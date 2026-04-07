Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému

Téma důchody a diskriminace lidí ve věku 50+ jsou velmi citlivým tématem pro mnohé. Zároveň je signálem dlouhodobého ekonomického a sociálního problému. Hrozí tu velký deficit penzijního systému, na který poukazují ekonomové.

Hnutí ANO mělo důchody jako za jednu z hlavních priorit. Velkolepý marketing a chyby předchozí vlády pomohly straně vyhrát volby a nyní se ukazuje realita. Po vítězství jsou nyní s SPD a Motoristy sobě ve vládě a leží před nimi úkol číslo 1, což je zrušit důchodovou reformu po předchozí vládě Petra Fialy a zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 let. V tomto směru se sliby vypařily do hlubokého stínu, protože celá důchodová reforma nebyla zrušena. Ponechali zpomalení růstu nově přiznaných důchodů a vzhledem k tomu, že odložili slibované zastropování věku, platí postupné narůstání věku podle předchozí vlády. To ale stále kritizují, jak uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík pro deník.cz: „Současně nelze předpokládat, že by tento krok sám o sobě vedl k významným úsporám veřejných financí. Část osob by pravděpodobně odcházela do předčasných či invalidních důchodů, případně by propadala do systému sociálních dávek, a výdaje by se tak pouze přesunuly do jiných částí systému.“ Krásná slova, ale kdy to bude? Předvolební marketing za další čtyři roky už nemusí fungovat, protože významná část společnosti, které se důchody týkají či budou brzy týkat se odkloní od hnutí ANO a budou zvažovat jiné varianty.

Vláda chce motivovat lidi v důchodu, aby nepřestali pracovat, přičemž opomíjí zásadní problém, kterým je diskriminace lidí od 50 let a výše. Pracovní trh se převážně zaměřuje na mladé, přičemž starší člověk je zkušenější a lecčím může ve firmě přispět. Kurzy.cz hovoří o tom, že český trh práce má nízký podíl zkrácených úvazků. Statistika uvádí 9% zaměstnanců na zkrácený úvazek, zatímco průměr v EU je okolo 32%. Důležitým faktem je i samotná diskriminace: „První je otevřená a relativně snadno rozpoznatelná, kdy je kandidát odmítnut výhradně kvůli věku. Druhá je skrytější a často racionalizovaná ekonomickými argumenty, například tvrzením, že se nevyplatí investovat do vzdělávání zaměstnance, který stejně brzy odejde do důchodu,“ Kurzy.cz. Diskriminace lidí od 50 let není žádnou novinkou. Nejen současná vláda, ale i předchozí ignorovali tento fakt a nikdo s tím nic nedělá. Jaká může být motivace si přivydělávat při důchodu, když tito lidé nedostanou příležitost?

Tito lidé jsou na sociálních dávkách, anebo si zažádají o předčasný důchod, čímž se přilévá tak ruka do ohně. Zájem o předčasný důchod však nemusí vést lidi pouze z důvodu diskriminace. Zde je přehled na stránce České důchody: Růst je dobře vidět i na vývoji v posledních pěti letech:

  • konec roku 2021: 668 156 lidí
  • konec roku 2022: 680 130 lidí
  • konec roku 2023: 732 612 lidí
  • konec roku 2024: 762 483 lidí
  • konec roku 2025: 765 381 lidí

To ukazuje, že místo, aby se čísla postupně snižovala, tak naopak narůstají. V letošním roce uvedla ČT24: „Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.“ Pokud vláda stanoví skutečná pravidla pro předčasný důchod, např. pouze pro určité těžké profese, nebo v případě závažných zdravotních problémů, což v takovém případě budou spíše invalidní důchody, tak to má význam. Brát za zpřísnění, že musí splňovat alespoň 45 let doby pojištění a k tomu jen krácení o 0,75% na místo plných 1,5%, České důchody, je nesmysl. Potom tu přichází strach ekonomů. Např. ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček sdělil: „Vzhledem k tomu, že po roce 2030 budou do penze odcházet silné ročníky, tak se důchodový účet začne propadat do hlubokého deficitu.“ K problému se vyjádřil i ekonom Petr Bartoň pro CNN Prima News: „V roce 2040 půjdou Husákovy děti do důchodu. Do té doby s tím rozpočtem musíme něco udělat. Dnes ještě na důchody máme, ale potom už na ně nebude.“

Dokud starší lidi bude ochotné zaměstnat jen malý počet firem, dokud si budou moci lidé odcházet do důchodu dřív, aniž by k tomu měli skutečný důvod, bude stát vydávat velké množství na sociálních dávkách a dokonce, dle mého názoru zbytečně, i na předčasných důchodech.

Autor: Sandra Bornová | úterý 7.4.2026 8:00 | karma článku: 9,17 | přečteno: 146x

Sandra Bornová

  • Počet článků 61
  • Celková karma 15,80
  • Průměrná čtenost 435x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

