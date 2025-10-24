Emisní povolenky ETS2 - návrh vlády na zastropování
Krásná věta ze Seznamu Zprávy: „V úterý Evropská komise představila na základě návrhu České republiky, který podpořilo dalších 18 států, sérii opatření, jež by měla udržet cenu povolenky na úrovni 45 eur a zabránit vstupu spekulantů na trh.“ Zcela upřímně si dovolím tvrdit, že tomu nezabrání. Začala bych ale od začátku. Emisní povolenky typu ETS2 budou fungovat odděleně a zpoplatní se jimi emise skleníkových plynů u silniční dopravy, vytápění budov a produkci malých energetických a průmyslových firem. Domácností se dotkne zprostředkovaně skrze dodavatelů a dopravců prostřednictvím cen, nikoli že by si domácnosti přímo nakupovaly emisní povolenky např. v aukci.
Z posledních vět v předchozím odstavci jasně vyplývá, že se zvednou ceny dopravy a energie domácnostem. Vláda nevyjednala nic. Krásně to řekl ekonom Lukáš Kovanda v Kurzech.cz: „Ano, je to pravda. Akorát to není prosazené, ale pouze ve stádiu jednoho z návrhů, který ještě musí schválit Evropská komise a Evropský parlament. A nejde o strop ve smyslu pevné ceny, ale o příslib uvolnit více povolenek, než bylo dosud v plánu, pokud cena povolenky dosáhne 45 eur.“ Přikláním se k názoru tohoto ekonoma, protože skutečně nelze zastropovat nástroj, se kterým se bude obchodovat na burze a logicky firmy, když budou prodávat tedy uvolňovat do oběhu emisní povolenky, tak budou chtít dosáhnout co největšího zisku. Většího zisku získají, když cena povolenek bude stoupat, nikoli že se zastaví na ceně 45 eur, kterou si představuje vláda jako trvalou. S tím se, a napíšu to hovorově, velcí hráči (velké společnosti) rozhodně nespokojí. Aby mě každý čtenář pochopil, dívám se na emisní povolenky (bez ohledu na jejich záměr) jako na nástroj, který mohu přirovnat třeba k akciím, derivátům, tedy k nástrojům na burze.
Ve skutečnosti se zastropování cen povolenek nemůže líbit ani EU, protože chtějí každým rokem snižovat množství povolenek stejně jako u systému EU ETS1, Česká národní banka. Tím, že se množství povolenek bude postupně snižovat, se zvedne cena za jednu povolenku z důvodu naplnění cíle o uhlíkové neutralitě do roku 2050. Logicky se to projeví do cen a budeme mít dražší život a firmy budou přemýšlet, co se jim více vyplatí, zda investovat do nové technologie, anebo nakoupit povolenky. Proč vlastně se nestanoví uhlíková daň, která je fixní? „Protože ekonomická teorie mnohdy povolenky preferuje před uhlíkovou daní jakožto prostředek toho nejúčinnějšího, tedy celospolečensky nejlevnějšího, způsobu plošné dekarbonizace. A to právě proto, že jejich cena, tedy vlastně „sazba“, není fixována, jako je fixována sazba daně,“ Kurzy.cz. Ve skutečnosti to celospolečensky nebude levnější, tak jako se ukázalo, že fotovoltaiky také nejsou levná záležitost. Nicméně daní nedosáhne EU svého cíle. Proč by se měla řešit uhlíková neutralita, pokud jí budeme platit prostřednictvím daně a nic se měnit nemusí. Emisní povolenky jsou do určité doby a dost.
Nedovedu si představit proces v poslední fázi, kdy bude cena za emisní povolenku tak vysoká, že netřeba zdůrazňovat, že mnoho firem a domácností to ekonomicky položí. Již Česká národní banka činí prognózy, jaká bude cena za emisní povolenku: „Pro odhad dopadů ETS 2 do domácí inflace vycházíme z maximální ceny povolenky v cenách roku 2020 ve výši 45 EUR. Ta se ale postupně navyšuje o průměrnou inflaci HICP v EU27, která v roce 2024 oproti roku 2020 činila 22,6 %. Za předpokladu 2% inflace pro další roky by výsledná limitní úroveň pro cenu povolenky byla na začátku roku 2027 oproti roku 2020 vyšší o cca 28 %, tedy okolo 57 EUR.“ Souhlasím s ekonomem Lukášem Kovandou nezavádět emisní povolenky vůbec. Nová vláda bude mít rok na to, aby se emisní povolenky u nás nezaváděly. Oddálení ale znamená, že evropská komise má svůj nápad na stole a z něj ho nesmete, dokud s ní nezatočí parlament, tedy dokud jí nepřiměje opustit od svých nápadů, kterými spustila zbytečnou byrokracii a finanční tíseň podnikům.
Sandra Bornová
