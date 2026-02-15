EU - boj o jednotný trh
Právě ve čtvrtek proběhlo v belgickém zámku Alden Biesen neformální setkání premiérů a prezidentů EU s předsedkyní evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kde se vyjadřovali k tématům jako konkurenceschopnost, jednotný trh či emisní povolenky, Seznam Zprávy.cz.
Slabosti a nejednotnosti evropského trhu využívají velké společnosti a lobbisté, kteří samozřejmě nebudou chtít, aby se cokoli měnilo. Velké společnosti mají tendenci si dělat, co chtějí. Na nekalé praktiky poukazuje i ekonomka Ilona Švihlíková v rozhovoru pro iDnes.cz, díky kterým dochází k výraznému odlivu kapitálu z ČR. Eviduje se 300 miliard korun, ale ekonomka říká: „Těch 600 miliard je dolní odhad. Drží se hodně při zemi.“ Dle ČNB ČR více než 10 let více kapitálu vyváží, než dováží. Co se týče evropského trhu jako celek, tak ten přichází zhruba o 700 miliard ročně díky vnitřním bariérám.
Snaha premiéra Andreje Babiše řešit emisní povolenky je v pořádku, ale nemůže se zaměřit úzce jen na to. Rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi popisuje zakladatel finančně-technologického startupu Flowpay William Jalloul: „Když zakládám firmu tady v České republice, je pro mě strašně složité ten produkt nabízet celoevropsky. Startupům v Americe je jedno, jestli to dělají v Minnesotě, nebo v Kalifornii,“ BusinessInfo.cz. Naráží na různá pravidla v každé zemi, neboť to zvyšuje náklady jak právní, tak i finanční. Nelze se divit jeho srovnání EU s USA, neboť pro podnikatele je daleko příznivější prostředí, kde byrokracie je nepohlcuje a umožní jim se snáz rozvinout. Mimo jiné tento businessman poukazuje na fakt, že „americké startupy mají okamžitý přístup k trhu se 350 miliony zákazníků“, BusinessInfo.cz. Není divu, že právě startupy vzniklé v EU, z něj odchází.
Máme tu i nejednotný energetický trh. Premiér Andrej Babiš sdělil:„Dneska jsme slyšeli, že v Portugalsku se platí čtyři eura za megawatt vzhledem k tomu, že jsou na moři, mají slunce. Ve Francii platí 50 eur, v Německu 110, u nás 130 a v Estonsku 200, tak to není žádný jednotný energetický trh. Potřebujeme energetické dálnice, tedy propojení jednotlivých trhů,“ Seznam Zprávy.cz. V každém případě se tu poukazují na rozdíly, které EU nesjednotila. Pokud řadu let usilují o jednotu a dosud se neposunuli, tak se neposune ani trh. Budou zde vládnout bezostyšně velké korporace, kterým se budou klanět a které nebudou odvádět ani řádně daně, a zisky poputují jinam, než mají.
Slova nestačí. Za tu dobu EU učinilo řadu nesmyslných opatření či dohod se zeměmi, které se stanou pro evropské podniky maximálně trnem v oku, neboť přijdou na evropský trh s levnými produkty, čímž narážím na dohodu Mercosur, Česká justice.cz. To vše podnikům maximálně stíží život a sníží konkurenceschopnost. Naštěstí učinil evropský parlament opatření na ochranu místních zemědělců, Kurzy.cz. Chce to méně byrokracie a větší konkurence na poli evropském, nikoli ponechat vládu nadnárodních společností, a učiní více užitku. Osobně se mi líbí na stránkách EU toto: „Podniky v Evropské unii (EU) mají tendenci silně se spoléhat na banky, ale méně na finanční trhy*, které mohou poskytovat i zdroje financování a šířeji posílit růst. S cílem pomoci jim zpřístupnit tyto alternativní zdroje financování zahájila Evropská komise projekt na vytvoření evropské „unie kapitálových trhů“. Tomu dávám zelenou. Jakmile však slyším o dvojí rychlosti sjednocování trhu od předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové, tak opět začnu kritizovat. Nedomluví-li se se všemi členskými státy, tak vezme alespoň některé z nich, iDnes.cz. Tohle není jednota ani omylem a federace evropských států je čistým přeludem.
Věřím pevně, že se sníží euroskepticismus, když začnou vytvářet opravdu hodnotné věci a budou v EU politické osobnosti, které skutečně dokáží zaútočit např. na lobbisty a vytvářet vhodné podmínky pro trh. Jestliže není vůle jednotlivých členských států se domluvit a přizpůsobit se, tak opravdu nelze vidět smysl v EU. Musí ještě hodně zapracovat.
Sandra Bornová
