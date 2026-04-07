Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému
Hnutí ANO mělo důchody jako za jednu z hlavních priorit. Velkolepý marketing a chyby předchozí vlády pomohly straně vyhrát volby a nyní se ukazuje realita. Po vítězství jsou nyní s SPD a Motoristy sobě ve vládě a leží před nimi úkol číslo 1, což je zrušit důchodovou reformu po předchozí vládě Petra Fialy a zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 let. V tomto směru se sliby vypařily do hlubokého stínu, protože celá důchodová reforma nebyla zrušena. Ponechali zpomalení růstu nově přiznaných důchodů a vzhledem k tomu, že odložili slibované zastropování věku, platí postupné narůstání věku podle předchozí vlády. To ale stále kritizují, jak uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík pro deník.cz: „Současně nelze předpokládat, že by tento krok sám o sobě vedl k významným úsporám veřejných financí. Část osob by pravděpodobně odcházela do předčasných či invalidních důchodů, případně by propadala do systému sociálních dávek, a výdaje by se tak pouze přesunuly do jiných částí systému.“ Krásná slova, ale kdy to bude? Předvolební marketing za další čtyři roky už nemusí fungovat, protože významná část společnosti, které se důchody týkají či budou brzy týkat se odkloní od hnutí ANO a budou zvažovat jiné varianty.
Vláda chce motivovat lidi v důchodu, aby nepřestali pracovat, přičemž opomíjí zásadní problém, kterým je diskriminace lidí od 50 let a výše. Pracovní trh se převážně zaměřuje na mladé, přičemž starší člověk je zkušenější a lecčím může ve firmě přispět. Kurzy.cz hovoří o tom, že český trh práce má nízký podíl zkrácených úvazků. Statistika uvádí 9% zaměstnanců na zkrácený úvazek, zatímco průměr v EU je okolo 32%. Důležitým faktem je i samotná diskriminace: „První je otevřená a relativně snadno rozpoznatelná, kdy je kandidát odmítnut výhradně kvůli věku. Druhá je skrytější a často racionalizovaná ekonomickými argumenty, například tvrzením, že se nevyplatí investovat do vzdělávání zaměstnance, který stejně brzy odejde do důchodu,“ Kurzy.cz. Diskriminace lidí od 50 let není žádnou novinkou. Nejen současná vláda, ale i předchozí ignorovali tento fakt a nikdo s tím nic nedělá. Jaká může být motivace si přivydělávat při důchodu, když tito lidé nedostanou příležitost?
Tito lidé jsou na sociálních dávkách, anebo si zažádají o předčasný důchod, čímž se přilévá tak ruka do ohně. Zájem o předčasný důchod však nemusí vést lidi pouze z důvodu diskriminace. Zde je přehled na stránce České důchody: Růst je dobře vidět i na vývoji v posledních pěti letech:
- konec roku 2021: 668 156 lidí
- konec roku 2022: 680 130 lidí
- konec roku 2023: 732 612 lidí
- konec roku 2024: 762 483 lidí
- konec roku 2025: 765 381 lidí
To ukazuje, že místo, aby se čísla postupně snižovala, tak naopak narůstají. V letošním roce uvedla ČT24: „Jen za první dva měsíce podle ČSSZ o předčasný důchod zažádalo 3 419 lidí, to je v meziročním srovnání více než dvojnásobek.“ Pokud vláda stanoví skutečná pravidla pro předčasný důchod, např. pouze pro určité těžké profese, nebo v případě závažných zdravotních problémů, což v takovém případě budou spíše invalidní důchody, tak to má význam. Brát za zpřísnění, že musí splňovat alespoň 45 let doby pojištění a k tomu jen krácení o 0,75% na místo plných 1,5%, České důchody, je nesmysl. Potom tu přichází strach ekonomů. Např. ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček sdělil: „Vzhledem k tomu, že po roce 2030 budou do penze odcházet silné ročníky, tak se důchodový účet začne propadat do hlubokého deficitu.“ K problému se vyjádřil i ekonom Petr Bartoň pro CNN Prima News: „V roce 2040 půjdou Husákovy děti do důchodu. Do té doby s tím rozpočtem musíme něco udělat. Dnes ještě na důchody máme, ale potom už na ně nebude.“
Dokud starší lidi bude ochotné zaměstnat jen malý počet firem, dokud si budou moci lidé odcházet do důchodu dřív, aniž by k tomu měli skutečný důvod, bude stát vydávat velké množství na sociálních dávkách a dokonce, dle mého názoru zbytečně, i na předčasných důchodech.
Sandra Bornová
Od nadšení z Letné k tvrdému byznysu? Kdo dnes skutečně platí Milion chvilek
Tento článek je vytvořen ve spolupráci, a tedy i se souhlasem, s Martinem Hájkem, kterého si osobně vážím jako člověka. Rozhodli jsme se podívat více do hloubky na spolek Milion chvilek a vnést tak další pohled na něj.
Sandra Bornová
Praní špinavých peněz jako běžná praxe
Průtokové a offshore účty byly a jsou problémem každého státu. Mnohdy se jedná o toky peněz ze států bývalého sovětského svazu včetně Ruska. Do jaké míry pomůže zákon o odčerpání majetku, se uvidí v praxi.
Sandra Bornová
Pravda o americké ekonomice aneb Trumpovy sliby chyby
Ekonomika USA se neodvíjí tak růžově, jak sděluje současný prezident Donald Trump. V sázce je však získání dalších finančních prostředků na válku proti Íránu a zvýšování cen jistě ovlivní volby do kongresu.
Sandra Bornová
Kobra 26 a EET zvednou příjmy státu o desítky miliard?
Různé nekalé praktiky, které umožňují podnikatelům se vyhnout daním a konat si se zaměstnávanými lidmi, co chtějí, nejsou žádnou novinkou. Slibovaný návrat EET a vytvoření Kobry 26 mají být hlavními pomocníky v boji proti nim.
Sandra Bornová
Markéta Šichtařová a politika? Jako poslankyně selhala
Konec poslankyně Šichtařové za SPD není koncem. U ekonomů by člověk očekával více, tedy kvalifikovaný přístup ve sněmovně i větší angažovanost v ekonomických otázkách. Nicméně vyvolala řadu otázek.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na ranní obloze je nyní možné pozorovat zjasňující kometu
Na ranní obloze v souhvězdí Pegasa je nyní možné vidět zjasňující kometu PanSTARRS. Pozorovatelná...
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila, vleky se zastavily i ve Stupavě
Lyžařská sezona ve Zlínském kraji skončila. Vleky se zastavily i ve Stupavě na Uherskohradišťsku,...
Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty
Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast...
Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy
Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala...
