nákup nemovitostí určené na bydlení, protože se tu vytváří významná skupina, která samozřejmě těží z nájmů, a proto musí mít ve vlastnictví třeba deset bytů? To je také dobrý business. V situaci, kdy se válčí s dostupným bydlením a každý má právo si splnit svůj sen mít vlastní dům či byt, tato skupina kupujících je problém mimo jiné i proto, že potřebují, aby se zvedaly ceny nemovitostí, aby vydělali ještě více.
Součástí plánu EU v boji s chudobou ze začátku je toto: „Evropská komise za klíčové řešení označuje přístup ke kvalitní a stabilní práci, která lidem zajistí důstojný příjem,“ Aktuálně.cz. Stabilní práce – to chápu, ale co myslí pod pojmem kvalitní práce? Za kvalitní práci, bych nepovažovala práce, které vyjímají zájemce ze sociálních výhod. Mířím k zaměstnavatelům, kteří si přímo libují v minimální mzdě a zbytek neoficiálně dají pracovníkovi do ruky. Jinými slovy ti, kteří si libují ve vyhýbání se odvodů, daní, k nim patří i ti, kteří dávají práci zcela načerno. Jak si pojem kvalitní práce představuje EU, to netuším. Pravda je taková, že se k vymýcení chudoby staví EU úplně stejně jako ke snižování emisí. Tedy do roku 2050 chudoba i emise musí být na nule. Přejme jim hodně štěstí v boji a nechť se jim v tom opravdu daří.
„Kromě toho se mnoho sociálně a ekonomicky zranitelných osob rovněž setkává s diskriminací a stigmatizací. Je třeba učinit více pro zajištění ochrany jejich práv. Patří sem i práva osob se zdravotním postižením, která musí být plně uplatňována ve všech aspektech života,“ Evropská komise. Diskriminace (a nejen zdravotně postižených) je velké téma i u nás. Již jsem psala o diskriminaci 50 letých na pracovním trhu, což nikdo neřeší, natož aby se řešila diskriminace např. národnostních menšin. Z mého pohledu snižovat postupně chudobu ano, ale nebojovat za vymýcení, protože to je nějaký sen či lépe řečeno fantazie. Navíc kam za celou tu dobu EU vrážela peníze? Zelené neziskové organizace jako Green peace, hnutí Duha a další jim podobné si dosud libují v bohatých příspěvcích od EU, přičemž praktický rozum říká, že ty peníze mohly jít na podporu bydlení, podporu sociálních pracovníků (street workers), podporu EU zmíněném i dostupném a kvalitním vzdělání, neboť talentované děti z chudých rodin mají právo na žádané obory a pokud chce EU zabodovat, tak musí začít podporovat tam, kde je to zapotřebí a nemrhat penězi.
Každá rodina se dívá do peněženky a soustavné navyšování platů jsou vyšší výdaje pro zaměstnavatele, což chápu. Co se týče chudoby, musí být vůle s ní něco konat. Jak si např. představuje EU průmysl bez emisí, který zaměstnává vysoké procento lidí a potřebují mít patřičnou dávku každodenní energie? A co naše vláda, jak řeší Dukovany? Zbavili jsme se uhlí, což např. Poláci si ho šikovně udržují, ČT24. Budeme energeticky soběstační?
Jsem ráda, že EU začíná řešit praktické věci. Doufejme, že to udrží a unie bude skutečně ekonomicky silná.
Sandra Bornová
Alespoň 25 procent z dovozu aut pro USA, když Írán nevychází
Přemýšlela jsem, jak pojmout aktuální stav, do kterého se hrne Trumpova administrativa. Je to sebevědomý krok stáhnout americké vojáky z Německa. NATO je v krizi, ruský prezident Putin za dveřmi a máme tu článek 5 Aliance.
Sandra Bornová
Rozchod Emirátů s OPEC nemusí být vítězstvím pro USA
Ztráta jednoho z nejvýznamnějších členů OPEC je pro samotnou organizaci velká rána. Separatismus Spojených arabských emirátů vnímala dosud hlavně Saudská Arábie. Nyní se SAE chtějí osamostatnit a zvýšit produkci ropy.
Sandra Bornová
Kam tečou naše daně? Od směšných pokut politikům po miliardové trhliny v digitalizaci
Tento článek je sepsán ve spolupráci s Martinem Hájkem, od nějž mám i souhlas. Zajímaly nás některé výdaje a mimo jiné i postihy politických stran. Téma bylo široké a podařilo se nám dát dohromady alespoň některé informace.
Sandra Bornová
Donald Trump se snaží ukazovat moc, ale esa v rukávu drží někdo jiný
Americký dolar postupně ztrácí na významu a atraktivitě. Svět v mezinárodním obchodu prosazuje i jiné měny a politicky USA také ztrácí. Započít válku, na které v konečném důsledku vydělává někdo jiný, se stává faktem.
Sandra Bornová
Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému
Téma důchody a diskriminace lidí ve věku 50+ jsou velmi citlivým tématem pro mnohé. Zároveň je signálem dlouhodobého ekonomického a sociálního problému. Hrozí tu velký deficit penzijního systému, na který poukazují ekonomové.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Exteriéry natáčí filmaři v Parku Na Pláni vůbec poprvé, ale není divu, když jde v něm všechno co...
Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou...
Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů
Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a...
V nemocnicích zatím Adéla prožila polovinu života. Kterou vzácnou nemocí od narození trpí?
Každý z nás chce být jedinečný. Když vám ale život ztrpčuje vzácná nemoc, kterou má na světě jen...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 66
- Celková karma 14,25
- Průměrná čtenost 442x