Drahé ceny potravin. Stojí nám to za to?
Nárůst minimální mzdy není vše. Jinými slovy stále platí, že můžeme ušetřit více na nákupech, když bude vůle ze strany politiků. Na tuto vůli již odkazoval článek od autora, který je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR v Lidových novinách: „A díky rostoucím reálným mzdám si mohou koupit více jídla než dříve. To ovšem neznamená, že neexistuje prostor pro další zlevňování.“ Jedinec, pokud budou potraviny levnější, může zákonitě odkládat více peněz, ať už na spořící účty či jiné investice, kde se mu finanční prostředky zhodnotí.
Inflace se snížila a předpokládá se, že bude po celý tento rok pod 2%, což neznamená, že se to odrazilo výrazně na spotřebitelských cenách, jak sdělil ekonom z Patria Finance pro iRozhlas.cz Dominik Rusinko. ČNB ponechala úrokové sazby tak, jak jsou doposud, nicméně je nutné učinit několik kroků ze strany vlády, která se vrhá na úkol zvaný zlevnit potraviny. Současné vládě se podařilo zlevnit energie tím, že převedla poplatky za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, kurzy.cz. Na to zareagoval i ČEZ, který zlevnil energie zákazníkům. Boj však pro vládu nekončí. Ministr zemědělství Martin Šebestyán vytvořil nové pracovní místo a to ombudsmana na sledování a zveřejňování marží obchodů. Po pravdě zde si nejsem jistá, k čemu tato funkce povede a to i přesto, že ministerstvo tvrdí o pozici, že „místo vznikne bez zvýšených nákladů na byrokracii a zřizování nových úřadů“, iDnes.cz.
Ministr Šebastyán se chce vyhnout zastropování cen potravin a má na paměti případ Maďarska, kde se potraviny rapidně zvýšily, iDnes.cz. Zde si však kladu otázku, na jaké hranici cen zastropoval současný maďarský premiér Viktor Orbán, ale chápu, že ceny jsou složitý mechanismus, neboť se vyvíjejí denně. Zregulovat slevy, resp. dát jim řád, tak to by z mého pohledu proběhnout mělo, proto jsem začala úvod příkladem s bujóny. Jinými slovy sleva není sleva. Neberu za pokles ceny u másla, když vidím, že např. obchodní řetězec Tesco sice prodává zaokrouhleně za 25 Kč, ale je to akce, nikoli snížení ceny jako takové. Každý si jistě všimnul i snižování gramáží u produktů, aby se ponechala cena. Zde však zdůrazním, že méně kvalitní potraviny s obsahem všemožných stabilizátorů, tedy „éček“ jsou drahé taky a vůbec si nezasluhují vyšší cenu.
Je nutné zapracovat na snížení cen nemovitostí, které se promítají do cen nájmů. Momentálně nemovitosti jsou nedostatkovým zbožím, čímž se zvyšuje jejich cena, což potvrzuje ekonom Dominik Rusinko pro iRozhlas.cz a dodává: „Na jedné straně je to levnější zboží, energie a částečně i potraviny. Na té druhé jsou primárně stále zdražující služby. V lednu to bylo meziročně 4,7 procenta, což ukazuje, že cenové tlaky výrazněji nepolevují.“ Vláda si pohrává i s představou vyšších pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, iDnes.cz, ale jenom tohle nebude stačit. Je tu malá konkurence velkých dodavatelů, což drží ceny nahoře. Již zmíněný článek v Lidových novinách autor dále píše: „Umělé rozdělování jednotného evropského trhu ze strany velkých nadnárodních výrobců brání obchodníkům nakupovat tam, kde je zboží levnější, a zejména v menších zemích uměle zvyšuje ceny. Rakouská vláda odhaduje, že jsou kvůli těmto nekalým praktikám velkých potravinářů ceny v Rakousku zbytečně vyšší o deset až 15 procent než v sousedním Německu. A u nás je to možná ještě víc.“ Když už jsem u Evropy, tak zdůrazním, že svou byrokracií EU značně přispělo ke zdražení potravin a dále zemědělci jsou toliko závislí na dotacích, že to opravdu normální není.
Tak uvidíme, jak se současné vládě bude v tomto úkolu dařit. Došlápnout na obchodní řetězce je nutné a momentálně si na to netroufla žádná vláda. Doufejme, že se jí to za nějakou dobu podaří.
Sandra Bornová
Petr Macinka versus Petr Pavel aneb začíná školení
Válka v politice není nic neobvyklého. Jenom se podívejme na naše polské sousedy. Také je to prezident proti vládě a naopak. Politika je jen pro připravené a současný prezident má v pravdě krátké zkušenosti v této oblasti.
Sandra Bornová
Jednání Trumpa jako anekdota aneb když se prezident špatně vyspí
Americký prezident Donald Trump se zřejmě občas špatně vyspí a dokáže svým evropským spojencům dobře zamotat hlavy. EU opět začíná prožívat divoké období s USA. Nejprve pohrozil cly ve výši 10%, nyní si vymyslel 200% pro Francii.
Sandra Bornová
Boj o Grónsko může vyústit v konec Severoatlantické aliance
Pomalu a jistě se začíná situace soustředit na Grónsko, nikoliv na Ukrajinu, byť válka stále pokračuje. Hrozí tu možný zánik severoatlantické aliance díky způsobům současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Sandra Bornová
Nezávislí na ruském plynu? Rusko však vydělává dál
Ještě v roce 2023 již bývalý premiér Petr Fiala si pochvaloval, jak se Česká Republika stala nezávislou na ruském plynu. Znělo to jako vtip stejně tak, jako když mluvil o německých platech.
Sandra Bornová
Slabá politika EU vůči USA těžko bude odolávat
USA se považují za super velmoc. Pod vedením prezidenta Donalda Trumpa to začíná nabývat až bláznivého rozměru. Závislost na USA jde ve prospěch americké politiky a businessu. EU ukazuje sílu tam, kde je snadný cíl, jinak se bojí.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?
Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české...
Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu
Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude...
Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor
Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v...
Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka....
- Počet článků 51
- Celková karma 19,99
- Průměrná čtenost 436x